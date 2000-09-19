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Раздел: Фоторепортажи  
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Три самых ярких тренда уличной моды. Фото

Три самых ярких тренда уличной моды. Фото Ярко и необычно.

Зебра, леопард и даже корова: любые вариации сегодня в моде. Самая свежая интерпретация – в сочетании с ярким неоновым оттенком. Попробуйте блузу с принтом и яркие брюки, либо юбку и анималистический топ. И комбинируйте с предыдущим трендом: леопардовое платье и высокие сапоги выглядят невероятно женственно в тандеме, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
Три самых ярких тренда уличной моды. Фото


Высокие сапоги

Сапоги до колена на устойчивом каблуке родом из 70-х претендуют на звание самой популярной модели сезона. Определенно, проще всего носить такие с юбкой-миди или тренчем. Но даже с со свободными брюками, как показывают fashionistas, очень даже неплохо.

Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
Три самых ярких тренда уличной моды. Фото


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Велосипедки + свитер

На актуальный вопрос "С чем носить свитер?" в это сезоне мы готовы дать спорный совет: с велосипедками, если верить чутью инфлюенсеров из числа гостей Миланской недели моды. И если этот тренд перекочевал из лета, напомним, что дизайнеры вводят в моду леггинсы, которые намного больше подходят для осени.

Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
Три самых ярких тренда уличной моды. Фото
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 Теги: тренды, мода

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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