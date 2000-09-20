Раздел: Фоторепортажи
Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото
Их стоит позаимствовать.
Многие из нас уже давно привыкли кивать на Европу, мол, у них там и трава зеленее, и уровень жизни выше. Как говорится, хорошо там, где нас нет. Однако, есть в европейских странах немало потрясающих реализованных идей, которые не помешало бы перенять и нам. Убедитесь сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Система штрафов
Система штрафов в Финляндии и Швеции значительно отличается от российской. В этих странах размер платежа напрямую зависит от дохода правонарушителя. Соответственно, среднестатистический рабочий с минимальным окладом заплатит значительно меньше бизнесмена. Также в некоторых европейских странах есть такое понятие, как «ежедневный штраф». Количество дней определяется серьезностью нарушения, а сумма выплаты насчитывается, исходя из чистого дохода нарушителя за один день.
2. Сокращение тюремного срока
Хоть Бразилия находится и не в Европе, ее правительство придумало интересную систему, позволяющую поощрять читающих заключенных. Так, за каждый качественный доклад по прочитанной книге из тюремного срока вычитается четыре дня, но не больше 48 дней в год. Таким образом, правительство Бразилии пытается помочь преступникам стать более образованными и уравновешенными. По мнению специалистов, читающие люди менее склонны к правонарушениям, нежели те, кто не любит книги. Стоит отметить, что система действительно работает. Согласно статистике последних лет, количество преступлений, совершаемых ранее сидевшими, уменьшилась на 30 процентов.
3. Поощрение «хороших» водителей
В столице Швеции Стокгольме ежегодно проводят лотерею для «хороших» водителей с призовым фондом до 3000 долларов. Призовой фонд формируется из средств, выплаченных водителями по квитанциям за нарушение скоростного режима. Участниками розыгрыша автоматически становятся все, кто в течение года добросовестно соблюдал правила дорожного движения и не имел штрафов. В конце года несколько десятков водителей, выбранных при помощи жеребьевки, получают чек в награду.
4. Коробка для новорожденных
Правительство Финляндии считает своим долгом дать всем детям, рожденным на территории страны, одинаковый старт в жизни. Поэтому каждая женщина после выписки из роддома получает Maternity Box. Это достаточно большая яркая коробка, в которую сложен матрас, постельное белье, спальный мешок для коляски, пеленки, носочки, несколько боди, теплые комбинезоны, игрушки, посуда и другие важные мелочи для малыша. Содержимое коробки может меняться в зависимости от семейного положения матери и благосостояния семьи. Кстати, саму коробку можно использовать в качестве первой кроватки, так как она точно соответствует меркам среднестатистического грудничка.
5. Новогодние льготы
Правительство Норвегии знает, как много трат ждет население в период новогодних праздников. Чтобы помочь жителям хорошо отметить зимние праздники и не разориться, с ноября подоходный налог снижается в два раза. Таким образом зарплата за два последних месяца года существенно увеличивается, позволяя гражданам купить подарки родным и хорошенько отпраздновать начало нового года.
6. Зарплата для школьников
Чтобы стимулировать любовь к учебе, власти Швеции платят школьникам. Ежемесячно каждый школьник страны получает 187 долларов на канцелярию и личные нужды. Такое решение помогло быстро справиться с прогулами и обеспечить практически 100 процентную посещаемость в государственных школах Швеции.
7. Культурный бонус
Каждый новоиспеченный канадец получает годовой абонемент на бесплатное посещение всех музеев, выставок и других культурных центров на территории страны. Такая политика позволяет вчерашним иммигрантам получше узнать историю и познакомиться с многогранной и разнообразной культурой Канады.
8. Мусор на вес
Ни для кого не секрет, что переработка мусора - дело затратное. Чтобы хоть как-то снизить затраты на утилизацию отходов и научить людей думать о природе, власти Германии ввели плату в размере 2-х долларов за каждые 450 граммов мусора. Такая политика заставила людей быть более сознательным по отношению к тому, что они выбрасывают. Многие жители начали превращать пищевые отходы в компост и самостоятельно перерабатывать часть мусора.
9. Капитал на «черный день»
Оказывается, Норвегия владеет самым крупным сберегательным фондом. А все потому, что государство думает о будущем и умеет правильно распоряжаться налогами. Так, все налоги на бензин и нефть идут в государственный фонд, который в 2014 году состоял из 828 триллионов долларов. Этот капитал рассчитан на помощь будущим поколением, развитие благосостояния страны, а также является своеобразным буфером на случай форс-мажорных ситуаций.
10. Выборы в Австралии
Возможно вы будете удивлены, но в Австралии явка на выборы составляет 95 процентов. А все потому, что власти страны обязали граждан платить штрафы за неявку на избирательный участок. Поэтому австралийцы не ленятся и исправно ходят исполнять свой гражданский долг, а тот, кто не определился с фаворитом, всегда может просто испортить бюллетень.
11. Интим для инвалидов
Жизнь инвалидов нельзя назвать легкой и радостной. Большинству из них сложно строить личные отношения, а физическая близость для многих просто мечта. Чтобы как-то скрасить жизнь людей с ограниченными возможностями, власти Нидерландов взяли на себя миссию оплачивать сексуальные услуги для инвалидов. Согласно статистическим данным, такая политика значительно снижает уровень депрессии у людей с ограниченными возможностями.
12. Реклама под контролем
Жителям постсоветских стран не понаслышке известно ощущение, что реклама длится дольше, чем фильм или телешоу. А пока мы страдаем, просматривая очередной рекламный блок, власти Великобритании взяли ситуацию под свой контроль и ограничили показ рекламы до 8-ми минут в час.
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13. Велосипеды вместо машин
На сегодня Нидерланды являются самой велосипедной страной в мире. А все потому, что городские власти всячески стимулируют и поддерживают любовь к этому транспорту. В этой стране к водителям двухколесных коней относятся, как к полноценным участникам дорожного движения. Более того, в любой спорной ситуации с участием автомобиля и велосипеда виновным всегда окажется водитель авто. Ландшафт городов также всячески способствует передвижениям на велосипедах. В школах дети обязаны сдавать теоретический и практический тест езды на велосипеде. Такая политика делает велосипеды чуть ли не основным видом транспорта, что благотворно влияет на физическую форму населения и экологию страны.
Многие из нас уже давно привыкли кивать на Европу, мол, у них там и трава зеленее, и уровень жизни выше. Как говорится, хорошо там, где нас нет. Однако, есть в европейских странах немало потрясающих реализованных идей, которые не помешало бы перенять и нам. Убедитесь сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Система штрафов
Система штрафов в Финляндии и Швеции значительно отличается от российской. В этих странах размер платежа напрямую зависит от дохода правонарушителя. Соответственно, среднестатистический рабочий с минимальным окладом заплатит значительно меньше бизнесмена. Также в некоторых европейских странах есть такое понятие, как «ежедневный штраф». Количество дней определяется серьезностью нарушения, а сумма выплаты насчитывается, исходя из чистого дохода нарушителя за один день.
2. Сокращение тюремного срока
Хоть Бразилия находится и не в Европе, ее правительство придумало интересную систему, позволяющую поощрять читающих заключенных. Так, за каждый качественный доклад по прочитанной книге из тюремного срока вычитается четыре дня, но не больше 48 дней в год. Таким образом, правительство Бразилии пытается помочь преступникам стать более образованными и уравновешенными. По мнению специалистов, читающие люди менее склонны к правонарушениям, нежели те, кто не любит книги. Стоит отметить, что система действительно работает. Согласно статистике последних лет, количество преступлений, совершаемых ранее сидевшими, уменьшилась на 30 процентов.
3. Поощрение «хороших» водителей
В столице Швеции Стокгольме ежегодно проводят лотерею для «хороших» водителей с призовым фондом до 3000 долларов. Призовой фонд формируется из средств, выплаченных водителями по квитанциям за нарушение скоростного режима. Участниками розыгрыша автоматически становятся все, кто в течение года добросовестно соблюдал правила дорожного движения и не имел штрафов. В конце года несколько десятков водителей, выбранных при помощи жеребьевки, получают чек в награду.
4. Коробка для новорожденных
Правительство Финляндии считает своим долгом дать всем детям, рожденным на территории страны, одинаковый старт в жизни. Поэтому каждая женщина после выписки из роддома получает Maternity Box. Это достаточно большая яркая коробка, в которую сложен матрас, постельное белье, спальный мешок для коляски, пеленки, носочки, несколько боди, теплые комбинезоны, игрушки, посуда и другие важные мелочи для малыша. Содержимое коробки может меняться в зависимости от семейного положения матери и благосостояния семьи. Кстати, саму коробку можно использовать в качестве первой кроватки, так как она точно соответствует меркам среднестатистического грудничка.
5. Новогодние льготы
Правительство Норвегии знает, как много трат ждет население в период новогодних праздников. Чтобы помочь жителям хорошо отметить зимние праздники и не разориться, с ноября подоходный налог снижается в два раза. Таким образом зарплата за два последних месяца года существенно увеличивается, позволяя гражданам купить подарки родным и хорошенько отпраздновать начало нового года.
6. Зарплата для школьников
Чтобы стимулировать любовь к учебе, власти Швеции платят школьникам. Ежемесячно каждый школьник страны получает 187 долларов на канцелярию и личные нужды. Такое решение помогло быстро справиться с прогулами и обеспечить практически 100 процентную посещаемость в государственных школах Швеции.
7. Культурный бонус
Каждый новоиспеченный канадец получает годовой абонемент на бесплатное посещение всех музеев, выставок и других культурных центров на территории страны. Такая политика позволяет вчерашним иммигрантам получше узнать историю и познакомиться с многогранной и разнообразной культурой Канады.
8. Мусор на вес
Ни для кого не секрет, что переработка мусора - дело затратное. Чтобы хоть как-то снизить затраты на утилизацию отходов и научить людей думать о природе, власти Германии ввели плату в размере 2-х долларов за каждые 450 граммов мусора. Такая политика заставила людей быть более сознательным по отношению к тому, что они выбрасывают. Многие жители начали превращать пищевые отходы в компост и самостоятельно перерабатывать часть мусора.
9. Капитал на «черный день»
Оказывается, Норвегия владеет самым крупным сберегательным фондом. А все потому, что государство думает о будущем и умеет правильно распоряжаться налогами. Так, все налоги на бензин и нефть идут в государственный фонд, который в 2014 году состоял из 828 триллионов долларов. Этот капитал рассчитан на помощь будущим поколением, развитие благосостояния страны, а также является своеобразным буфером на случай форс-мажорных ситуаций.
10. Выборы в Австралии
Возможно вы будете удивлены, но в Австралии явка на выборы составляет 95 процентов. А все потому, что власти страны обязали граждан платить штрафы за неявку на избирательный участок. Поэтому австралийцы не ленятся и исправно ходят исполнять свой гражданский долг, а тот, кто не определился с фаворитом, всегда может просто испортить бюллетень.
11. Интим для инвалидов
Жизнь инвалидов нельзя назвать легкой и радостной. Большинству из них сложно строить личные отношения, а физическая близость для многих просто мечта. Чтобы как-то скрасить жизнь людей с ограниченными возможностями, власти Нидерландов взяли на себя миссию оплачивать сексуальные услуги для инвалидов. Согласно статистическим данным, такая политика значительно снижает уровень депрессии у людей с ограниченными возможностями.
12. Реклама под контролем
Жителям постсоветских стран не понаслышке известно ощущение, что реклама длится дольше, чем фильм или телешоу. А пока мы страдаем, просматривая очередной рекламный блок, власти Великобритании взяли ситуацию под свой контроль и ограничили показ рекламы до 8-ми минут в час.
Читайте также: В Сети показали, что получают украинские мамы в бэби-боксах. Фото
13. Велосипеды вместо машин
На сегодня Нидерланды являются самой велосипедной страной в мире. А все потому, что городские власти всячески стимулируют и поддерживают любовь к этому транспорту. В этой стране к водителям двухколесных коней относятся, как к полноценным участникам дорожного движения. Более того, в любой спорной ситуации с участием автомобиля и велосипеда виновным всегда окажется водитель авто. Ландшафт городов также всячески способствует передвижениям на велосипедах. В школах дети обязаны сдавать теоретический и практический тест езды на велосипеде. Такая политика делает велосипеды чуть ли не основным видом транспорта, что благотворно влияет на физическую форму населения и экологию страны.
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