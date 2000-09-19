Раздел: Фоторепортажи
Удачные открытия, сделанные абсолютно случайно. Фото
Случайности бывают счастливыми.
История знает немало случаев, когда эпохальные открытия совершались абсолютно случайно. Это мог быть чей-то неудачный эксперимент или же оплошность, совершенная на кухне. Так или иначе, результатами подобных «случайностей» сегодня пользуется весь мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Суперклей
Гарри Кувер - физик из Америки, в 1942 году пытался создать прозрачный пластик, необходимый для изготовления прицелов к портативному оружию. Экспериментируя, он не раз работал с таким материалом, как цианокрилат, который легко и крепко склеивал образцы. Тогда физик проигнорировал это удивительное свойство материала. Его ценность он осознал лишь спустя шесть лет. Так и появился суперклей. Стоит отметить, что во Вьетнамской войне его использовали, чтобы в буквальном смысле склеивать людей. Суперклей наносили на открытые раны солдат, чтобы остановить кровотечение.
2. Чай в пакетиках
Удивительно, но изобретение чайных пакетиков - лишь цепочка случайных совпадений. В 1904 году торговец из Нью-Йорка решил сделать мелкую расфасовку чая и пересыпал его из жестяных банок в маленькие шелковые мешочки. Однако, потребители начали заваривать чай прямо в этих самых мешочках и пришли в восторг. Гораздо позднее инженер Адольф Рамбольд создал пакетик из специальной марли.
3. ЛСД
Ученый Альберт Хофман из Швейцарии работал над созданием препарата, способного облегчить родовые боли у женщин. В процессе работы было выделено вещество под названием диэтиламид d-лизергиновой кислоты. Однако дальнейшие исследования не впечатлили химика и образец занял свое место на полке, рядом с другими экспериментальными веществами. Препарат так и остался бы невостребованным, если бы в один день, в 1943 году, Хофман случайно влез в пробирку с диэтиламидом. Химик просто забыл надеть перчатки и потому получил хорошую дозу препарата. В результате контакта ученый ощутил на себе действие вещества, а именно способность вызывать непрерывные красочные галлюцинации.
4. Виагра
То что сейчас называется виагрой, когда-то задумывалось, как лекарство от стенокардии. Однако, когда дошло дело до клинических исследований, сотрудники компании Pfizer, отвечающей за выпуск препарата, отметили интересный побочный эффект. Обнаружилось, что тестируемое средство не влияет на кровяное давление, но значительно улучшает эрекцию. Данное открытие полностью изменило планы компании. Они быстро оставили свои разработки в сфере лечения стенокардии и переключились на исследования импотенции. Уже в 1998 году управление контроля качества одобрило препарат, который в последствии стал помощником многих мужчин.
5. Вазелин
В 1859 году работники нефтепромышленности жаловались на вязкое вещество, которое скапливалось на стенках труб нефтяных насосов. Свидетелем инцидента стал Роберт Чезбро - химик из Англии. Любопытный ученый заинтересовался и тут же взял пробу нефтепродукта. В процессе исследований выяснилось, что данное вещество отменно смягчает кожу и заживляет раны. Тогда же желеобразная масса получила название «вазелин», который быстро обрел популярность и начал использоваться в различных отраслях жизни. Сам Роберт Чезбро искренне верил в исцеляющие свойства своего открытия и каждый день съедал по ложке вязкого вещаства. Стоит отметить, что химик прожил достаточно долгую жизнь и умер в 96 лет.
6. Принтер
Струйный принтер уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Однако, этого изобретения могло и не быть, если бы инженер компании Canon случайно не положил горячий паяльник на шариковую ручку. Под воздействием высокой температуры ручка потекла, чем и натолкнула на мысль о создании устройства, способного печатать под воздействием высоких температур.
7. Микроволновка
В далеком 1946 году американец Перси Спенсер изучал возможности магнетрона, способного излучать микроволновые волны. Стоя рядом с работающим аппаратом, ученый почувствовал, как в его кармане расплавился шоколад. Заинтересовавшись произошедшим, Перси положил рядом с магнетроном зерна попкорна. Каково же было его удивление, когда они раскрылись. После был еще ряд исследований, которые натолкнули изобретателя на мысль о том, что под воздействием низкочастотной энергии можно быстро готовить еду. Через год свет увидела первая микроволновая печь.
8. Железобетон
Садовник Жозеф Монье из Франции торговал пальмами и терпел огромные убытки из-за того, что глиняные горшки бились в процессе перевозки, а деревья погибали. Чтобы как-то решить проблему и спасти свой бизнес, Жозеф решил делать горшки из бетона и укреплять их железными прутьями. Конструкция оказалась настолько прочной, что садовник свернул свою торговлю пальмами и запатентовал железобетонные конструкции.
9. Шоколадная паста
Удивительно, но шоколадная паста, которая имеет массу поклонников по всему миру, появилась в следствии случайной оплошности. Кондитер Пьетро Ферреро готовил конфеты для ярмарки, однако из-за долгих сборов часть изделий растаяла. Чтобы продукт окончательно не пропал, Пьетро превратил конфеты в шоколадную массу и намазал ее на хлеб. Неожиданно, сладкая закуска разошлась на ура, а кондитер вскоре стал основателем одной из самых прибыльных компаний мира.
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10. Всесезонная резина
Долгие годы американский изобретатель Чарльз Гудьир изучал свойства резины, пытаясь найти ту, которая была бы устойчива к разным температурам. Собираясь домой после очередного неудачного эксперимента, Чарльз ненароком опрокинул на плиту каучук, серу и свинец. Смесь обуглилась, затвердела и неожиданно оказалась именно тем, что ученый искал. Так появились вулканизированные шины и всесезонные покрышки.
История знает немало случаев, когда эпохальные открытия совершались абсолютно случайно. Это мог быть чей-то неудачный эксперимент или же оплошность, совершенная на кухне. Так или иначе, результатами подобных «случайностей» сегодня пользуется весь мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Суперклей
Гарри Кувер - физик из Америки, в 1942 году пытался создать прозрачный пластик, необходимый для изготовления прицелов к портативному оружию. Экспериментируя, он не раз работал с таким материалом, как цианокрилат, который легко и крепко склеивал образцы. Тогда физик проигнорировал это удивительное свойство материала. Его ценность он осознал лишь спустя шесть лет. Так и появился суперклей. Стоит отметить, что во Вьетнамской войне его использовали, чтобы в буквальном смысле склеивать людей. Суперклей наносили на открытые раны солдат, чтобы остановить кровотечение.
2. Чай в пакетиках
Удивительно, но изобретение чайных пакетиков - лишь цепочка случайных совпадений. В 1904 году торговец из Нью-Йорка решил сделать мелкую расфасовку чая и пересыпал его из жестяных банок в маленькие шелковые мешочки. Однако, потребители начали заваривать чай прямо в этих самых мешочках и пришли в восторг. Гораздо позднее инженер Адольф Рамбольд создал пакетик из специальной марли.
3. ЛСД
Ученый Альберт Хофман из Швейцарии работал над созданием препарата, способного облегчить родовые боли у женщин. В процессе работы было выделено вещество под названием диэтиламид d-лизергиновой кислоты. Однако дальнейшие исследования не впечатлили химика и образец занял свое место на полке, рядом с другими экспериментальными веществами. Препарат так и остался бы невостребованным, если бы в один день, в 1943 году, Хофман случайно влез в пробирку с диэтиламидом. Химик просто забыл надеть перчатки и потому получил хорошую дозу препарата. В результате контакта ученый ощутил на себе действие вещества, а именно способность вызывать непрерывные красочные галлюцинации.
4. Виагра
То что сейчас называется виагрой, когда-то задумывалось, как лекарство от стенокардии. Однако, когда дошло дело до клинических исследований, сотрудники компании Pfizer, отвечающей за выпуск препарата, отметили интересный побочный эффект. Обнаружилось, что тестируемое средство не влияет на кровяное давление, но значительно улучшает эрекцию. Данное открытие полностью изменило планы компании. Они быстро оставили свои разработки в сфере лечения стенокардии и переключились на исследования импотенции. Уже в 1998 году управление контроля качества одобрило препарат, который в последствии стал помощником многих мужчин.
5. Вазелин
В 1859 году работники нефтепромышленности жаловались на вязкое вещество, которое скапливалось на стенках труб нефтяных насосов. Свидетелем инцидента стал Роберт Чезбро - химик из Англии. Любопытный ученый заинтересовался и тут же взял пробу нефтепродукта. В процессе исследований выяснилось, что данное вещество отменно смягчает кожу и заживляет раны. Тогда же желеобразная масса получила название «вазелин», который быстро обрел популярность и начал использоваться в различных отраслях жизни. Сам Роберт Чезбро искренне верил в исцеляющие свойства своего открытия и каждый день съедал по ложке вязкого вещаства. Стоит отметить, что химик прожил достаточно долгую жизнь и умер в 96 лет.
6. Принтер
Струйный принтер уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Однако, этого изобретения могло и не быть, если бы инженер компании Canon случайно не положил горячий паяльник на шариковую ручку. Под воздействием высокой температуры ручка потекла, чем и натолкнула на мысль о создании устройства, способного печатать под воздействием высоких температур.
7. Микроволновка
В далеком 1946 году американец Перси Спенсер изучал возможности магнетрона, способного излучать микроволновые волны. Стоя рядом с работающим аппаратом, ученый почувствовал, как в его кармане расплавился шоколад. Заинтересовавшись произошедшим, Перси положил рядом с магнетроном зерна попкорна. Каково же было его удивление, когда они раскрылись. После был еще ряд исследований, которые натолкнули изобретателя на мысль о том, что под воздействием низкочастотной энергии можно быстро готовить еду. Через год свет увидела первая микроволновая печь.
8. Железобетон
Садовник Жозеф Монье из Франции торговал пальмами и терпел огромные убытки из-за того, что глиняные горшки бились в процессе перевозки, а деревья погибали. Чтобы как-то решить проблему и спасти свой бизнес, Жозеф решил делать горшки из бетона и укреплять их железными прутьями. Конструкция оказалась настолько прочной, что садовник свернул свою торговлю пальмами и запатентовал железобетонные конструкции.
9. Шоколадная паста
Удивительно, но шоколадная паста, которая имеет массу поклонников по всему миру, появилась в следствии случайной оплошности. Кондитер Пьетро Ферреро готовил конфеты для ярмарки, однако из-за долгих сборов часть изделий растаяла. Чтобы продукт окончательно не пропал, Пьетро превратил конфеты в шоколадную массу и намазал ее на хлеб. Неожиданно, сладкая закуска разошлась на ура, а кондитер вскоре стал основателем одной из самых прибыльных компаний мира.
Читайте также: Как пятьдесят лет назад люди представляли автомобили будущего. Фото
10. Всесезонная резина
Долгие годы американский изобретатель Чарльз Гудьир изучал свойства резины, пытаясь найти ту, которая была бы устойчива к разным температурам. Собираясь домой после очередного неудачного эксперимента, Чарльз ненароком опрокинул на плиту каучук, серу и свинец. Смесь обуглилась, затвердела и неожиданно оказалась именно тем, что ученый искал. Так появились вулканизированные шины и всесезонные покрышки.
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