Раздел: Фоторепортажи
Киев в ярких снимках недели. Фото
Киев - город, который вдохновляет.
Осень властвует над столицей: повсюду раскидала листья, на небо вылила серую краску и выключила тумблер обогрева у солнышка, будто напоминая - вот она я! Непогода способна окутать депрессией, но точно не лишает творчества столичных жителей. У многих получается сделать захватывающие кадры Киева, которые стоят того, чтобы на них посмотреть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Instagram - самое популярное фотоприложение в мире и самый частый источник вдохновения, поиска нового и мотивации. Вдохновляйтесь вместе с нами! Мы подготовили для вас топ красивых фотографий Киева. А самые крутые, вдохновляющие и свежие фото города смотрите в нашем Instagram.
Читайте также: Две очаровательные претендентки на титул «Мисс Украина-2018». Фото
Осень властвует над столицей: повсюду раскидала листья, на небо вылила серую краску и выключила тумблер обогрева у солнышка, будто напоминая - вот она я! Непогода способна окутать депрессией, но точно не лишает творчества столичных жителей. У многих получается сделать захватывающие кадры Киева, которые стоят того, чтобы на них посмотреть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Instagram - самое популярное фотоприложение в мире и самый частый источник вдохновения, поиска нового и мотивации. Вдохновляйтесь вместе с нами! Мы подготовили для вас топ красивых фотографий Киева. А самые крутые, вдохновляющие и свежие фото города смотрите в нашем Instagram.
Читайте также: Две очаровательные претендентки на титул «Мисс Украина-2018». Фото
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