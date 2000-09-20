Раздел: Фоторепортажи
Создан миниатюрный дом, который не вредит окружающей среде. Фото
Необычное место для отдыха.
В 20 минутах езды от центра Хельсинки, на острове Валлисаари, появилось деревянное строение с солнечной батареей на крыше. Проект дизайнера Робина Фалька – жилище в минималистичном стиле Nolla – установили на природе в незаселённом месте, чтобы продемонстрировать, как люди могут жить без вреда для окружающей среды, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Хижина не заменит привычный городской или дачный дом. Но ей подойдёт роль места для отдыха, например, на фестивалях, в парках или заповедниках, где следы пребывания человека должны быть минимальными.
Площадь Nolla составляет всего девять квадратных метров, основным материалом для её постройки стала фанера и дерево из местного леса. Большое окно, установленное в передней части хижины, сделано из поликарбоната в целях безопасности.
Сооружение держится на ножках, высоту которых можно адаптировать под конкретное место установки. Постройка не оставляет после себя никаких следов, а всю хижину целиком могут разобрать и перевезти на другое место несколько человек без применения тяжёлой техники. В проекте жилища нет уникальных деталей, постройка собирается как конструктор, а ремонт своими руками только поощряется.
На крыше с одной стороны установлена солнечная батарея, а с другой – большое зеркало для защиты от перегрева. Такая поверхность пригодится в тёплое время года, но её можно заменить на вторую батарею. Внутри хижины помимо кроватей есть небольшая кухонная плита, работающая на биотопливе.
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Пока Nolla - это прототип, но Робин Фальк обещает его развивать и адаптировать для разных климатических условий.
В 20 минутах езды от центра Хельсинки, на острове Валлисаари, появилось деревянное строение с солнечной батареей на крыше. Проект дизайнера Робина Фалька – жилище в минималистичном стиле Nolla – установили на природе в незаселённом месте, чтобы продемонстрировать, как люди могут жить без вреда для окружающей среды, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Хижина не заменит привычный городской или дачный дом. Но ей подойдёт роль места для отдыха, например, на фестивалях, в парках или заповедниках, где следы пребывания человека должны быть минимальными.
Площадь Nolla составляет всего девять квадратных метров, основным материалом для её постройки стала фанера и дерево из местного леса. Большое окно, установленное в передней части хижины, сделано из поликарбоната в целях безопасности.
Сооружение держится на ножках, высоту которых можно адаптировать под конкретное место установки. Постройка не оставляет после себя никаких следов, а всю хижину целиком могут разобрать и перевезти на другое место несколько человек без применения тяжёлой техники. В проекте жилища нет уникальных деталей, постройка собирается как конструктор, а ремонт своими руками только поощряется.
На крыше с одной стороны установлена солнечная батарея, а с другой – большое зеркало для защиты от перегрева. Такая поверхность пригодится в тёплое время года, но её можно заменить на вторую батарею. Внутри хижины помимо кроватей есть небольшая кухонная плита, работающая на биотопливе.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Пока Nolla - это прототип, но Робин Фальк обещает его развивать и адаптировать для разных климатических условий.
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