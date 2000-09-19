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Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото

Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. ФотоВот ради чего стоит вставать пораньше.

В сети появились волшебные фото с Днепровской набережной в Киеве, где находится памятник основателям города: Кыю, Щеку, Хорыву и их сестре Лыбеди, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Материал, из которого сделан монумент– это кованая медь, а сам постамент гранитный. У подножия – организован небольшой бассейн. У столичных молодоженов существует традиция: в день бракосочетания они приезжают к памятнику основателям Киева и забрасывают ладью цветами на счастье. Уже сложилось такое поверье, что пара должна стать спиной к монументу и через голову забросить букет в ладью. Если попадание удачное, значит семейная жизнь сложится.

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Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
Рассвет в Киеве в ярких пейзажах. Фото
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 Теги: Киев, рассвет

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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