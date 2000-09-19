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Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. ФотоФутуристичные автомобили 70-80-х.

Хоть на сегодняшний день было сделано множество поистине удивительных технологических прорывов, но мы с вами знаем, что будущее, каким мы его себе представляли, не наступило до сих пор. А в 70-80-х годах будущее было ещё дальше, но это не мешало людям представлять себе его. На фоне всеобщего увлечения научной фантастикой некоторые не хотели представлять, они начали его буквально делать, как например эти производители автомобилей, выпустивших "машины будущего" в соответствии с тем, как они его себе представляли. Самые невероятные футуристичные автомобили 70-80-х годов ждут вас далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Citroen Karin, 1980

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Крыша этого автомобиля была не больше листа размера А3, а общая форма верней части была сделана в виде пирамиды.

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Целью дизайнеров было разместить все элементы управления автомобилем как можно ближе к рулю.

Citroen Xenia, 1981

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Buick Questor, 1983

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Ford Maya, 1984

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Lamborghini Athon

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Хитрое расположение креплений руля давало иллюзию его левитации. Обратите также внимание на рычаг переключения передач, сделанный в форме ручки ножа.

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото
Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Lancia Bertone Stratos, 1970

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Видимо треугольные формы были тогда в моде.

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Toyota FCX-80, 1979

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Вслед за США и Европой, Япония также поддалась этому футуристичному безумию.

Dome Zero P2, 1979

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото
Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото
Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Глядя на этот автомобиль вы могли заметить довольно знакомые формы из детства, дело в том, что на создание этого автомобиля дизайнеров вдохновили оригинальные модели первых «Трансформеров»

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Maserati Boomerang, 1972

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото
Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото
Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Alfa Romeo Navajo, 1976

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


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Alfa Romeo Carabo, 1968

Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото


Кстати, "Carabo" в переводе с итальянского означает " жужелица".
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 Теги: авто, будущее

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Сегодня, 14:14 » Автор: Анна Мартынова
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