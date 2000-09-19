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Француз сделал уютный дом из гаража. Фото

Француз сделал уютный дом из гаража. Фото Гараж подвергся полной переделке.

У французского фотографа Джереми Бухгольца не было денег на покупку квартиры в Бордо. Тогда он по дешевке купил гараж в центре города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Сравнительно немного времени, денег и побольше фантазии и смелости - так Джереми стал обладателем отличной квартиры площадью 41 квадратный метр.

Перед покупкой гараж выглядел не очень-то презентабельно.

Француз сделал уютный дом из гаража. Фото


Внешний вид после ремонта.

Француз сделал уютный дом из гаража. Фото
Француз сделал уютный дом из гаража. Фото


В процессе переделки пространство гаража было поделено на несколько зон: кухня, небольшая гостиная, рабочее место.

Француз сделал уютный дом из гаража. Фото
Француз сделал уютный дом из гаража. Фото
Француз сделал уютный дом из гаража. Фото
Француз сделал уютный дом из гаража. Фото


Спальня расположена на втором этаже квартиры, куда ведет узкая лестница.

Француз сделал уютный дом из гаража. Фото


Нашлось место в квартире и небольшой, но симпатичной ванной.

Француз сделал уютный дом из гаража. Фото


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Вот такая очаровательная квартира получилась из, казалось бы, обычного гаража
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 Теги: гараж, ремонт, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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