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В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото

В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. ФотоСловно в другой реальности.

Перешагнув порог этого заведения, посетители оказываются в рисованной реальности, словно герои комиксов. Каждая деталь интерьера – от стен и полов до мебели и посуды – выглядит, как элемент анимационной истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Кафе называется Yeonnam-dong 239-20 и находится в районе Йоннам-донг в Сеуле. Дизайнеры, работавшие над внутренней отделкой, вдохновились популярным корейским телесериалом «W», где главные герои могут пересекаться лишь в фантастическом мире веб-комикса.

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Это небольшое, уютное заведение открыли в июле 2017 года. Многие поклонники иллюстраций, комиксов или мест, которые невозможно представить наяву, уже оценили его интерьер и активно делятся своими фотографиями в Instagram.

В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
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 Теги: Сеул, кафе

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Сегодня, 12:34 » Автор: Анна Мартынова
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