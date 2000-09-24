Раздел: Фоторепортажи
В Париже открылась Неделя моды. Фото
Собрались лучшие дизайнеры и модели.
Во вторник, 25 сентября, в Париже стартовала Неделя высокой моды. В течение 9 дней на подиуме будут представлены коллекции весны-лета следующего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Читайте также: В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
Во вторник, 25 сентября, в Париже стартовала Неделя высокой моды. В течение 9 дней на подиуме будут представлены коллекции весны-лета следующего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Читайте также: В Сеуле открыли кафе, «нарисованное» в стиле комиксов. Фото
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