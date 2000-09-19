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Раздел: Фоторепортажи  
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Киев в ярких снимках недели. Фото

Киев в ярких снимках недели. ФотоКиев - город, который вдохновляет.

Осень властвует над столицей: повсюду раскидала листья, на небо вылила серую краску и выключила тумблер обогрева у солнышка, будто напоминая - вот она я! Непогода способна окутать депрессией, но точно не лишает творчества столичных жителей. У многих получается сделать захватывающие кадры Киева, которые стоят того, чтобы на них посмотреть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Instagram - самое популярное фотоприложение в мире и самый частый источник вдохновения, поиска нового и мотивации. Вдохновляйтесь вместе с нами! Мы подготовили для вас топ красивых фотографий Киева. А самые крутые, вдохновляющие и свежие фото города смотрите в нашем Instagram.

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Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев в ярких снимках недели. Фото
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 Теги: Киев, Инстаграм

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Сегодня, 16:21 » Автор: Анна Мартынова
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