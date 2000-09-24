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В Париже открылась Неделя моды. Фото

В Париже открылась Неделя моды. ФотоСобрались лучшие дизайнеры и модели.

Во вторник, 25 сентября, в Париже стартовала Неделя высокой моды. В течение 9 дней на подиуме будут представлены коллекции весны-лета следующего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

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В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
В Париже открылась Неделя моды. Фото
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 Теги: Париж, Неделя моды

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Сегодня, 14:24 » Автор: Анна Мартынова
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