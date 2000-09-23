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Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото Гид по атмосферным кладбищам Лондона.

Старинные кладбища в Лондоне – это не только место упокоения, но еще роскошные парки и уникальная архитектура. Некоторые появились в столице Великобритании ещё во времена Средневековья, другие стали символом викторианской эпохи, третьи создавались в честь домашних любимцев. На лондонские кладбища приходят вспомнить своих предков, посетить могилы известных писателей и поэтов, а иногда и просто отдохнуть с семьёй, устроив фотосессию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Хайгейт

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Наверное, это одно из самых известных кладбищ, открытое в составе «Великолепной семерки» - семи парковых кладбищ, целью которых было перенести захоронения за черту города. Викторианское кладбище, ставшее последним пристанищем для Карла Маркса, Эллен Вуд, Герберта Спенсера, Дугласа Адамса, автора научно-фантастических произведений, Джеймса Холмана, известного авантюриста XIX века, и многих других известных личностей.

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Здесь гробницы созданы в лучших традициях готики, а отсутствие ухода за кладбищем во времена Второй мировой войны, разросшиеся деревья и обвивший множество памятников плющ придали этому месту вполне жуткий вид. Хайгейт стал местом съёмок фильмов ужасов, породив интерес к старым могилам. Всё чаще в новостях стали появляться известия о разграбленных могилах, а затем стали находить разрытые захоронения с воткнутым в гроб осиновым колом. В 1970 два мага решили прямо на кладбище сразиться в поединке. Победитель должен был первым найти и обезвредить вампира. Правда, дуэль не состоялась из-за ареста и обвинения одного из магов в вандализме.

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото
Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Хайгет и сегодня является весьма привлекательным местом для энтузиастов оккультизма, охотников на вампиров и любителей паранормальных явлений.

Западный Норвуд

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


По задумке архитектора, Западно-Норвудское кладбище расположилось непосредственно в Северном лесу, в котором в тот момент было ещё очень мало деревьев. В настоящее время кладбище обрело славу самого интересного и исторически значимого кладбища Европы.

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото
Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Западный Норвуд входит в Национальный реестр исторических парков и садов английского наследия. Во Вторую мировую войну в результате бомбёжек была разрушена часовня Диссента и повреждены многие строения и памятники. Реставрационные работы по их восстановлению продолжаются и сегодня.

Кладбище Скрещенных костей

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Средневековое кладбище стало местом захоронения проституток, а позже и бездомных граждан, найденных на улицах. В пуританском средневековом Лондоне считалось, что падшим женщинам не может быть места среди приличных людей даже после смерти, а потому для них был выделен пустырь, который быстро разросся, так как смертность среди «одиноких дам», как называли тогда проституток, была очень высокой.

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Сегодня на кладбище создано целое арт-пространство, где проводят мероприятия и выставки, а многие представительницы древнейшей профессии считают кладбище чуть ли не мемориалом в их честь.

Бромптонское кладбище

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Шестое кладбище «Великолепной семёрки» известно более всего, как источник вдохновения для английской детской писательницы Беатрикс Поттер. Прогуливаясь по кладбищенским аллеям, она подбирала имена для своих героев. Здесь она увидела могилы Питера Раббетта, Нуткинса и Макгрегора.

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото
Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Бромптонское кладбище относится к самым красивым местам в Лондоне. Здесь множество живописных аллей и аккуратно подстриженных кустарников, памятники удивляют своей изысканной красотой, а церковь как брат-близнец похожа на Собор Святого Петра в Риме. Здесь же велись съемки некоторых эпизодов фильма о Шерлоке Холмсе.

Абни Парк

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Ещё одно кладбище, входящее в состав Великолепной семёрки, представляет интерес сочетанием пышной растительности и исторических памятников. Оно и было задумано, как эксперимент в смешении природных прелестей дендрария с неконфессиональными захоронениями. Могилы здесь размещались прямо посреди буйной растительности и не делились по конфессиям.

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото
Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


В настоящее время захоронения здесь запрещены, а само кладбище находится под управлением Abney Park Trust и является местным заповедником.

Кенсал-Грин

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


Это кладбище наиболее известное и почетное. Именно здесь захоронены члены королевской семьи, да и множество весьма знаменитых личностей. Надгробные памятники представителей королевских семей и богатых аристократов поражают своим величием и помпезностью. Когда шла Первая мировая война, захоронения стали куда более скромными, а во время Второй мировой кладбищу был нанесен урон бомбардировками.

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото
Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото
Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


В 1960-е годы оно значительно заросло и было весьма непрезентабельно. Однако в последние годы часть кладбища была очищена от беспорядочной растительности, памятники реконструированы, почти восстановлены обе часовни, англиканская и нонконформистская, а само кладбище и сегодня открыто для захоронений, правда продаются ячейки для урн с прахом. Особой популярностью посетителей пользуется Северная терраса с красивейшей колоннадой и катакомбами.

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Кладбище домашних животных в Гайд-парке

Эти кладбища Лондона привлекают туристов. Фото


В викторианскую эпоху в Гайд-парке было создано удивительное кладбище для домашних любимцев. До сих пор маленькие надгробия хранят трогательные надписи, наполненные любовью и тоской по питомцам. Здесь покоятся кошки, собаки, одна обезьяна и несколько птиц, - всего около 300 захоронений. Сейчас кладбище считается закрытой территорией, а посетить его можно, только заранее договорившись об организованной экскурсии.
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 Теги: Лондон, кладбище

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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