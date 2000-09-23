Раздел: Фоторепортажи
Знаменитости показали своих любимых питомцев. Фото
Преданные друзья человека.
И ходя звёзды шоу-бизнес - люди чрезвычайно занятые, а домашние питомцы требуют много внимания, у многих певцов, музыкантов и актёров есть четвероногие друзья. Кто-то заводит собаку или кота, а кто-то экзотическое животное. Но от этого хозяйская любовь совершенно не зависит. Глядя на эти фото понимаешь - все питомцы по-настоящему обожаемы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Майк Тайсон и бенгальский тигр Борис
Боксер Майк Тайсон питает слабость к экзотическим животным-тиграм, которые проживали у него дома в течении семи лет.
2. Модельер Марк Джейкобс с черно-белым бультерьером по кличке Невилл
Невилл ведет светский образ жизни: путешествует с Марком, снимается в фотосессиях с моделями, участвует в рекламных кампаниях своего хозяина, снимается для обложек глянцевых журналов.
3. Ольга Фреймут и йоркширский терьер Лунтик
Знаменитая телеведущая с Лунтиком, который был подарен дочери Злате.
4. Анфиса Чехова и миниатюрный чихуахуа по кличке Тиффани
Популярная российская телеведущая и маленький чихуахуа стали неразлучными друзьями, потому что где бы ни была Анфиса, маленький питомец всегда с ней.
5. Блейк Лайвли и очаровательна Пенни породы мальтипу
Между американской актрисой и питомцем Пенни установилась прочная связь, которую невозможно разрушить.
6. Пэрис Хилтон и ее миниатюрные любимцы
Американская актриса души не чает в своих домашних питомцах, которые сопровождают звезду во время всех светских выходов.
7. Джамала и малыш шпиц Баду
Победительница Евровидения 2016 певица Джамала назвала своего питомца в честь американской певицы Эрики Баду, которая исполняет соул и ритм-энд-блюз.
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8. Кристен Стюарт со своим любимцем Джеком
Звезда «Сумеречной саги» перенесла экранную любовь к волкам в реальную жизнь.
И ходя звёзды шоу-бизнес - люди чрезвычайно занятые, а домашние питомцы требуют много внимания, у многих певцов, музыкантов и актёров есть четвероногие друзья. Кто-то заводит собаку или кота, а кто-то экзотическое животное. Но от этого хозяйская любовь совершенно не зависит. Глядя на эти фото понимаешь - все питомцы по-настоящему обожаемы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Майк Тайсон и бенгальский тигр Борис
Боксер Майк Тайсон питает слабость к экзотическим животным-тиграм, которые проживали у него дома в течении семи лет.
2. Модельер Марк Джейкобс с черно-белым бультерьером по кличке Невилл
Невилл ведет светский образ жизни: путешествует с Марком, снимается в фотосессиях с моделями, участвует в рекламных кампаниях своего хозяина, снимается для обложек глянцевых журналов.
3. Ольга Фреймут и йоркширский терьер Лунтик
Знаменитая телеведущая с Лунтиком, который был подарен дочери Злате.
4. Анфиса Чехова и миниатюрный чихуахуа по кличке Тиффани
Популярная российская телеведущая и маленький чихуахуа стали неразлучными друзьями, потому что где бы ни была Анфиса, маленький питомец всегда с ней.
5. Блейк Лайвли и очаровательна Пенни породы мальтипу
Между американской актрисой и питомцем Пенни установилась прочная связь, которую невозможно разрушить.
6. Пэрис Хилтон и ее миниатюрные любимцы
Американская актриса души не чает в своих домашних питомцах, которые сопровождают звезду во время всех светских выходов.
7. Джамала и малыш шпиц Баду
Победительница Евровидения 2016 певица Джамала назвала своего питомца в честь американской певицы Эрики Баду, которая исполняет соул и ритм-энд-блюз.
Читайте также: Стилисты показали самые удачные образы этой осени. Фото
8. Кристен Стюарт со своим любимцем Джеком
Звезда «Сумеречной саги» перенесла экранную любовь к волкам в реальную жизнь.
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