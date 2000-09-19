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Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото
Футуристичные автомобили 70-80-х.
Хоть на сегодняшний день было сделано множество поистине удивительных технологических прорывов, но мы с вами знаем, что будущее, каким мы его себе представляли, не наступило до сих пор. А в 70-80-х годах будущее было ещё дальше, но это не мешало людям представлять себе его. На фоне всеобщего увлечения научной фантастикой некоторые не хотели представлять, они начали его буквально делать, как например эти производители автомобилей, выпустивших "машины будущего" в соответствии с тем, как они его себе представляли. Самые невероятные футуристичные автомобили 70-80-х годов ждут вас далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Citroen Karin, 1980
Крыша этого автомобиля была не больше листа размера А3, а общая форма верней части была сделана в виде пирамиды.
Целью дизайнеров было разместить все элементы управления автомобилем как можно ближе к рулю.
Citroen Xenia, 1981
Buick Questor, 1983
Ford Maya, 1984
Lamborghini Athon
Хитрое расположение креплений руля давало иллюзию его левитации. Обратите также внимание на рычаг переключения передач, сделанный в форме ручки ножа.
Lancia Bertone Stratos, 1970
Видимо треугольные формы были тогда в моде.
Toyota FCX-80, 1979
Вслед за США и Европой, Япония также поддалась этому футуристичному безумию.
Dome Zero P2, 1979
Глядя на этот автомобиль вы могли заметить довольно знакомые формы из детства, дело в том, что на создание этого автомобиля дизайнеров вдохновили оригинальные модели первых «Трансформеров»
Maserati Boomerang, 1972
Alfa Romeo Navajo, 1976
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Alfa Romeo Carabo, 1968
Кстати, "Carabo" в переводе с итальянского означает " жужелица".
Хоть на сегодняшний день было сделано множество поистине удивительных технологических прорывов, но мы с вами знаем, что будущее, каким мы его себе представляли, не наступило до сих пор. А в 70-80-х годах будущее было ещё дальше, но это не мешало людям представлять себе его. На фоне всеобщего увлечения научной фантастикой некоторые не хотели представлять, они начали его буквально делать, как например эти производители автомобилей, выпустивших "машины будущего" в соответствии с тем, как они его себе представляли. Самые невероятные футуристичные автомобили 70-80-х годов ждут вас далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Citroen Karin, 1980
Крыша этого автомобиля была не больше листа размера А3, а общая форма верней части была сделана в виде пирамиды.
Целью дизайнеров было разместить все элементы управления автомобилем как можно ближе к рулю.
Citroen Xenia, 1981
Buick Questor, 1983
Ford Maya, 1984
Lamborghini Athon
Хитрое расположение креплений руля давало иллюзию его левитации. Обратите также внимание на рычаг переключения передач, сделанный в форме ручки ножа.
Lancia Bertone Stratos, 1970
Видимо треугольные формы были тогда в моде.
Toyota FCX-80, 1979
Вслед за США и Европой, Япония также поддалась этому футуристичному безумию.
Dome Zero P2, 1979
Глядя на этот автомобиль вы могли заметить довольно знакомые формы из детства, дело в том, что на создание этого автомобиля дизайнеров вдохновили оригинальные модели первых «Трансформеров»
Maserati Boomerang, 1972
Alfa Romeo Navajo, 1976
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Alfa Romeo Carabo, 1968
Кстати, "Carabo" в переводе с итальянского означает " жужелица".
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