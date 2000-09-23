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Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото

Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. ФотоРаботы талантливых фотографов.

Подвёл итоги первый фотоконкурс Photobox Instagram Photography Awards, нацеленный на выявление «потрясающих фотографий, которые чествуют красоту в повседневной жизни», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Финалистов выбирали из более 180 000 снимков в десяти категориях: «Путешествия», «Семья», «Звери и домашние животные», «Мода», «#Любовь», «Пейзаж», «Фестивали», «#NoFilter», «Искусство/культура и стиль», «Спорт». В следующем месяце судьи объявят, кому достанется звание «Instagram Photograph of the Year» и премия в размере 5000 фунтов стерлингов. Каждому победителю в десяти категориях отдадут по 500 фунтов.

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Удивительно, но в категории животных среди двух десятков финалистов половина – снимки собак и всего один котик. Предлагаем взглянуть на работы некоторых финалистов, весь шорт-лист можно посмотреть на сайте Photobox Instagram Photography Awards (PIPAs) 2018.

Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
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 Теги: Instagram, конкурс

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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