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Художники разрисовали старинный замок в Шотландии. Фото
Необычный замок в Шотландии.
Кто сказал, что старинные замки обязательно должны быть скучно-серыми? Нынешний владелец замка Келберн в Шотландии решил попробовать полностью изменить внешний вид замка и не прогадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Шотландия, как впрочем, и остальная часть Великобритании, не может пожаловаться на недостаток замков. По всей стране их сохранилось великое множество, и каждый из них по-своему чем-то примечателен. Выделиться с такой конкуренцией непросто.
Патрик Робин Арчибальд Бойл, граф Глазго в десятом поколении, владеет сейчас замком Келбёрн (The Kelburn Castle, XIII век постройки), получив его в наследство от своих родителей. На самом деле, этот замок является самым старым в Шотландии из числа тех, в которых непрерывно живет одна и та же семья.
Понятное дело, что с таким серьезным наследством нельзя быть легкомысленным и следует о нем тщательно заботиться.
И вот, когда в 2007 году понадобилось обновить штукатурку, которую нанесли на замок еще в 1950-х годах. Дети Патрика Бойла предложили своему отцу разрисовать штукатурку, прежде чем избавиться от нее. Патрик подошел к этому вопросу творчески и пригласил четырех бразильских граффити-художников разрисовать свой замок.
Работа бразильских художников привлекла тогда внимание медиа и, как следствие, привлекла туристов. Обнаружив такой интерес, Патрик Бойл сумел договориться с организацией Historic Scotland, которая отвечает за сохранение исторического наследия страны, чтобы оставить граффити вместе со старой штукатуркой еще на пару лет.
Изначально планировалось, что граффити продержится на замке три года, а после граф Бойл все-таки начнет восстановительные работы. Но сейчас, спустя более 10 лет, граффити по-прежнему на месте.
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Еще в 2012 году инспекция выслала Бойлу рекомендацию как можно скорее начать восстановительные работы, так как старая штукатурка разрушает стены замка. Но пока что, судя по всему, Бойлу удается держать свою позицию. Он организовал экскурсионные туры по замку, в котором, кстати, живет всю свою жизнь. И туристы по-прежнему приезжают со всего мира, и особенно с Великобритании, посмотреть на это произведение искусства. Однако то, как такое решение Бойла отразится на состоянии старого замка, остается большим вопросом.
Кто сказал, что старинные замки обязательно должны быть скучно-серыми? Нынешний владелец замка Келберн в Шотландии решил попробовать полностью изменить внешний вид замка и не прогадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Шотландия, как впрочем, и остальная часть Великобритании, не может пожаловаться на недостаток замков. По всей стране их сохранилось великое множество, и каждый из них по-своему чем-то примечателен. Выделиться с такой конкуренцией непросто.
Патрик Робин Арчибальд Бойл, граф Глазго в десятом поколении, владеет сейчас замком Келбёрн (The Kelburn Castle, XIII век постройки), получив его в наследство от своих родителей. На самом деле, этот замок является самым старым в Шотландии из числа тех, в которых непрерывно живет одна и та же семья.
Понятное дело, что с таким серьезным наследством нельзя быть легкомысленным и следует о нем тщательно заботиться.
И вот, когда в 2007 году понадобилось обновить штукатурку, которую нанесли на замок еще в 1950-х годах. Дети Патрика Бойла предложили своему отцу разрисовать штукатурку, прежде чем избавиться от нее. Патрик подошел к этому вопросу творчески и пригласил четырех бразильских граффити-художников разрисовать свой замок.
Работа бразильских художников привлекла тогда внимание медиа и, как следствие, привлекла туристов. Обнаружив такой интерес, Патрик Бойл сумел договориться с организацией Historic Scotland, которая отвечает за сохранение исторического наследия страны, чтобы оставить граффити вместе со старой штукатуркой еще на пару лет.
Изначально планировалось, что граффити продержится на замке три года, а после граф Бойл все-таки начнет восстановительные работы. Но сейчас, спустя более 10 лет, граффити по-прежнему на месте.
Читайте также: Знаменитый «Октоберфест» в ярких снимках. Фото
Еще в 2012 году инспекция выслала Бойлу рекомендацию как можно скорее начать восстановительные работы, так как старая штукатурка разрушает стены замка. Но пока что, судя по всему, Бойлу удается держать свою позицию. Он организовал экскурсионные туры по замку, в котором, кстати, живет всю свою жизнь. И туристы по-прежнему приезжают со всего мира, и особенно с Великобритании, посмотреть на это произведение искусства. Однако то, как такое решение Бойла отразится на состоянии старого замка, остается большим вопросом.
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