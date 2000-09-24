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Этот 18-летний рыбак 49 дней дрейфовал по океану. Фото
Парень ловил рыбу и готовил ее на огне.
В Индийском океане спасли невероятного индонезийского юношу – парень с середины июля дрейфовал в одиночку на деревянном плоту-ромпонге, который используется для ночной ловли рыбы местными рыбаками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Алди Новел Адиланг решил порыбачить, однако в океане его застал сильный ветер, который отнес его за тысячи миль от родного острова Сулавеси.
Запасы, которые он брал с собой на рыбалку, закончились почти сразу, поэтому он перешел на рыбу, которую удавалось поймать. 18-летний индонезиец утверждает, что разбирал плот по щепкам и готовил рыбу на огне.
За это время мимо него прошли 10 судов, ни одно из которых не остановилась. В конечном итоге, спустя 49 дней, его спасла команда панамского судна.
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6 сентября спасители доставили Алди в Японию, откуда индонезийские дипломаты спустя несколько дней помогли ему вернуться домой. На данный момент он жив и невредим.
В Индийском океане спасли невероятного индонезийского юношу – парень с середины июля дрейфовал в одиночку на деревянном плоту-ромпонге, который используется для ночной ловли рыбы местными рыбаками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Алди Новел Адиланг решил порыбачить, однако в океане его застал сильный ветер, который отнес его за тысячи миль от родного острова Сулавеси.
Запасы, которые он брал с собой на рыбалку, закончились почти сразу, поэтому он перешел на рыбу, которую удавалось поймать. 18-летний индонезиец утверждает, что разбирал плот по щепкам и готовил рыбу на огне.
За это время мимо него прошли 10 судов, ни одно из которых не остановилась. В конечном итоге, спустя 49 дней, его спасла команда панамского судна.
Читайте также: Собаку спасли, распечатав ей череп на 3D-принтере. Фото
6 сентября спасители доставили Алди в Японию, откуда индонезийские дипломаты спустя несколько дней помогли ему вернуться домой. На данный момент он жив и невредим.
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