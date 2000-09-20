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Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. ФотоНеизведанные уголки Европы.

Многие уже устали от больших городов и многолюдных популярных маршрутов, наперебой предлагаемых туроператорами, поэтому ищут возможность увидеть Европу в более тихой и спокойной обстановке. Казалось бы, что это неосуществимая мечта, ведь все достопримечательности уже заезжены туристами. Но все же существуют неизведанные и уникальные уголки европейских стран, которые сохранили аутентичную самобытность и некую таинственность из-за того, что до сих пор не утопают в потоке туристических набегов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Европа всегда привлекала туристов своими уникальными и неповторимыми городами с их непревзойденной архитектурой и самобытной культурой. Но смотреть достопримечательности в вечном многотысячном потоке туристов желают не все, поэтому мы подобрали 10 самых невероятных мест, которые поразят вас своим великолепием, удивят тишиной и покоем размеренной жизни вдали от бурлящих туристических маршрутов.

1. Лофотенские острова (Норвегия)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Лофотенские острова находятся в холодных водах Норвежского моря за Полярным кругом. Этот суровый край невероятным образом привлекает необузданной дикой природой, величием гор, глубокими фьордами, голосистыми птичьими базарами и песчаными пляжами.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Это самое благодатное место для активных людей, ведь благодаря уникальному ландшафту здесь можно прекрасно отдохнуть, выдвинувшись в поход по горным вершинам, отправиться на рафтинг по Тролль-фьорду или просто прогуляться по музею викингов «Лофотр», и даже насладиться полуночным ... солнцем.

2. Город Синтра (Португалия)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Синтра – самый волшебный и таинственный город Португалии, глядя на который, кажется, что попал в иллюстрированную книгу сказок. Расположен он на живописных холмах, куда ведут извилистые тропы с крутыми и опасными поворотами, мистическими лесами, находящимися в постоянной дымке. И среди этой нетронутой красоты на укромных опушках виднеются старинные родовые имения, устрашающие стены оборонительных крепостей и восхитительные королевские дворцы.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Мягкий климат и живописные места по достоинству оценила еще в далеком 14 веке королевская семья, благодаря чему здесь возводились прекрасные дворцы и разбивались фантастические парки, которые радуют жителей города и по сей день, а гостей просто приводят в неимоверный восторг.

3. Городок Динан (Бельгия)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Город Динан очень маленький, но находится в одном из самых живописнейших мест всей Бельгии. Красота реки Маас и огромная скала, нависающая над ней, придает городу особой привлекательности.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Главная историческая достопримечательность города – грозная неприступная цитадель Динан, которую видно из любой точки, потому что она возвышается над городом на высоте 100 метров. А расположена крепость на скалистом берегу реки и имеет клиновидную форму.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


У подножия величественной скалы находится церковь Богоматери (Нотр-Дам), которая впервые была возведена еще в 11 веке, но после падения огромного валуна разрушилась. На этом же месте уже в 15 веке построили храм в готическом стиле, который и сейчас является основным памятником архитектуры города.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Примечательно и то, что в этом малоизвестном городишке жил и творил Адольф Сакс, который изобрел знаменитый музыкальный инструмент - саксофон.

4. Каламбака (Греция)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото
Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Небольшой греческий городишко Каламбака расположен у самого подножия магического каменного леса – Метеоровых скал, на которых «разбросаны» знаменитые на весь мир Монастыри Святые Метеоры, куда ежедневно устремляются паломники и просто туристы.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Сам же город у туристов интереса не вызывает, хотя они с удовольствием посещают местные кафе и рестораны, где могут отведать вкуснейшие национальные блюда. Но если вы решитесь все-таки остановиться на отдых именно здесь, то окружающие город со всех сторон причудливо-фантастических скалы и их ночная подсветка оставят неизгладимые впечатления на всю жизнь.

5. Город Альберобелло (Италия)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Прославился этот небольшой итальянский город благодаря странным сооружениям, аналогов которым нет нигде в мире – домикам под названием трулли. Таких необычных грибов насчитывается около полутора тысяч и, располагаясь на холмах Альберобелло, они создают ощущение пребывания в сказочном городе гномов.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


За такую оригинальность и неповторимость город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на такую внешнюю схожесть, двух одинаковых домов не найдете, ведь у каждого не только внутреннее убранство отличается, но и рисунки на куполах абсолютно неповторимы.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


В таком стиле оформлены не только жилые помещения, но вся инфраструктура состоит из трулли-отелей, трулли-ресторанов, трулли-магазинов и даже церковь.

6. Деревня Рокамадур (Франция)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Деревню Рокамадур считают абсолютно необычной деревней в Европе из-за ее странного расположения. Постольку она находится на склоне скалы, то и дома расположены практически на вертикальной плоскости.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Кроме того здесь покоятся мощи христианского отшельника св. Амадура, которые считаются чудодейственными, а также хранится якобы один из самых знаменитых волшебных мечей короля Артура – Дюрандаль.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


И еще, поднимаясь по главной улице, можно увидеть знаменитые архитектурные памятники, которые практически срослись со скалой: капелла Сен-Мишель, где находятся фрески XII в, средневековая капелла Сен-Блез, капелла Нотр-Дам с чудотворная фигурой Черной Мадонны, грот Чудес с наскальными рисунками и фантастическими формами сталактитов. И эти все многовековые шедевры в одной маленькой деревушке!

7. Город Тенби (Великобритания)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


На карте Европы есть такой чудный город, как Тенби! Здесь находятся невероятной красоты замки, некоторые из них насчитывают уже более тысячи лет, а также храмы, до сих пор поражающие воображение своим величием и размахом.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


А для любителей курортного отдыха есть просто восхитительные пляжи с самой чистой водой во всей Англии, а также необычные пристани. Поэтому прекрасный отдых и культурная программа будут весьма насыщенными и незабываемыми.

8. Город Будва и остров Свети-Стефан (Черногория)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Самым красивым курортным городом Черногории по праву считается Будва. Несказанно удивят гостей как нетронутая природа этих земель, так и памятники архитектуры, которые насчитывают не одну сотню лет.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Визитной карточкой всей страны, а не только города, является остров Святой Стефан. Благодаря небольшому рукотворному перешейку он связан с сушей и находиться всего лишь в 5 км от Будвы. Всего лишь 50 лет назад здесь находился небольшой рыбацкий поселок, а теперь это самый неординарный остров-отель всего мира.

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9. Беловежская пуща (Республика Беларусь)

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Беловежская пуща является главной достопримечательностью Беларуси. В ней сохранились уникальные остатки первобытного леса, которые внесены ЮНЕСКО в списки Всемирного культурного наследия. Этот биосферный заповедник является последним островком реликтового леса Европы, некогда простиравшегося от побережья Балтики до Буга и от Одера до Днепра.

Живописные уголки Европы, до сих пор не «оккупированные» туристами. Фото


Пуща являлась самым излюбленным местом охоты как древнерусских князей, так и польских королей, а также литовской знати. А теперь привлекает любителей экотуризма своим неповторимыми лесными просторами и находящимися на ее территории самыми редкими представителями как флоры, так и фауны.

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 Теги: Европа, туризм

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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