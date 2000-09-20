Раздел: Фоторепортажи
До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото
Разница очевидна.
Сравнение фотографий до и после какого-либо события - увлекательное занятие, особенно в случаях, когда результат, как говорится, налицо. Будь то отрезок времени, макияж, бритье или учеба, у всего есть свои плоды, и они незаметны, если пристально наблюдать за процессом, зато бросаются в глаза, если сопоставить начальную стадию с конечной. Эти фотографии из серии «до и после» взрывают мозг, заставляя задаваться вопросом: как такое вообще возможно, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Парень-зомби до и после полного макияжа тела.
Президент США Авраам Линкольн до и после гражданской войны.
Том Круз до и после выравнивания зубов.
Пин-ап-модель на предварительной фотографии и на окончательном рисунке.
До и после исправления татуировки.
До - щенок, после - взрослый пес.
Тигр из фильма «Жизнь Пи» до и после применения спецэффектов.
Навыки рисования до и после семестра в школе рисования.
Девушки в начале и в конце праздника.
Суровый мужчина до и после бритья.
Девушка до и после макияжа и укладки.
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Крис Пратт до и после того, как занялся собой.
Сравнение фотографий до и после какого-либо события - увлекательное занятие, особенно в случаях, когда результат, как говорится, налицо. Будь то отрезок времени, макияж, бритье или учеба, у всего есть свои плоды, и они незаметны, если пристально наблюдать за процессом, зато бросаются в глаза, если сопоставить начальную стадию с конечной. Эти фотографии из серии «до и после» взрывают мозг, заставляя задаваться вопросом: как такое вообще возможно, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Парень-зомби до и после полного макияжа тела.
Президент США Авраам Линкольн до и после гражданской войны.
Том Круз до и после выравнивания зубов.
Пин-ап-модель на предварительной фотографии и на окончательном рисунке.
До и после исправления татуировки.
До - щенок, после - взрослый пес.
Тигр из фильма «Жизнь Пи» до и после применения спецэффектов.
Навыки рисования до и после семестра в школе рисования.
Девушки в начале и в конце праздника.
Суровый мужчина до и после бритья.
Девушка до и после макияжа и укладки.
Читайте также: Так выглядит жизнь горных пастухов в Испании. Фото
Крис Пратт до и после того, как занялся собой.
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