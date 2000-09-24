Раздел: Фоторепортажи
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
Словно в другой реальности.
Перешагнув порог этого заведения, посетители оказываются в рисованной реальности, словно герои комиксов. Каждая деталь интерьера – от стен и полов до мебели и посуды – выглядит, как элемент анимационной истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Кафе называется Yeonnam-dong 239-20 и находится в районе Йоннам-донг в Сеуле. Дизайнеры, работавшие над внутренней отделкой, вдохновились популярным корейским телесериалом «W», где главные герои могут пересекаться лишь в фантастическом мире веб-комикса.
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Это небольшое, уютное заведение открыли в июле 2017 года. Многие поклонники иллюстраций, комиксов или мест, которые невозможно представить наяву, уже оценили его интерьер и активно делятся своими фотографиями в Instagram.
Перешагнув порог этого заведения, посетители оказываются в рисованной реальности, словно герои комиксов. Каждая деталь интерьера – от стен и полов до мебели и посуды – выглядит, как элемент анимационной истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Кафе называется Yeonnam-dong 239-20 и находится в районе Йоннам-донг в Сеуле. Дизайнеры, работавшие над внутренней отделкой, вдохновились популярным корейским телесериалом «W», где главные герои могут пересекаться лишь в фантастическом мире веб-комикса.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Это небольшое, уютное заведение открыли в июле 2017 года. Многие поклонники иллюстраций, комиксов или мест, которые невозможно представить наяву, уже оценили его интерьер и активно делятся своими фотографиями в Instagram.
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