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Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото Эти хищные виды являются одними из самых опасных.

Акула-мако или чернорылая акула - страшный хищник в прямом и переносном смысле. Мако замечают жертву своими черными глазами и преследуют ее со скоростью до 100 км/час, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Но акулы не такие убийцы, как их принято считать, и в обозримом будущем эти невероятные охотники могут исчезнуть из-за деятельности человека. Большой обзор этих хищников читайте в статье «Акулы - грозные хищники морей и океанов».

Акулы появились уже 420–450 млн лет назад, и с тех пор они не сильно изменились. Да и зачем? Природа создала идеальную машину для убийств. Белая акула:

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


Акула-бык. Достигает 4 метров в длину и живет почти 30 лет:

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


Но численность даже таких невероятных охотников уменьшается. Все чаще акулы становятся жертвами рыбаков. В цене акулье мясо, плавники, а в некоторых культурах акул используют в лечебных целях.

Бывший матадор, а ныне мексиканский дайвер и фотограф Херардо дель Вильяр за 10 лет встречался с 600 акулами-быками. Он пытается сказать, что акулы не настолько смертоносны и опасны для людей, как это принято считать.

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


Каждый год человек убивает до 100 млн акул! Американские ученые утверждают, что в обозримом будущем этим мощным морским хищникам может грозить вымирание.

Песчаный тигр - еще одна «модель» фотографа Херардо дель Вильяра, который считает свои долгом помочь в защите и сохранении акул на Земле:

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


Лицом к «лицу» с акулой-быком:

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


Синяя акула широко распространена во всём мире и обитает как в океане, так и у побережья, и является одной из наиболее распространённых акул на Земле. Не обращает внимание на фотографа (на заднем плане):

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


«Я хочу показать всему миру, что акулы не являются машинами для убийств. Я хочу доказать, что акулы - это просто хищники, которых ошибочно записали в убийцы. Нападения на людей являются результатом ошибки (человек принимается за какое-то морское животное). Нужна программа по защите разных видов акул от вымирания».

Этот морской гигант пострадал в стычке со своими акульими собратьями:

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


Акула-бык. Обеденный перерыв на камеру.

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


Фотограф Херардо дель Вильяр плавает с акулами без защитной клетки, чтобы продемонстрировать, насколько ошибочно мнение об этих морских охотниках, как об убийцах. Акула-тигр:

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото


Акула-мако - это сокол-сапсан в акульем мире из-за своей скорости. Ее обычно видят охотящейся у поверхности, но обитают эти акулы на глубинах до 150 метров. Температура их тела от 7 до 10 градусов выше температуры воды, а скорости передвижения достигают 100 км/час - все это явное преимущество над своими жертвами.

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На первый взгляд, эта акула-мако является не самым красивым существом на планете. Но вы бы осмелились сказать ей это в «лицо»?

Смертоносные акулы в снимках подводных фотографов. Фото
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 Теги: акулы, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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