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Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. ФотоОни стоят невероятно дорого.

Предлагаем обзор автомобилей, стоимость которых настолько высока, что приобрести их по карману не каждому богачу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


1. Bugatti Veyron EB 16.4

Этот автомобиль, стоимость 1,5 миллиона долларов, признан самым быстрым в истории. Важной деталью модели является гидравлическая система подвески, позволяющая регулировать высоту кузова прямо на ходу. Этот автомобиль становился неоднократным победителем в гонках Ле Ман.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


2. Jaguar ZKR 75

Данная модель была выпущена компанией Jaguar к своему 75-летию. Официально Jaguar ZKR 75 стоит всего 133 тысячи долларов, но учитывая, что было выпущено всего 75 таких моделей, то можно догадаться, что машина считается раритетной и цена на нее всегда договорная.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


3. Ferrari 250 GTO Berlinetta

Этот модель можно назвать настоящей легендой, ведь он был впервые выпущен в 1960-е годы. Последняя машина была собрана в 1962 году, а на момент 2014 года стоимость одного Ferrari 250 GTO Berlinetta составляла более 38 миллионов долларов США.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


4. Zenvo ST1

Стоимость Zenvo ST1 составляет 1,8 миллиона долларов США. Вот только приобретая данную модель стоит помнить о ее непростом обслуживании. Одна лишь замена колес заставит раскошелиться на 5 тысяч долларов.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


5. Tramontana

За свой эксклюзивный автомобиль компания-производитель просит всего лишь 700 тысяч долларов. Но, несмотря на это, Tramontana считается одним из самых редких автомобилей, ведь таких моделей выпускается всего по 12 единиц в год.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


6. Lamborghini Veneno

Эта модель стоимостью 4,5 миллиона долларов был выпущен в 2014 году в честь 50-летия бренда Lamborghiniю. Было выпущено всего несколько таких моделей, поэтому сегодня приобрести хотя бы одну из них можно разве что на аукционе.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


7. Bugatti Veyron Pur Sang

Первые выпущенные модели продавались по цене 3 миллиона долларов. Всего таких автомобилей выпущено 5 единиц, поэтому сегодня приобрести одну из них достаточно проблематично.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


8. Pagani Zonda Cinque

Эксклюзивный родстер был выпущен еще в 90-х годах ХХ столетия, и стоимость его на момент выпуска составляла 1,8 миллиона долларов. Всего в мире не более двух десятков машин.

Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


9. Koenigsegg Trevita

За все время было собрано всего 4 таких автомобиля, причем каждая из моделей собиралась вручную и под заказ. Стоимость машины с конвейера составляет 2 миллиона долларов, на аукционах же цена увеличивает в несколько раз.

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Эксклюзивные автомобили, доступные лишь для избранных. Фото


10. Maybach Exelero

Концептуальный Maybach Exelero стоимостью в 8 миллионов долларов был показан не нескольких автосалонах в 2008 году. В серийное производство модель так и не вышла, было лишь собрано несколько автомобилей под заказ.
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Сегодня, 11:37 » Автор: Анна Мартынова
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