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Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото

Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. ФотоСтильно и современно.

Серий скучный дом, который после реставрации стал жемчужиной улицы. Безликий дом середины прошлого века был эффектно обновлён и расширен в соответствии с современными архитектурными и технологическими требованиями и потребностями заказчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Существующая крыша была полностью удалена, а на её месте появился минималистский павильон, в котором разместились главная спальня, кухня-столовая и просторная крытая терраса с лестницей к круглому бассейну во дворе. В будущем этот уровень планируется под «родительскую квартиру», а нижний отдан детям. Новый проект руководствуется принципами аутентичности и регенерации оригинального здания с максимальным учётом духа времени и места.

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Намерение архитекторов состояло в том, чтобы полностью сменить первоначальную уличную картину, вследствие чего новые элементы здания были выполнены с использованием местного народного языка с эклектичным сочетанием форм, материалов, текстур, цвета и игры пропорций. В частности, на уличном фасаде использованы два вида кирпича, габионы, стекло и декоративные бетонные блоки на новом уровне.

Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
Дизайнеры создали идеальный дом для большой семьи. Фото
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 Теги: дизайнеры, дом

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Сегодня, 12:44 » Автор: Анна Мартынова
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