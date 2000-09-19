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Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото

Корабли, поражающие своими огромными размерами. ФотоСудна с впечатляющими характеристиками.

Огромные корабли перевозят 90% всех грузов, которые люди доставляют между странами через моря и океаны. Важность морского транспорта не сокращается на протяжении многих веков. Пошатнуть гегемона грузоперевозок не смогла даже авиация. Отдельные суда и вовсе настолько большие, что трудно поверить в их реальность. Впрочем, не все они созданы исключительно для перевозки грузов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Planet Solar

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Люди отчаянно пытаются перевести на солнечную энергию абсолютно все виды известного транспорта, и корабли здесь не являются исключением. Пускай Planet Solar – это всего лишь смелый эксперимент, но этот корабль все еще остается самым большим среди подобных судов. Длина палубы – 31 метр. Солнечные панели способны вырабатывать 103.4 кВт энергии. Скорость судна – 8 узлов.

2. Club Med 2

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Самый большой парусный корабль на сегодняшний день был построен в 1992 году во Франции. Длина судна составляет 194 метра. Грузоподъемность – 14 983 тонны. Обслуживает корабль 214 членов экипажа. При этом судно может взять еще 386 пассажиров. Скорость парусника достигает 10-15 узлов. На пяти мачтах поднято семь парусов. Используется в качестве круизного корабля.

3. ССВ-33 «Урал»

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Разведывательный корабль «Урал» с ядерной силовой установкой был построен в СССР в годы холодной войны. Предназначался для несения дежурства в самом большом океане планеты. Длина «Урала» - 265 метров. Экипаж составлял 950 человек. Максимальная скорость – 21.6 узла. Благодаря техническим особенностям, судно могло 3 месяца не заходить в порт.

4. USS Enterprise

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Самый большой военный корабль за всю историю флота. Длина USS Enterprise составляет 342 метра. На судне несет службу до 4 600 военных. Корабль берёт на борт 2 500 тонн вооружения, а его круизная скорость достигает 33.6 узлов. А еще это корабль который дольше всего служит среди всех существующих авианосцев США. В 2018 году судно наконец было признано устаревшим и списано со службы.

5. RMS Queen Mary 2

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Один из крупнейших трансатлантических лайнеров на данный момент. Длина корпуса – 345 метров. Построен корабль был в 2004 году, а назван в честь первой Queen Mary, покинувшей верфи в 1936 году. Несмотря на то, что судно является круизным, оно удостоено приставки RMS («Судно королевской почты»), который получают только наиболее скоростные суда. На борту может быть 2 620 пассажиров, а обслуживает его 1 253 члена экипажа.

6. Q-Max

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Самый большой газовоз на планете. Длина корпуса судна составляет 345 метров. Общая вместимость судна достигает показателя в 267 000 м3. При этом корабль разгоняется до 19.5 узлов. Принадлежат суда Катару. Всего таковых 14 штук. Строительством газовозов занимались компании Samsung, Hyundai и Daewoo.

7. Oasis of the Seas

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Один из трех самых больших пассажирских кораблей в мире. Есть еще два аналогичных - Allure of the Seas и Harmony of the Seas. Все они были созданы в период с 2009 по 2015 год и принадлежат компании Royal Caribbean. Длина борта лайнеров составляет 360 метров. Вместимость каждого – 6 296 пассажиров и 2 394 члена экипажа. К тому же это и самые быстрые пассажирские лайнеры. Скорость может достигать 22.6 узлов.

8. TI

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Семейство самых больших нефтяных танкеров. Длина TI составляет 380 метров. Сконструированы и построены корабли были компанией Hellespont Group. Всего на сегодняшний день таких танкеров четыре. Один такой корабль стоил 90 млн долларов США. Грузоподъемность танкера составляет 440 000 тонн. Максимальная скорость движения – 18 узлов.

9. CSCL Globe

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Самый большой контейнеровоз относится к классу Maersk Triple E. Этот корабль был спущен на воду в 2014 году. Всего таких (на сегодняшний день) пять штук. Тогда же был установлен рекорд вместимости контейнеровоза в 19 000 TEU. Длина корабля составляет 400 метров. Всего планируется создать порядка 20 подобных кораблей в течении ближайших лет.

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10. Knock Nevis

Корабли, поражающие своими огромными размерами. Фото


Самый длинный корабль в истории судостроения. Длина его кормы составляет 458.45 метров. Данное судно также является самым большим рукотворным объектом, способным двигаться. Любопытно, что обслуживало судно всего 35 человек. Максимальная скорость – 19 узлов. Построен Knock Nevis был в Японии в 1979 году. В 2009 году судно демонтировали.
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 Теги: корабли, туризм

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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