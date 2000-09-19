Раздел: Фоторепортажи
Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото
Они стоят невероятно дорого.
Предлагаем обзор автомобилей, стоимость которых настолько высока, что приобрести их по карману не каждому богачу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Bugatti Veyron EB 16.4
Этот автомобиль, стоимость 1,5 миллиона долларов, признан самым быстрым в истории. Важной деталью модели является гидравлическая система подвески, позволяющая регулировать высоту кузова прямо на ходу. Этот автомобиль становился неоднократным победителем в гонках Ле Ман.
2. Jaguar ZKR 75
Данная модель была выпущена компанией Jaguar к своему 75-летию. Официально Jaguar ZKR 75 стоит всего 133 тысячи долларов, но учитывая, что было выпущено всего 75 таких моделей, то можно догадаться, что машина считается раритетной и цена на нее всегда договорная.
3. Ferrari 250 GTO Berlinetta
Этот модель можно назвать настоящей легендой, ведь он был впервые выпущен в 1960-е годы. Последняя машина была собрана в 1962 году, а на момент 2014 года стоимость одного Ferrari 250 GTO Berlinetta составляла более 38 миллионов долларов США.
4. Zenvo ST1
Стоимость Zenvo ST1 составляет 1,8 миллиона долларов США. Вот только приобретая данную модель стоит помнить о ее непростом обслуживании. Одна лишь замена колес заставит раскошелиться на 5 тысяч долларов.
5. Tramontana
За свой эксклюзивный автомобиль компания-производитель просит всего лишь 700 тысяч долларов. Но, несмотря на это, Tramontana считается одним из самых редких автомобилей, ведь таких моделей выпускается всего по 12 единиц в год.
6. Lamborghini Veneno
Эта модель стоимостью 4,5 миллиона долларов был выпущен в 2014 году в честь 50-летия бренда Lamborghiniю. Было выпущено всего несколько таких моделей, поэтому сегодня приобрести хотя бы одну из них можно разве что на аукционе.
7. Bugatti Veyron Pur Sang
Первые выпущенные модели продавались по цене 3 миллиона долларов. Всего таких автомобилей выпущено 5 единиц, поэтому сегодня приобрести одну из них достаточно проблематично.
8. Pagani Zonda Cinque
Эксклюзивный родстер был выпущен еще в 90-х годах ХХ столетия, и стоимость его на момент выпуска составляла 1,8 миллиона долларов. Всего в мире не более двух десятков машин.
9. Koenigsegg Trevita
За все время было собрано всего 4 таких автомобиля, причем каждая из моделей собиралась вручную и под заказ. Стоимость машины с конвейера составляет 2 миллиона долларов, на аукционах же цена увеличивает в несколько раз.
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10. Maybach Exelero
Концептуальный Maybach Exelero стоимостью в 8 миллионов долларов был показан не нескольких автосалонах в 2008 году. В серийное производство модель так и не вышла, было лишь собрано несколько автомобилей под заказ.
Предлагаем обзор автомобилей, стоимость которых настолько высока, что приобрести их по карману не каждому богачу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Bugatti Veyron EB 16.4
Этот автомобиль, стоимость 1,5 миллиона долларов, признан самым быстрым в истории. Важной деталью модели является гидравлическая система подвески, позволяющая регулировать высоту кузова прямо на ходу. Этот автомобиль становился неоднократным победителем в гонках Ле Ман.
2. Jaguar ZKR 75
Данная модель была выпущена компанией Jaguar к своему 75-летию. Официально Jaguar ZKR 75 стоит всего 133 тысячи долларов, но учитывая, что было выпущено всего 75 таких моделей, то можно догадаться, что машина считается раритетной и цена на нее всегда договорная.
3. Ferrari 250 GTO Berlinetta
Этот модель можно назвать настоящей легендой, ведь он был впервые выпущен в 1960-е годы. Последняя машина была собрана в 1962 году, а на момент 2014 года стоимость одного Ferrari 250 GTO Berlinetta составляла более 38 миллионов долларов США.
4. Zenvo ST1
Стоимость Zenvo ST1 составляет 1,8 миллиона долларов США. Вот только приобретая данную модель стоит помнить о ее непростом обслуживании. Одна лишь замена колес заставит раскошелиться на 5 тысяч долларов.
5. Tramontana
За свой эксклюзивный автомобиль компания-производитель просит всего лишь 700 тысяч долларов. Но, несмотря на это, Tramontana считается одним из самых редких автомобилей, ведь таких моделей выпускается всего по 12 единиц в год.
6. Lamborghini Veneno
Эта модель стоимостью 4,5 миллиона долларов был выпущен в 2014 году в честь 50-летия бренда Lamborghiniю. Было выпущено всего несколько таких моделей, поэтому сегодня приобрести хотя бы одну из них можно разве что на аукционе.
7. Bugatti Veyron Pur Sang
Первые выпущенные модели продавались по цене 3 миллиона долларов. Всего таких автомобилей выпущено 5 единиц, поэтому сегодня приобрести одну из них достаточно проблематично.
8. Pagani Zonda Cinque
Эксклюзивный родстер был выпущен еще в 90-х годах ХХ столетия, и стоимость его на момент выпуска составляла 1,8 миллиона долларов. Всего в мире не более двух десятков машин.
9. Koenigsegg Trevita
За все время было собрано всего 4 таких автомобиля, причем каждая из моделей собиралась вручную и под заказ. Стоимость машины с конвейера составляет 2 миллиона долларов, на аукционах же цена увеличивает в несколько раз.
Читайте также: Свинья на скейте похвалилась спортивными достижениями
10. Maybach Exelero
Концептуальный Maybach Exelero стоимостью в 8 миллионов долларов был показан не нескольких автосалонах в 2008 году. В серийное производство модель так и не вышла, было лишь собрано несколько автомобилей под заказ.
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