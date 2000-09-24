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Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото

Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. ФотоПарень ловил рыбу и готовил ее на огне.

В Индийском океане спасли невероятного индонезийского юношу – парень с середины июля дрейфовал в одиночку на деревянном плоту-ромпонге, который используется для ночной ловли рыбы местными рыбаками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Алди Новел Адиланг решил порыбачить, однако в океане его застал сильный ветер, который отнес его за тысячи миль от родного острова Сулавеси.

Запасы, которые он брал с собой на рыбалку, закончились почти сразу, поэтому он перешел на рыбу, которую удавалось поймать. 18-летний индонезиец утверждает, что разбирал плот по щепкам и готовил рыбу на огне.

За это время мимо него прошли 10 судов, ни одно из которых не остановилась. В конечном итоге, спустя 49 дней, его спасла команда панамского судна.

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6 сентября спасители доставили Алди в Японию, откуда индонезийские дипломаты спустя несколько дней помогли ему вернуться домой. На данный момент он жив и невредим.

Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото
Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото
Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото
Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото
Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото
Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото
Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото
Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото


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 Теги: рыбак, океан

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Сегодня, 11:16 » Автор: Анна Мартынова
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