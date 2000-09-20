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До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. ФотоРазница очевидна.

Сравнение фотографий до и после какого-либо события - увлекательное занятие, особенно в случаях, когда результат, как говорится, налицо. Будь то отрезок времени, макияж, бритье или учеба, у всего есть свои плоды, и они незаметны, если пристально наблюдать за процессом, зато бросаются в глаза, если сопоставить начальную стадию с конечной. Эти фотографии из серии «до и после» взрывают мозг, заставляя задаваться вопросом: как такое вообще возможно, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Парень-зомби до и после полного макияжа тела.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Президент США Авраам Линкольн до и после гражданской войны.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Том Круз до и после выравнивания зубов.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Пин-ап-модель на предварительной фотографии и на окончательном рисунке.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


До и после исправления татуировки.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


До - щенок, после - взрослый пес.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Тигр из фильма «Жизнь Пи» до и после применения спецэффектов.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Навыки рисования до и после семестра в школе рисования.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Девушки в начале и в конце праздника.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Суровый мужчина до и после бритья.

До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Девушка до и после макияжа и укладки.

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До и после: необычные снимки, которые не могут не удивить. Фото


Крис Пратт до и после того, как занялся собой.
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 Теги: фото, до и после

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Сегодня, 09:44 » Автор: Анна Мартынова
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