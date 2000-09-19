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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные животные с уникальным окрасом. Фото

Необычные животные с уникальным окрасом. ФотоИменно окрас сделал этих зверушек такими необычными.

Есть среди любителей животных такие, которые чересчур сильно заморачиваются насчет породистости питомцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Уникальный вид можно получить по чистой случайности, да и как таковой ценности ни породистость, ни окрас вашему любимцу не прибавляют, разве что вы задались целью заработать на "торговле детьми".

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Тут уж дело вкуса конечно.
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
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 Теги: животные, окрас, фото

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Сегодня, 09:29 » Автор: Алена Шимко
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