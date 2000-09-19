Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото

Футуристичные автомобили 70-80-х.



Хоть на сегодняшний день было сделано множество поистине удивительных технологических прорывов, но мы с вами знаем, что будущее, каким мы его себе представляли, не наступило до сих пор. А в 70-80-х годах будущее было ещё дальше, но это не мешало людям представлять себе его. На фоне всеобщего увлечения научной фантастикой некоторые не хотели представлять, они начали его буквально делать, как например эти производители автомобилей, выпустивших "машины будущего" в соответствии с тем, как они его себе представляли. Самые невероятные футуристичные автомобили 70-80-х годов ждут вас далее, передает



Citroen Karin, 1980







Крыша этого автомобиля была не больше листа размера А3, а общая форма верней части была сделана в виде пирамиды.







Целью дизайнеров было разместить все элементы управления автомобилем как можно ближе к рулю.



Citroen Xenia, 1981







Buick Questor, 1983







Ford Maya, 1984







Lamborghini Athon







Хитрое расположение креплений руля давало иллюзию его левитации. Обратите также внимание на рычаг переключения передач, сделанный в форме ручки ножа.









Lancia Bertone Stratos, 1970







Видимо треугольные формы были тогда в моде.







Toyota FCX-80, 1979







Вслед за США и Европой, Япония также поддалась этому футуристичному безумию.



Dome Zero P2, 1979











Глядя на этот автомобиль вы могли заметить довольно знакомые формы из детства, дело в том, что на создание этого автомобиля дизайнеров вдохновили оригинальные модели первых «Трансформеров»







Maserati Boomerang, 1972











Alfa Romeo Navajo, 1976







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Alfa Romeo Carabo, 1968







Кстати, "Carabo" в переводе с итальянского означает " жужелица". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Хоть на сегодняшний день было сделано множество поистине удивительных технологических прорывов, но мы с вами знаем, что будущее, каким мы его себе представляли, не наступило до сих пор. А в 70-80-х годах будущее было ещё дальше, но это не мешало людям представлять себе его. На фоне всеобщего увлечения научной фантастикой некоторые не хотели представлять, они начали его буквально делать, как например эти производители автомобилей, выпустивших "машины будущего" в соответствии с тем, как они его себе представляли. Самые невероятные футуристичные автомобили 70-80-х годов ждут вас далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Citroen Karin, 1980Крыша этого автомобиля была не больше листа размера А3, а общая форма верней части была сделана в виде пирамиды.Целью дизайнеров было разместить все элементы управления автомобилем как можно ближе к рулю.Citroen Xenia, 1981Buick Questor, 1983Ford Maya, 1984Lamborghini AthonХитрое расположение креплений руля давало иллюзию его левитации. Обратите также внимание на рычаг переключения передач, сделанный в форме ручки ножа.Lancia Bertone Stratos, 1970Видимо треугольные формы были тогда в моде.Toyota FCX-80, 1979Вслед за США и Европой, Япония также поддалась этому футуристичному безумию.Dome Zero P2, 1979Глядя на этот автомобиль вы могли заметить довольно знакомые формы из детства, дело в том, что на создание этого автомобиля дизайнеров вдохновили оригинальные модели первых «Трансформеров»Maserati Boomerang, 1972Alfa Romeo Navajo, 1976Alfa Romeo Carabo, 1968Кстати, "Carabo" в переводе с итальянского означает " жужелица".



