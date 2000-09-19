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Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото

Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. ФотоСнимки, сделанные с помощью дрона.

Андрей Макаренко - талантливый фотограф, авантюрист и оператор дрона из Киева, Украина. Он занимается ландшафтной и аэрофотосъемкой. Андрей путешествует по Восточной Европе, чтобы снять впечатляющие кадры с помощью дрона. На его страницу в Instagram подписаны более 114 000 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
Украинский фотограф снимает страну с высоты птичьего полета. Фото
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 Теги: фотограф, дрон

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Сегодня, 13:17 » Автор: Анна Мартынова
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