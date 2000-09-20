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Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. ФотоИх стоит позаимствовать.

Многие из нас уже давно привыкли кивать на Европу, мол, у них там и трава зеленее, и уровень жизни выше. Как говорится, хорошо там, где нас нет. Однако, есть в европейских странах немало потрясающих реализованных идей, которые не помешало бы перенять и нам. Убедитесь сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Система штрафов

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Система штрафов в Финляндии и Швеции значительно отличается от российской. В этих странах размер платежа напрямую зависит от дохода правонарушителя. Соответственно, среднестатистический рабочий с минимальным окладом заплатит значительно меньше бизнесмена. Также в некоторых европейских странах есть такое понятие, как «ежедневный штраф». Количество дней определяется серьезностью нарушения, а сумма выплаты насчитывается, исходя из чистого дохода нарушителя за один день.

2. Сокращение тюремного срока

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Хоть Бразилия находится и не в Европе, ее правительство придумало интересную систему, позволяющую поощрять читающих заключенных. Так, за каждый качественный доклад по прочитанной книге из тюремного срока вычитается четыре дня, но не больше 48 дней в год. Таким образом, правительство Бразилии пытается помочь преступникам стать более образованными и уравновешенными. По мнению специалистов, читающие люди менее склонны к правонарушениям, нежели те, кто не любит книги. Стоит отметить, что система действительно работает. Согласно статистике последних лет, количество преступлений, совершаемых ранее сидевшими, уменьшилась на 30 процентов.

3. Поощрение «хороших» водителей

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


В столице Швеции Стокгольме ежегодно проводят лотерею для «хороших» водителей с призовым фондом до 3000 долларов. Призовой фонд формируется из средств, выплаченных водителями по квитанциям за нарушение скоростного режима. Участниками розыгрыша автоматически становятся все, кто в течение года добросовестно соблюдал правила дорожного движения и не имел штрафов. В конце года несколько десятков водителей, выбранных при помощи жеребьевки, получают чек в награду.

4. Коробка для новорожденных

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Правительство Финляндии считает своим долгом дать всем детям, рожденным на территории страны, одинаковый старт в жизни. Поэтому каждая женщина после выписки из роддома получает Maternity Box. Это достаточно большая яркая коробка, в которую сложен матрас, постельное белье, спальный мешок для коляски, пеленки, носочки, несколько боди, теплые комбинезоны, игрушки, посуда и другие важные мелочи для малыша. Содержимое коробки может меняться в зависимости от семейного положения матери и благосостояния семьи. Кстати, саму коробку можно использовать в качестве первой кроватки, так как она точно соответствует меркам среднестатистического грудничка.

5. Новогодние льготы

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Правительство Норвегии знает, как много трат ждет население в период новогодних праздников. Чтобы помочь жителям хорошо отметить зимние праздники и не разориться, с ноября подоходный налог снижается в два раза. Таким образом зарплата за два последних месяца года существенно увеличивается, позволяя гражданам купить подарки родным и хорошенько отпраздновать начало нового года.

6. Зарплата для школьников

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Чтобы стимулировать любовь к учебе, власти Швеции платят школьникам. Ежемесячно каждый школьник страны получает 187 долларов на канцелярию и личные нужды. Такое решение помогло быстро справиться с прогулами и обеспечить практически 100 процентную посещаемость в государственных школах Швеции.

7. Культурный бонус

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Каждый новоиспеченный канадец получает годовой абонемент на бесплатное посещение всех музеев, выставок и других культурных центров на территории страны. Такая политика позволяет вчерашним иммигрантам получше узнать историю и познакомиться с многогранной и разнообразной культурой Канады.

8. Мусор на вес

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Ни для кого не секрет, что переработка мусора - дело затратное. Чтобы хоть как-то снизить затраты на утилизацию отходов и научить людей думать о природе, власти Германии ввели плату в размере 2-х долларов за каждые 450 граммов мусора. Такая политика заставила людей быть более сознательным по отношению к тому, что они выбрасывают. Многие жители начали превращать пищевые отходы в компост и самостоятельно перерабатывать часть мусора.

9. Капитал на «черный день»

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Оказывается, Норвегия владеет самым крупным сберегательным фондом. А все потому, что государство думает о будущем и умеет правильно распоряжаться налогами. Так, все налоги на бензин и нефть идут в государственный фонд, который в 2014 году состоял из 828 триллионов долларов. Этот капитал рассчитан на помощь будущим поколением, развитие благосостояния страны, а также является своеобразным буфером на случай форс-мажорных ситуаций.

10. Выборы в Австралии

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Возможно вы будете удивлены, но в Австралии явка на выборы составляет 95 процентов. А все потому, что власти страны обязали граждан платить штрафы за неявку на избирательный участок. Поэтому австралийцы не ленятся и исправно ходят исполнять свой гражданский долг, а тот, кто не определился с фаворитом, всегда может просто испортить бюллетень.

11. Интим для инвалидов

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Жизнь инвалидов нельзя назвать легкой и радостной. Большинству из них сложно строить личные отношения, а физическая близость для многих просто мечта. Чтобы как-то скрасить жизнь людей с ограниченными возможностями, власти Нидерландов взяли на себя миссию оплачивать сексуальные услуги для инвалидов. Согласно статистическим данным, такая политика значительно снижает уровень депрессии у людей с ограниченными возможностями.

12. Реклама под контролем

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


Жителям постсоветских стран не понаслышке известно ощущение, что реклама длится дольше, чем фильм или телешоу. А пока мы страдаем, просматривая очередной рекламный блок, власти Великобритании взяли ситуацию под свой контроль и ограничили показ рекламы до 8-ми минут в час.

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13. Велосипеды вместо машин

Полезные идеи, уже внедренные в развитых странах. Фото


На сегодня Нидерланды являются самой велосипедной страной в мире. А все потому, что городские власти всячески стимулируют и поддерживают любовь к этому транспорту. В этой стране к водителям двухколесных коней относятся, как к полноценным участникам дорожного движения. Более того, в любой спорной ситуации с участием автомобиля и велосипеда виновным всегда окажется водитель авто. Ландшафт городов также всячески способствует передвижениям на велосипедах. В школах дети обязаны сдавать теоретический и практический тест езды на велосипеде. Такая политика делает велосипеды чуть ли не основным видом транспорта, что благотворно влияет на физическую форму населения и экологию страны.
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 Теги: страны, идеи

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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