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Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото

Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. ФотоПодборка архивных снимков.

Многие места со временем меняются, и мы начинаем скучать за их старинным видом. А другие, наоборот, преображаются до неузнаваемости и радуют глаз. Одно из таких мест – мост Патона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

5 ноября 1953 года движение по мосту открыли впервые. Мы решили показать вам, каким он был в то время и как изменился до сегодняшнего дня.

Строительство моста начали в 1940 году и продолжали на протяжении 13 лет. Кстати, он является первым в мире цельносварным мостом длинной 1543 метра. Эстакада соединяет проспект Воссоединения на левом берегу столицы, и бульвар Дружбы Народов - на правом. Также это первый мост через Днепр, который был построен в послевоенное время.

Назван мост был в честь известного академика Евгения Оскаровича Патона, который непосредственно участвовал в строительстве этого мостового перехода. Это был его последний проект, ведь до запуска моста в работу академик не дожил почти четыре месяца.

Интересный факт: для того чтобы построить новый мост, необходимо было снести опоры старого. Того, который был здесь до войны. Это можно было сделать с помощью взрывчатки, которую кидали в воду. Чтобы взрывчатку изолировать от воды, использовали презервативы, ведь целлофановых пакетов тогда ещё не было. Для такого благого дела потребовалось 5 000 тысяч резиновых изделий.

До 2004 года по мосту проходила трамвайная линия. Позже, в процессе реконструкции, трамвайные пути были демонтированы, а по мосту проложили троллейбусную линию. Как оказалось, она была не способна перевезти пассажиропоток трамвайного маршрута.

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В 2009 году реконструировали транспортную развязку при въезде на мост с левого берега. В этом году власти заговорили о полной реконструкции моста Патона. А пока его не обновили еще раз, посмотрим, как он изменился за последние 65 лет.

Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
Киевский мост Патона в уникальных ретро-снимках. Фото
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 19:20 » Автор: Анна Мартынова
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