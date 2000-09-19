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Необычные животные с уникальным окрасом. Фото
Именно окрас сделал этих зверушек такими необычными.
Есть среди любителей животных такие, которые чересчур сильно заморачиваются насчет породистости питомцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Уникальный вид можно получить по чистой случайности, да и как таковой ценности ни породистость, ни окрас вашему любимцу не прибавляют, разве что вы задались целью заработать на "торговле детьми".
Читайте также: Необычные животные, которым повезло с окрасом. Фото
Тут уж дело вкуса конечно.
Есть среди любителей животных такие, которые чересчур сильно заморачиваются насчет породистости питомцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Уникальный вид можно получить по чистой случайности, да и как таковой ценности ни породистость, ни окрас вашему любимцу не прибавляют, разве что вы задались целью заработать на "торговле детьми".
Читайте также: Необычные животные, которым повезло с окрасом. Фото
Тут уж дело вкуса конечно.
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