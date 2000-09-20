Раздел: Фоторепортажи
Советские бренды, оказавшиеся копиями зарубежных изобретений. Фото
Они на самом деле не советские.
В Советском Союзе создавалось много удивительных вещей, однако, несмотря на определенную изоляцию страны и ее стремление к абсолютной самодостаточности, далеко не все популярные советские бренды на самом деле появились в этой стране. Было немало вещей, которые пришли в СССР с Запада и с Востока, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Ракета «Р-1»
Ракетостроение в разных странах - отличный повод для шуток. СССР, как и его западные партнеры, создавая свою «Р-1», почти полностью скопировал ее конструкцию с нацистской «Фау-2». К слову, сама ракета и вся документация к ней оказались после войны на американской части Германии, поэтому СССР пришлось хорошо потрудиться, чтобы позаимствовать кое-что из секретов Вермахта.
Главным конструктором «Р-1» был Сергей Королев. Проблема проекта первой ракеты была в том, что на момент разработки советского аналога «Фау-2» морально устарела. Поэтому советским и немецким инженерам, работавшим над «Р-1», пришлось привнести в проект много собственных идей.
2. Фотоаппарат «ФЭД»
Один из первых советских малоформатных фотоаппаратов. На самом деле является почти полной копией знаменитых немецких Leica 1925. От своего европейского собрата советский аналог унаследовал надежность и неприхотливость. Именно благодаря этим качествам фотоаппарат так полюбился военным корреспондентам.
3. Многоразовый космический корабль «Буран»
Споры о том, является ли «Буран» клоном американского «Шаттла», бушуют и сегодня. На самом деле корабль не просто должен был стать похожим, первоначально предполагалось создать полную копию. На этом в свое время настаивал тогдашний министр обороны СССР Устинов. Чертежи «Шаттла» советская разведка раздобыла еще в 1975 году. Однако в силу разных причин полностью копировать американский проект не удалось, и конструкторам пришлось выдвигать и реализовывать собственные идеи.
Иронично, что советская разведка ошибочно полагала, будто бы «Шаттл» станет чем-то вроде орбитального бомбардировщика НАТО. На самом деле коварные американцы отказались от проектов ракет класса «космос-земля» еще в 60-е годы, когда началось динамичное развитие подводных лодок и ядерных пусковых шахт с баллистическими ракетами.
4. «Ну, погоди!»
Дорогущая по своему времени игрушка! Появилась электронная игра «Ну, погоди!» в 1984 году и быстро стала мечтой каждого советского школьника. Правда, стоила такая целых 25 рублей. Суть игры была предельно проста. При постоянно ускоряющемся темпе и динамике происходящего игрок должен был управлять волком, который ловит в корзину яйца, падающие с четырех лотков. Игра, которая называлась «Электроника ИМ-02», на самом деле была сделана в Японии. За основу советской игрушки взяли Nintendo EG-26 Egg. Но почти все комплектующие в игрушке были советскими.
5. Автомобиль «Победа»
Первая «Победа» была собрана в 1946 году. За основу советского автомобиля тогда взяли немецкий Opel Kapitan 1938 года выпуска. Благо, на тот момент трофейных автомобилей в СССР хватало. Справедливости ради следует добавить, что далеко не все было позаимствовано у немецкого «старичка». Некоторые идеи были вдохновлены машинами, пришедшими по «Ленд-лизу», а другие принадлежали исключительно советским инженерам. В итоге «Победа» стала настоящей сборной солянкой разных конструкторских идей.
6. Ту-4
Конструкция этого советского бомбардировщика является практически точной копией самолета, стоявшего на вооружении США в период с 1949 по 1960 год. Речь идет о В-29 «Суперкрепость». СССР американские самолеты достались в ходе Второй мировой войны. Несколько из них было подбито японцами и так оказалось на советской территории. Согласно советско-японскому договору, американские самолеты должны были оставаться на территории СССР. Это была прекрасная возможность изучить, на что способны заморские конструкторы.
При этом в СССР исходная конструкция бомбардировщика была существенно доработана с учетом анализа американского опыта воздушных операций во Второй мировой войне. Так, на самолете были установлены пушки вместо пулеметов, более совершенное радиооборудование, но самая главное – первая в истории система дистанционного управления.
Читайте также: Звезды, нашедшие любовь на съемочной площадке. Фото
7. «Запорожец»
Первый «ушастый» «Запорожец» был выпущен в 1969 году. Стоит отметить, что этот советский автомобиль достаточно точно повторяет западногерманский Prinz 4, выпущенный в 1961 году. Немецкая машина пользовалась большим успехом и вовсе не благодаря своим техническим характеристикам. Простота конструкции и дешевизна – вот те качества, которые сделали Prinz 4 легендой Германии.
В Советском Союзе создавалось много удивительных вещей, однако, несмотря на определенную изоляцию страны и ее стремление к абсолютной самодостаточности, далеко не все популярные советские бренды на самом деле появились в этой стране. Было немало вещей, которые пришли в СССР с Запада и с Востока, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Ракета «Р-1»
Ракетостроение в разных странах - отличный повод для шуток. СССР, как и его западные партнеры, создавая свою «Р-1», почти полностью скопировал ее конструкцию с нацистской «Фау-2». К слову, сама ракета и вся документация к ней оказались после войны на американской части Германии, поэтому СССР пришлось хорошо потрудиться, чтобы позаимствовать кое-что из секретов Вермахта.
Главным конструктором «Р-1» был Сергей Королев. Проблема проекта первой ракеты была в том, что на момент разработки советского аналога «Фау-2» морально устарела. Поэтому советским и немецким инженерам, работавшим над «Р-1», пришлось привнести в проект много собственных идей.
2. Фотоаппарат «ФЭД»
Один из первых советских малоформатных фотоаппаратов. На самом деле является почти полной копией знаменитых немецких Leica 1925. От своего европейского собрата советский аналог унаследовал надежность и неприхотливость. Именно благодаря этим качествам фотоаппарат так полюбился военным корреспондентам.
3. Многоразовый космический корабль «Буран»
Споры о том, является ли «Буран» клоном американского «Шаттла», бушуют и сегодня. На самом деле корабль не просто должен был стать похожим, первоначально предполагалось создать полную копию. На этом в свое время настаивал тогдашний министр обороны СССР Устинов. Чертежи «Шаттла» советская разведка раздобыла еще в 1975 году. Однако в силу разных причин полностью копировать американский проект не удалось, и конструкторам пришлось выдвигать и реализовывать собственные идеи.
Иронично, что советская разведка ошибочно полагала, будто бы «Шаттл» станет чем-то вроде орбитального бомбардировщика НАТО. На самом деле коварные американцы отказались от проектов ракет класса «космос-земля» еще в 60-е годы, когда началось динамичное развитие подводных лодок и ядерных пусковых шахт с баллистическими ракетами.
4. «Ну, погоди!»
Дорогущая по своему времени игрушка! Появилась электронная игра «Ну, погоди!» в 1984 году и быстро стала мечтой каждого советского школьника. Правда, стоила такая целых 25 рублей. Суть игры была предельно проста. При постоянно ускоряющемся темпе и динамике происходящего игрок должен был управлять волком, который ловит в корзину яйца, падающие с четырех лотков. Игра, которая называлась «Электроника ИМ-02», на самом деле была сделана в Японии. За основу советской игрушки взяли Nintendo EG-26 Egg. Но почти все комплектующие в игрушке были советскими.
5. Автомобиль «Победа»
Первая «Победа» была собрана в 1946 году. За основу советского автомобиля тогда взяли немецкий Opel Kapitan 1938 года выпуска. Благо, на тот момент трофейных автомобилей в СССР хватало. Справедливости ради следует добавить, что далеко не все было позаимствовано у немецкого «старичка». Некоторые идеи были вдохновлены машинами, пришедшими по «Ленд-лизу», а другие принадлежали исключительно советским инженерам. В итоге «Победа» стала настоящей сборной солянкой разных конструкторских идей.
6. Ту-4
Конструкция этого советского бомбардировщика является практически точной копией самолета, стоявшего на вооружении США в период с 1949 по 1960 год. Речь идет о В-29 «Суперкрепость». СССР американские самолеты достались в ходе Второй мировой войны. Несколько из них было подбито японцами и так оказалось на советской территории. Согласно советско-японскому договору, американские самолеты должны были оставаться на территории СССР. Это была прекрасная возможность изучить, на что способны заморские конструкторы.
При этом в СССР исходная конструкция бомбардировщика была существенно доработана с учетом анализа американского опыта воздушных операций во Второй мировой войне. Так, на самолете были установлены пушки вместо пулеметов, более совершенное радиооборудование, но самая главное – первая в истории система дистанционного управления.
Читайте также: Звезды, нашедшие любовь на съемочной площадке. Фото
7. «Запорожец»
Первый «ушастый» «Запорожец» был выпущен в 1969 году. Стоит отметить, что этот советский автомобиль достаточно точно повторяет западногерманский Prinz 4, выпущенный в 1961 году. Немецкая машина пользовалась большим успехом и вовсе не благодаря своим техническим характеристикам. Простота конструкции и дешевизна – вот те качества, которые сделали Prinz 4 легендой Германии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
185
0
Также советуем посмотреть
- Забавные люди, которым плевать на законы физики
- Эти комиксы развеселят почти всех родителей
- Уморительные фотки от людей, которым не повезло с соседями
- США одобрили идею предоставления автокефалии Украине
- В Сети поделились самыми смешными выходками домашних питомцев
- В России сделала новое циничное заявление об Украине
- Умора: фамилии этих людей дарят позитив
- Эти люди сделали самые прикольные фотки в своей жизни
- Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
- Жалобы Поклонской на украинские суды насмешили Сеть
- Задержаны подозреваемые в покушении на активиста Михайлика
- Любительница странного маникюра насмешила Сеть
- Одесса аплодировала убийце
- Спасатели и нацгвардейцы получат французские вертолеты
- «Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети
- Российские саперы взорвали магазин на Донбассе, - разведка
- Украина загнала Россию в фантастический цугцванг
- Як лобісти дешевої електроенергії виступали проти НКРЕКП
- Бегемотиха из Николаева показала, как держит себя в "форме"
- В Харькове «увековечили» бабушку, торгующую семечками
- СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»
- Санкції проти Росії під загрозою
- ВСУ начали стратегические учения «Казацкая воля-2018»
- Известный теннисист знатно оконфузился во время вручения приза
- У нас не любят говорить о гражданской войне
- С днем рождения: старейшая в мире панда отведала праздничный торт
- Завершились испытания бронемашины «Лев»
- Прикол дня: заседание Генассамблеи ООН прошло с участием младенца
- Понад 100 тисяч людей на Хрещатику
- Военные рассказали о новом взрыве Молота
Оставьте свой комментарий