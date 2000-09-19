Раздел: Фоторепортажи
Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
Ярко и необычно.
Зебра, леопард и даже корова: любые вариации сегодня в моде. Самая свежая интерпретация – в сочетании с ярким неоновым оттенком. Попробуйте блузу с принтом и яркие брюки, либо юбку и анималистический топ. И комбинируйте с предыдущим трендом: леопардовое платье и высокие сапоги выглядят невероятно женственно в тандеме, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Высокие сапоги
Сапоги до колена на устойчивом каблуке родом из 70-х претендуют на звание самой популярной модели сезона. Определенно, проще всего носить такие с юбкой-миди или тренчем. Но даже с со свободными брюками, как показывают fashionistas, очень даже неплохо.
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Велосипедки + свитер
На актуальный вопрос "С чем носить свитер?" в это сезоне мы готовы дать спорный совет: с велосипедками, если верить чутью инфлюенсеров из числа гостей Миланской недели моды. И если этот тренд перекочевал из лета, напомним, что дизайнеры вводят в моду леггинсы, которые намного больше подходят для осени.
Зебра, леопард и даже корова: любые вариации сегодня в моде. Самая свежая интерпретация – в сочетании с ярким неоновым оттенком. Попробуйте блузу с принтом и яркие брюки, либо юбку и анималистический топ. И комбинируйте с предыдущим трендом: леопардовое платье и высокие сапоги выглядят невероятно женственно в тандеме, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Высокие сапоги
Сапоги до колена на устойчивом каблуке родом из 70-х претендуют на звание самой популярной модели сезона. Определенно, проще всего носить такие с юбкой-миди или тренчем. Но даже с со свободными брюками, как показывают fashionistas, очень даже неплохо.
Читайте также: Архитектура Вены и Будапешта в необычном фотопроекте. Фото
Велосипедки + свитер
На актуальный вопрос "С чем носить свитер?" в это сезоне мы готовы дать спорный совет: с велосипедками, если верить чутью инфлюенсеров из числа гостей Миланской недели моды. И если этот тренд перекочевал из лета, напомним, что дизайнеры вводят в моду леггинсы, которые намного больше подходят для осени.
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