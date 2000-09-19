Раздел: Фоторепортажи
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Стильно и современно.
Серий скучный дом, который после реставрации стал жемчужиной улицы. Безликий дом середины прошлого века был эффектно обновлён и расширен в соответствии с современными архитектурными и технологическими требованиями и потребностями заказчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Существующая крыша была полностью удалена, а на её месте появился минималистский павильон, в котором разместились главная спальня, кухня-столовая и просторная крытая терраса с лестницей к круглому бассейну во дворе. В будущем этот уровень планируется под «родительскую квартиру», а нижний отдан детям. Новый проект руководствуется принципами аутентичности и регенерации оригинального здания с максимальным учётом духа времени и места.
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Намерение архитекторов состояло в том, чтобы полностью сменить первоначальную уличную картину, вследствие чего новые элементы здания были выполнены с использованием местного народного языка с эклектичным сочетанием форм, материалов, текстур, цвета и игры пропорций. В частности, на уличном фасаде использованы два вида кирпича, габионы, стекло и декоративные бетонные блоки на новом уровне.
Серий скучный дом, который после реставрации стал жемчужиной улицы. Безликий дом середины прошлого века был эффектно обновлён и расширен в соответствии с современными архитектурными и технологическими требованиями и потребностями заказчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Существующая крыша была полностью удалена, а на её месте появился минималистский павильон, в котором разместились главная спальня, кухня-столовая и просторная крытая терраса с лестницей к круглому бассейну во дворе. В будущем этот уровень планируется под «родительскую квартиру», а нижний отдан детям. Новый проект руководствуется принципами аутентичности и регенерации оригинального здания с максимальным учётом духа времени и места.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Намерение архитекторов состояло в том, чтобы полностью сменить первоначальную уличную картину, вследствие чего новые элементы здания были выполнены с использованием местного народного языка с эклектичным сочетанием форм, материалов, текстур, цвета и игры пропорций. В частности, на уличном фасаде использованы два вида кирпича, габионы, стекло и декоративные бетонные блоки на новом уровне.
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