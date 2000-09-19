Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Местные дома удивляют показной роскошностью.
В Румынии под Бухарестом находится один из самых богатых городов в мире - цыганский Бузеску. В нем около 800 домов, каждый стоимостью от 2 до 30 миллионов долларов. Это Беверли-Хиллз №2 - столица цыган-миллионеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В этом выпуске вы найдете фотографии жизни цыган-миллионеров в румынском Бузеско из журнала National Geographic, а также снимки фотографа Себастьяна Кувелье.
«Король» румынских цыган Флориан Чиоаба (ему титул достался по наследству от отца) имеет до 50-80 млн евро в год. К его клану Колдаш принадлежит около 300 семей, и минимум половина из них имеет дома стоимостью от 3 млн евро.
Общий доход «короля» и его клана приближается к 300-400 млн евро в год. Он складывается из подношений рядовых цыган в общак (отчисления - до 5-10% от криминальных и полукриминальных доходов), контрабанды сигарет из Румынии в Западную Европу, гостиничного бизнеса и торговли.
Похожая картина наблюдается в среде цыганской «элиты» и других стран Восточной и Центральной Европы. Даже в нищей Молдавии цыганский «барон» Артур Черарь и его клан имеют до 20-40 млн евро в год. А в Косово клан «барона» Неджмедина Незири - до 100 млн евро в год (в основном косовские цыгане промышляют в Германии и Австрии).
Как и большинство остальной «элиты» Восточной Европы, а также бывшего СССР, эти цыгане нарочито демонстрируют роскошный образ жизни, буквально купаясь в золоте (на внутреннюю отделку дома цыганского «короля» Румынии Флориана Чиоаба ушло до 55 кг золота). Из их сверхдоходов «быдлу» перепадают лишь крохи, да и то в основном за какие-то грязные дела. Не вызывают возмущения сверхроскошь «элиты» и у подчиненного им народа: втайне большинство из низов мечтает, что когда-то тоже сможет стать обладателем золотого унитаза и «права первой ночи».
Цыгане-миллионеры Восточной Европы - это идеальный пример для либертарианцев. Всего добились сами, без помощи государства. Налогов не платят, но и от власти ничего не требуют. Живут в полной свободе - от предрассудков брачного законодательства, с оружием и т.п. «Цыган расправил плечи» - наверное, Айн Рэнд сегодня так назвала бы свою книгу-пособие об идеальной жизни либертарианца.
Октябрьский номер журнала National Geographic рассказывает о жизни цыган-миллионеров в их мировой столице - румынском городе Бузеску. Этот населенный пункт расположен в 80 км к юго-западу от Бухареста Его население - 5 тысяч человек. В Бузеску построено около 800 домов, каждый стоимостью от 2 до 30 млн долларов. В целом стоимость всего этого недвижимого имущества цыган-миллионеров оценивается в 4 млрд долларов.
Как и их собратья с российской Рублевки, цыгане из Бузеску не платят никаких налогов государству, формально считаясь безработными либо владельцами фирм с нулевым балансом. Есть, правда, одно исключение - их виллы считаются недостроем, а потому облагаются небольшим налогом на имущество, обычно это 200-300 евро в год.
Один из таких цыган-миллионеров по фамилии Парачив рассказывает, как он стал богачом. После установления капитализма в Румынии в 1989 году основным промыслом предприимчивых цыган стала скупка черных и цветных металлов (интересно, что такое же сколачивание первичного капитала было отмечено и в России). «Надо было быть дураком, чтобы после революции 1989 года не построить себе 5 вилл!» - говорит один из миллионеров по имени Николай Марин.
Ну а затем сколотившие капитал цыгане занялись и другими бизнесами - к примеру, контрабандными поставками сигарет в богатые страны Евросоюза.
Как и в России, первым делом нувориши начали показанное сверхпотребление. Дорогие машины, дворцы, золото. Но есть одно отличие цыган-миллионеров от российских богачей - сегодня они выкачивают деньги не из своей страны, а из богатых европейских государств. Цыганско-румынские нувориши сколачивают деньгу во Франции, Италии, Испании.
И эти капиталы вкладывают на своей родине - в Румынии. Тогда как российские нувориши, наоборот, предпочитают выкачивать деньги из России и вкладывать их в дворцы в Лондоне или на Лазурном берегу.
Цыгане-миллионеры из румынского Бузеско работают вахтовым методом: 3-4 месяца в Западной Европе, потом на пару недель домой (либо вынужденное возвращение на свадьбы, похороны, крестины близких и родных). А потому большинство дворцов в этом городке заполнено детьми, стариками и женщинами.
Читайте также: Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото
Интересно еще одно. Большинство родственников богачей остаются верны традиционным ремеслам. Многие из них выращивают свиней, птицу и лошадей на заднем дворе дворцов, женщины шьют лоскутные одеяла, старики занимаются чеканкой и лудят медную посуду.
В Румынии под Бухарестом находится один из самых богатых городов в мире - цыганский Бузеску. В нем около 800 домов, каждый стоимостью от 2 до 30 миллионов долларов. Это Беверли-Хиллз №2 - столица цыган-миллионеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В этом выпуске вы найдете фотографии жизни цыган-миллионеров в румынском Бузеско из журнала National Geographic, а также снимки фотографа Себастьяна Кувелье.
«Король» румынских цыган Флориан Чиоаба (ему титул достался по наследству от отца) имеет до 50-80 млн евро в год. К его клану Колдаш принадлежит около 300 семей, и минимум половина из них имеет дома стоимостью от 3 млн евро.
Общий доход «короля» и его клана приближается к 300-400 млн евро в год. Он складывается из подношений рядовых цыган в общак (отчисления - до 5-10% от криминальных и полукриминальных доходов), контрабанды сигарет из Румынии в Западную Европу, гостиничного бизнеса и торговли.
Похожая картина наблюдается в среде цыганской «элиты» и других стран Восточной и Центральной Европы. Даже в нищей Молдавии цыганский «барон» Артур Черарь и его клан имеют до 20-40 млн евро в год. А в Косово клан «барона» Неджмедина Незири - до 100 млн евро в год (в основном косовские цыгане промышляют в Германии и Австрии).
Как и большинство остальной «элиты» Восточной Европы, а также бывшего СССР, эти цыгане нарочито демонстрируют роскошный образ жизни, буквально купаясь в золоте (на внутреннюю отделку дома цыганского «короля» Румынии Флориана Чиоаба ушло до 55 кг золота). Из их сверхдоходов «быдлу» перепадают лишь крохи, да и то в основном за какие-то грязные дела. Не вызывают возмущения сверхроскошь «элиты» и у подчиненного им народа: втайне большинство из низов мечтает, что когда-то тоже сможет стать обладателем золотого унитаза и «права первой ночи».
Цыгане-миллионеры Восточной Европы - это идеальный пример для либертарианцев. Всего добились сами, без помощи государства. Налогов не платят, но и от власти ничего не требуют. Живут в полной свободе - от предрассудков брачного законодательства, с оружием и т.п. «Цыган расправил плечи» - наверное, Айн Рэнд сегодня так назвала бы свою книгу-пособие об идеальной жизни либертарианца.
Октябрьский номер журнала National Geographic рассказывает о жизни цыган-миллионеров в их мировой столице - румынском городе Бузеску. Этот населенный пункт расположен в 80 км к юго-западу от Бухареста Его население - 5 тысяч человек. В Бузеску построено около 800 домов, каждый стоимостью от 2 до 30 млн долларов. В целом стоимость всего этого недвижимого имущества цыган-миллионеров оценивается в 4 млрд долларов.
Как и их собратья с российской Рублевки, цыгане из Бузеску не платят никаких налогов государству, формально считаясь безработными либо владельцами фирм с нулевым балансом. Есть, правда, одно исключение - их виллы считаются недостроем, а потому облагаются небольшим налогом на имущество, обычно это 200-300 евро в год.
Один из таких цыган-миллионеров по фамилии Парачив рассказывает, как он стал богачом. После установления капитализма в Румынии в 1989 году основным промыслом предприимчивых цыган стала скупка черных и цветных металлов (интересно, что такое же сколачивание первичного капитала было отмечено и в России). «Надо было быть дураком, чтобы после революции 1989 года не построить себе 5 вилл!» - говорит один из миллионеров по имени Николай Марин.
Ну а затем сколотившие капитал цыгане занялись и другими бизнесами - к примеру, контрабандными поставками сигарет в богатые страны Евросоюза.
Как и в России, первым делом нувориши начали показанное сверхпотребление. Дорогие машины, дворцы, золото. Но есть одно отличие цыган-миллионеров от российских богачей - сегодня они выкачивают деньги не из своей страны, а из богатых европейских государств. Цыганско-румынские нувориши сколачивают деньгу во Франции, Италии, Испании.
И эти капиталы вкладывают на своей родине - в Румынии. Тогда как российские нувориши, наоборот, предпочитают выкачивать деньги из России и вкладывать их в дворцы в Лондоне или на Лазурном берегу.
Цыгане-миллионеры из румынского Бузеско работают вахтовым методом: 3-4 месяца в Западной Европе, потом на пару недель домой (либо вынужденное возвращение на свадьбы, похороны, крестины близких и родных). А потому большинство дворцов в этом городке заполнено детьми, стариками и женщинами.
Читайте также: Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото
Интересно еще одно. Большинство родственников богачей остаются верны традиционным ремеслам. Многие из них выращивают свиней, птицу и лошадей на заднем дворе дворцов, женщины шьют лоскутные одеяла, старики занимаются чеканкой и лудят медную посуду.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2542
0
Также советуем посмотреть
- Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
- Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
- Забавные способы решить повседневные проблемы
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Оставьте свой комментарий