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Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото

Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото Местные дома удивляют показной роскошностью.

В Румынии под Бухарестом находится один из самых богатых городов в мире - цыганский Бузеску. В нем около 800 домов, каждый стоимостью от 2 до 30 миллионов долларов. Это Беверли-Хиллз №2 - столица цыган-миллионеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

В этом выпуске вы найдете фотографии жизни цыган-миллионеров в румынском Бузеско из журнала National Geographic, а также снимки фотографа Себастьяна Кувелье.

«Король» румынских цыган Флориан Чиоаба (ему титул достался по наследству от отца) имеет до 50-80 млн евро в год. К его клану Колдаш принадлежит около 300 семей, и минимум половина из них имеет дома стоимостью от 3 млн евро.

Общий доход «короля» и его клана приближается к 300-400 млн евро в год. Он складывается из подношений рядовых цыган в общак (отчисления - до 5-10% от криминальных и полукриминальных доходов), контрабанды сигарет из Румынии в Западную Европу, гостиничного бизнеса и торговли.

Похожая картина наблюдается в среде цыганской «элиты» и других стран Восточной и Центральной Европы. Даже в нищей Молдавии цыганский «барон» Артур Черарь и его клан имеют до 20-40 млн евро в год. А в Косово клан «барона» Неджмедина Незири - до 100 млн евро в год (в основном косовские цыгане промышляют в Германии и Австрии).

Как и большинство остальной «элиты» Восточной Европы, а также бывшего СССР, эти цыгане нарочито демонстрируют роскошный образ жизни, буквально купаясь в золоте (на внутреннюю отделку дома цыганского «короля» Румынии Флориана Чиоаба ушло до 55 кг золота). Из их сверхдоходов «быдлу» перепадают лишь крохи, да и то в основном за какие-то грязные дела. Не вызывают возмущения сверхроскошь «элиты» и у подчиненного им народа: втайне большинство из низов мечтает, что когда-то тоже сможет стать обладателем золотого унитаза и «права первой ночи».

Цыгане-миллионеры Восточной Европы - это идеальный пример для либертарианцев. Всего добились сами, без помощи государства. Налогов не платят, но и от власти ничего не требуют. Живут в полной свободе - от предрассудков брачного законодательства, с оружием и т.п. «Цыган расправил плечи» - наверное, Айн Рэнд сегодня так назвала бы свою книгу-пособие об идеальной жизни либертарианца.

Октябрьский номер журнала National Geographic рассказывает о жизни цыган-миллионеров в их мировой столице - румынском городе Бузеску. Этот населенный пункт расположен в 80 км к юго-западу от Бухареста Его население - 5 тысяч человек. В Бузеску построено около 800 домов, каждый стоимостью от 2 до 30 млн долларов. В целом стоимость всего этого недвижимого имущества цыган-миллионеров оценивается в 4 млрд долларов.

Как и их собратья с российской Рублевки, цыгане из Бузеску не платят никаких налогов государству, формально считаясь безработными либо владельцами фирм с нулевым балансом. Есть, правда, одно исключение - их виллы считаются недостроем, а потому облагаются небольшим налогом на имущество, обычно это 200-300 евро в год.

Один из таких цыган-миллионеров по фамилии Парачив рассказывает, как он стал богачом. После установления капитализма в Румынии в 1989 году основным промыслом предприимчивых цыган стала скупка черных и цветных металлов (интересно, что такое же сколачивание первичного капитала было отмечено и в России). «Надо было быть дураком, чтобы после революции 1989 года не построить себе 5 вилл!» - говорит один из миллионеров по имени Николай Марин.

Ну а затем сколотившие капитал цыгане занялись и другими бизнесами - к примеру, контрабандными поставками сигарет в богатые страны Евросоюза.

Как и в России, первым делом нувориши начали показанное сверхпотребление. Дорогие машины, дворцы, золото. Но есть одно отличие цыган-миллионеров от российских богачей - сегодня они выкачивают деньги не из своей страны, а из богатых европейских государств. Цыганско-румынские нувориши сколачивают деньгу во Франции, Италии, Испании.

И эти капиталы вкладывают на своей родине - в Румынии. Тогда как российские нувориши, наоборот, предпочитают выкачивать деньги из России и вкладывать их в дворцы в Лондоне или на Лазурном берегу.

Цыгане-миллионеры из румынского Бузеско работают вахтовым методом: 3-4 месяца в Западной Европе, потом на пару недель домой (либо вынужденное возвращение на свадьбы, похороны, крестины близких и родных). А потому большинство дворцов в этом городке заполнено детьми, стариками и женщинами.

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Интересно еще одно. Большинство родственников богачей остаются верны традиционным ремеслам. Многие из них выращивают свиней, птицу и лошадей на заднем дворе дворцов, женщины шьют лоскутные одеяла, старики занимаются чеканкой и лудят медную посуду.

Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
Так выглядит квартал цыганских миллионеров. Фото
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 Теги: цыгане, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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