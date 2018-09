Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото

Огромные корабли перевозят 90% всех грузов, которые люди доставляют между странами через моря и океаны. Важность морского транспорта не сокращается на протяжении многих веков. Пошатнуть гегемона грузоперевозок не смогла даже авиация. Отдельные суда и вовсе настолько большие, что трудно поверить в их реальность. Впрочем, не все они созданы исключительно для перевозки грузов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Люди отчаянно пытаются перевести на солнечную энергию абсолютно все виды известного транспорта, и корабли здесь не являются исключением. Пускай Planet Solar – это всего лишь смелый эксперимент, но этот корабль все еще остается самым большим среди подобных судов. Длина палубы – 31 метр. Солнечные панели способны вырабатывать 103.4 кВт энергии. Скорость судна – 8 узлов.Самый большой парусный корабль на сегодняшний день был построен в 1992 году во Франции. Длина судна составляет 194 метра. Грузоподъемность – 14 983 тонны. Обслуживает корабль 214 членов экипажа. При этом судно может взять еще 386 пассажиров. Скорость парусника достигает 10-15 узлов. На пяти мачтах поднято семь парусов. Используется в качестве круизного корабля.Разведывательный корабль «Урал» с ядерной силовой установкой был построен в СССР в годы холодной войны. Предназначался для несения дежурства в самом большом океане планеты. Длина «Урала» - 265 метров. Экипаж составлял 950 человек. Максимальная скорость – 21.6 узла. Благодаря техническим особенностям, судно могло 3 месяца не заходить в порт.Самый большой военный корабль за всю историю флота. Длина USS Enterprise составляет 342 метра. На судне несет службу до 4 600 военных. Корабль берёт на борт 2 500 тонн вооружения, а его круизная скорость достигает 33.6 узлов. А еще это корабль который дольше всего служит среди всех существующих авианосцев США. В 2018 году судно наконец было признано устаревшим и списано со службы.Один из крупнейших трансатлантических лайнеров на данный момент. Длина корпуса – 345 метров. Построен корабль был в 2004 году, а назван в честь первой Queen Mary, покинувшей верфи в 1936 году. Несмотря на то, что судно является круизным, оно удостоено приставки RMS («Судно королевской почты»), который получают только наиболее скоростные суда. На борту может быть 2 620 пассажиров, а обслуживает его 1 253 члена экипажа.Самый большой газовоз на планете. Длина корпуса судна составляет 345 метров. Общая вместимость судна достигает показателя в 267 000 м3. При этом корабль разгоняется до 19.5 узлов. Принадлежат суда Катару. Всего таковых 14 штук. Строительством газовозов занимались компании Samsung, Hyundai и Daewoo.Один из трех самых больших пассажирских кораблей в мире. Есть еще два аналогичных - Allure of the Seas и Harmony of the Seas. Все они были созданы в период с 2009 по 2015 год и принадлежат компании Royal Caribbean. Длина борта лайнеров составляет 360 метров. Вместимость каждого – 6 296 пассажиров и 2 394 члена экипажа. К тому же это и самые быстрые пассажирские лайнеры. Скорость может достигать 22.6 узлов.Семейство самых больших нефтяных танкеров. Длина TI составляет 380 метров. Сконструированы и построены корабли были компанией Hellespont Group. Всего на сегодняшний день таких танкеров четыре. Один такой корабль стоил 90 млн долларов США. Грузоподъемность танкера составляет 440 000 тонн. Максимальная скорость движения – 18 узлов.Самый большой контейнеровоз относится к классу Maersk Triple E. Этот корабль был спущен на воду в 2014 году. Всего таких (на сегодняшний день) пять штук. Тогда же был установлен рекорд вместимости контейнеровоза в 19 000 TEU. Длина корабля составляет 400 метров. Всего планируется создать порядка 20 подобных кораблей в течении ближайших лет.Самый длинный корабль в истории судостроения. Длина его кормы составляет 458.45 метров. Данное судно также является самым большим рукотворным объектом, способным двигаться. Любопытно, что обслуживало судно всего 35 человек. Максимальная скорость – 19 узлов. Построен Knock Nevis был в Японии в 1979 году. В 2009 году судно демонтировали.