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Украинские Карпаты замело снегом. Фото
Обнародованы впечатляющие снимки.
Сегодня, 25 сентября, в высокогорье Карпат снова выпал снег. Осадки запечатлели очевидцы на вершине горы Поп Иван Черногорский (2028 м). Сообщается, что снег начинал срываться еще вчера после обеда, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Это первые сведения о снеге этой осенью в Карпатах. По состоянию на 18:15 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети.
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Снежит на горе и по состоянию на утро 25 сентября. Горный спасатель Василий Фицак написал на своей странице в Facebook, что толщина снежного покрова на горе местами достигает 5 сантиметров.
Сегодня, 25 сентября, в высокогорье Карпат снова выпал снег. Осадки запечатлели очевидцы на вершине горы Поп Иван Черногорский (2028 м). Сообщается, что снег начинал срываться еще вчера после обеда, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Это первые сведения о снеге этой осенью в Карпатах. По состоянию на 18:15 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети.
Читайте также: В Киеве пьяный таксист попал в ДТП
Снежит на горе и по состоянию на утро 25 сентября. Горный спасатель Василий Фицак написал на своей странице в Facebook, что толщина снежного покрова на горе местами достигает 5 сантиметров.
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