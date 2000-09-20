Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото

Неизведанные уголки Европы.



Многие уже устали от больших городов и многолюдных популярных маршрутов, наперебой предлагаемых туроператорами, поэтому ищут возможность увидеть Европу в более тихой и спокойной обстановке. Казалось бы, что это неосуществимая мечта, ведь все достопримечательности уже заезжены туристами. Но все же существуют неизведанные и уникальные уголки европейских стран, которые сохранили аутентичную самобытность и некую таинственность из-за того, что до сих пор не утопают в потоке туристических набегов, передает







Европа всегда привлекала туристов своими уникальными и неповторимыми городами с их непревзойденной архитектурой и самобытной культурой. Но смотреть достопримечательности в вечном многотысячном потоке туристов желают не все, поэтому мы подобрали 10 самых невероятных мест, которые поразят вас своим великолепием, удивят тишиной и покоем размеренной жизни вдали от бурлящих туристических маршрутов.



1. Лофотенские острова (Норвегия)







Лофотенские острова находятся в холодных водах Норвежского моря за Полярным кругом. Этот суровый край невероятным образом привлекает необузданной дикой природой, величием гор, глубокими фьордами, голосистыми птичьими базарами и песчаными пляжами.







Это самое благодатное место для активных людей, ведь благодаря уникальному ландшафту здесь можно прекрасно отдохнуть, выдвинувшись в поход по горным вершинам, отправиться на рафтинг по Тролль-фьорду или просто прогуляться по музею викингов «Лофотр», и даже насладиться полуночным ... солнцем.



2. Город Синтра (Португалия)







Синтра – самый волшебный и таинственный город Португалии, глядя на который, кажется, что попал в иллюстрированную книгу сказок. Расположен он на живописных холмах, куда ведут извилистые тропы с крутыми и опасными поворотами, мистическими лесами, находящимися в постоянной дымке. И среди этой нетронутой красоты на укромных опушках виднеются старинные родовые имения, устрашающие стены оборонительных крепостей и восхитительные королевские дворцы.







Мягкий климат и живописные места по достоинству оценила еще в далеком 14 веке королевская семья, благодаря чему здесь возводились прекрасные дворцы и разбивались фантастические парки, которые радуют жителей города и по сей день, а гостей просто приводят в неимоверный восторг.



3. Городок Динан (Бельгия)







Город Динан очень маленький, но находится в одном из самых живописнейших мест всей Бельгии. Красота реки Маас и огромная скала, нависающая над ней, придает городу особой привлекательности.







Главная историческая достопримечательность города – грозная неприступная цитадель Динан, которую видно из любой точки, потому что она возвышается над городом на высоте 100 метров. А расположена крепость на скалистом берегу реки и имеет клиновидную форму.







У подножия величественной скалы находится церковь Богоматери (Нотр-Дам), которая впервые была возведена еще в 11 веке, но после падения огромного валуна разрушилась. На этом же месте уже в 15 веке построили храм в готическом стиле, который и сейчас является основным памятником архитектуры города.







Примечательно и то, что в этом малоизвестном городишке жил и творил Адольф Сакс, который изобрел знаменитый музыкальный инструмент - саксофон.



4. Каламбака (Греция)









Небольшой греческий городишко Каламбака расположен у самого подножия магического каменного леса – Метеоровых скал, на которых «разбросаны» знаменитые на весь мир Монастыри Святые Метеоры, куда ежедневно устремляются паломники и просто туристы.







Сам же город у туристов интереса не вызывает, хотя они с удовольствием посещают местные кафе и рестораны, где могут отведать вкуснейшие национальные блюда. Но если вы решитесь все-таки остановиться на отдых именно здесь, то окружающие город со всех сторон причудливо-фантастических скалы и их ночная подсветка оставят неизгладимые впечатления на всю жизнь.



5. Город Альберобелло (Италия)







Прославился этот небольшой итальянский город благодаря странным сооружениям, аналогов которым нет нигде в мире – домикам под названием трулли. Таких необычных грибов насчитывается около полутора тысяч и, располагаясь на холмах Альберобелло, они создают ощущение пребывания в сказочном городе гномов.







За такую оригинальность и неповторимость город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на такую внешнюю схожесть, двух одинаковых домов не найдете, ведь у каждого не только внутреннее убранство отличается, но и рисунки на куполах абсолютно неповторимы.







В таком стиле оформлены не только жилые помещения, но вся инфраструктура состоит из трулли-отелей, трулли-ресторанов, трулли-магазинов и даже церковь.



6. Деревня Рокамадур (Франция)







Деревню Рокамадур считают абсолютно необычной деревней в Европе из-за ее странного расположения. Постольку она находится на склоне скалы, то и дома расположены практически на вертикальной плоскости.







Кроме того здесь покоятся мощи христианского отшельника св. Амадура, которые считаются чудодейственными, а также хранится якобы один из самых знаменитых волшебных мечей короля Артура – Дюрандаль.







И еще, поднимаясь по главной улице, можно увидеть знаменитые архитектурные памятники, которые практически срослись со скалой: капелла Сен-Мишель, где находятся фрески XII в, средневековая капелла Сен-Блез, капелла Нотр-Дам с чудотворная фигурой Черной Мадонны, грот Чудес с наскальными рисунками и фантастическими формами сталактитов. И эти все многовековые шедевры в одной маленькой деревушке!



7. Город Тенби (Великобритания)







На карте Европы есть такой чудный город, как Тенби! Здесь находятся невероятной красоты замки, некоторые из них насчитывают уже более тысячи лет, а также храмы, до сих пор поражающие воображение своим величием и размахом.







А для любителей курортного отдыха есть просто восхитительные пляжи с самой чистой водой во всей Англии, а также необычные пристани. Поэтому прекрасный отдых и культурная программа будут весьма насыщенными и незабываемыми.



8. Город Будва и остров Свети-Стефан (Черногория)







Самым красивым курортным городом Черногории по праву считается Будва. Несказанно удивят гостей как нетронутая природа этих земель, так и памятники архитектуры, которые насчитывают не одну сотню лет.







Визитной карточкой всей страны, а не только города, является остров Святой Стефан. Благодаря небольшому рукотворному перешейку он связан с сушей и находиться всего лишь в 5 км от Будвы. Всего лишь 50 лет назад здесь находился небольшой рыбацкий поселок, а теперь это самый неординарный остров-отель всего мира.



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9. Беловежская пуща (Республика Беларусь)







Беловежская пуща является главной достопримечательностью Беларуси. В ней сохранились уникальные остатки первобытного леса, которые внесены ЮНЕСКО в списки Всемирного культурного наследия. Этот биосферный заповедник является последним островком реликтового леса Европы, некогда простиравшегося от побережья Балтики до Буга и от Одера до Днепра.







Пуща являлась самым излюбленным местом охоты как древнерусских князей, так и польских королей, а также литовской знати. А теперь привлекает любителей экотуризма своим неповторимыми лесными просторами и находящимися на ее территории самыми редкими представителями как флоры, так и фауны.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Многие уже устали от больших городов и многолюдных популярных маршрутов, наперебой предлагаемых туроператорами, поэтому ищут возможность увидеть Европу в более тихой и спокойной обстановке. Казалось бы, что это неосуществимая мечта, ведь все достопримечательности уже заезжены туристами. Но все же существуют неизведанные и уникальные уголки европейских стран, которые сохранили аутентичную самобытность и некую таинственность из-за того, что до сих пор не утопают в потоке туристических набегов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Европа всегда привлекала туристов своими уникальными и неповторимыми городами с их непревзойденной архитектурой и самобытной культурой. Но смотреть достопримечательности в вечном многотысячном потоке туристов желают не все, поэтому мы подобрали 10 самых невероятных мест, которые поразят вас своим великолепием, удивят тишиной и покоем размеренной жизни вдали от бурлящих туристических маршрутов.Лофотенские острова находятся в холодных водах Норвежского моря за Полярным кругом. Этот суровый край невероятным образом привлекает необузданной дикой природой, величием гор, глубокими фьордами, голосистыми птичьими базарами и песчаными пляжами.Это самое благодатное место для активных людей, ведь благодаря уникальному ландшафту здесь можно прекрасно отдохнуть, выдвинувшись в поход по горным вершинам, отправиться на рафтинг по Тролль-фьорду или просто прогуляться по музею викингов «Лофотр», и даже насладиться полуночным ... солнцем.Синтра – самый волшебный и таинственный город Португалии, глядя на который, кажется, что попал в иллюстрированную книгу сказок. Расположен он на живописных холмах, куда ведут извилистые тропы с крутыми и опасными поворотами, мистическими лесами, находящимися в постоянной дымке. И среди этой нетронутой красоты на укромных опушках виднеются старинные родовые имения, устрашающие стены оборонительных крепостей и восхитительные королевские дворцы.Мягкий климат и живописные места по достоинству оценила еще в далеком 14 веке королевская семья, благодаря чему здесь возводились прекрасные дворцы и разбивались фантастические парки, которые радуют жителей города и по сей день, а гостей просто приводят в неимоверный восторг.Город Динан очень маленький, но находится в одном из самых живописнейших мест всей Бельгии. Красота реки Маас и огромная скала, нависающая над ней, придает городу особой привлекательности.Главная историческая достопримечательность города – грозная неприступная цитадель Динан, которую видно из любой точки, потому что она возвышается над городом на высоте 100 метров. А расположена крепость на скалистом берегу реки и имеет клиновидную форму.У подножия величественной скалы находится церковь Богоматери (Нотр-Дам), которая впервые была возведена еще в 11 веке, но после падения огромного валуна разрушилась. На этом же месте уже в 15 веке построили храм в готическом стиле, который и сейчас является основным памятником архитектуры города.Примечательно и то, что в этом малоизвестном городишке жил и творил Адольф Сакс, который изобрел знаменитый музыкальный инструмент - саксофон.Небольшой греческий городишко Каламбака расположен у самого подножия магического каменного леса – Метеоровых скал, на которых «разбросаны» знаменитые на весь мир Монастыри Святые Метеоры, куда ежедневно устремляются паломники и просто туристы.Сам же город у туристов интереса не вызывает, хотя они с удовольствием посещают местные кафе и рестораны, где могут отведать вкуснейшие национальные блюда. Но если вы решитесь все-таки остановиться на отдых именно здесь, то окружающие город со всех сторон причудливо-фантастических скалы и их ночная подсветка оставят неизгладимые впечатления на всю жизнь.Прославился этот небольшой итальянский город благодаря странным сооружениям, аналогов которым нет нигде в мире – домикам под названием трулли. Таких необычных грибов насчитывается около полутора тысяч и, располагаясь на холмах Альберобелло, они создают ощущение пребывания в сказочном городе гномов.За такую оригинальность и неповторимость город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на такую внешнюю схожесть, двух одинаковых домов не найдете, ведь у каждого не только внутреннее убранство отличается, но и рисунки на куполах абсолютно неповторимы.В таком стиле оформлены не только жилые помещения, но вся инфраструктура состоит из трулли-отелей, трулли-ресторанов, трулли-магазинов и даже церковь.Деревню Рокамадур считают абсолютно необычной деревней в Европе из-за ее странного расположения. Постольку она находится на склоне скалы, то и дома расположены практически на вертикальной плоскости.Кроме того здесь покоятся мощи христианского отшельника св. Амадура, которые считаются чудодейственными, а также хранится якобы один из самых знаменитых волшебных мечей короля Артура – Дюрандаль.И еще, поднимаясь по главной улице, можно увидеть знаменитые архитектурные памятники, которые практически срослись со скалой: капелла Сен-Мишель, где находятся фрески XII в, средневековая капелла Сен-Блез, капелла Нотр-Дам с чудотворная фигурой Черной Мадонны, грот Чудес с наскальными рисунками и фантастическими формами сталактитов. И эти все многовековые шедевры в одной маленькой деревушке!На карте Европы есть такой чудный город, как Тенби! Здесь находятся невероятной красоты замки, некоторые из них насчитывают уже более тысячи лет, а также храмы, до сих пор поражающие воображение своим величием и размахом.А для любителей курортного отдыха есть просто восхитительные пляжи с самой чистой водой во всей Англии, а также необычные пристани. Поэтому прекрасный отдых и культурная программа будут весьма насыщенными и незабываемыми.Самым красивым курортным городом Черногории по праву считается Будва. Несказанно удивят гостей как нетронутая природа этих земель, так и памятники архитектуры, которые насчитывают не одну сотню лет.Визитной карточкой всей страны, а не только города, является остров Святой Стефан. Благодаря небольшому рукотворному перешейку он связан с сушей и находиться всего лишь в 5 км от Будвы. Всего лишь 50 лет назад здесь находился небольшой рыбацкий поселок, а теперь это самый неординарный остров-отель всего мира.Беловежская пуща является главной достопримечательностью Беларуси. В ней сохранились уникальные остатки первобытного леса, которые внесены ЮНЕСКО в списки Всемирного культурного наследия. Этот биосферный заповедник является последним островком реликтового леса Европы, некогда простиравшегося от побережья Балтики до Буга и от Одера до Днепра.Пуща являлась самым излюбленным местом охоты как древнерусских князей, так и польских королей, а также литовской знати. А теперь привлекает любителей экотуризма своим неповторимыми лесными просторами и находящимися на ее территории самыми редкими представителями как флоры, так и фауны.





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