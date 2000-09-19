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Раздел: Фоторепортажи  
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Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. Фото

Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. ФотоВ каждом снимке хорошее настроение.

Добавим немного позитива. Фотограф из Шотландии Крейг Дуган потратил 3 недели на эту фотосессию с белками, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Как такое снять?

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Просто терпеливо ждать нужный момент.

Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. Фото
Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. Фото
Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. Фото
Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. Фото
Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. Фото
Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. Фото
Обожающие орешки белки стали героями доброй фотосессии. Фото
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 Теги: орешки, фотосессия

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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