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Украинские Карпаты замело снегом. Фото

Украинские Карпаты замело снегом. ФотоОбнародованы впечатляющие снимки.

Сегодня, 25 сентября, в высокогорье Карпат снова выпал снег. Осадки запечатлели очевидцы на вершине горы Поп Иван Черногорский (2028 м). Сообщается, что снег начинал срываться еще вчера после обеда, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Это первые сведения о снеге этой осенью в Карпатах. По состоянию на 18:15 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети.

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Снежит на горе и по состоянию на утро 25 сентября. Горный спасатель Василий Фицак написал на своей странице в Facebook, что толщина снежного покрова на горе местами достигает 5 сантиметров.

Украинские Карпаты замело снегом. Фото
Украинские Карпаты замело снегом. Фото
Украинские Карпаты замело снегом. Фото
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 Теги: Карпаты, снег

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Сегодня, 10:14 » Автор: Анна Мартынова
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