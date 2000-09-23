Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки Instagram по версии международного конкурса. Фото
Работы талантливых фотографов.
Подвёл итоги первый фотоконкурс Photobox Instagram Photography Awards, нацеленный на выявление «потрясающих фотографий, которые чествуют красоту в повседневной жизни», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Финалистов выбирали из более 180 000 снимков в десяти категориях: «Путешествия», «Семья», «Звери и домашние животные», «Мода», «#Любовь», «Пейзаж», «Фестивали», «#NoFilter», «Искусство/культура и стиль», «Спорт». В следующем месяце судьи объявят, кому достанется звание «Instagram Photograph of the Year» и премия в размере 5000 фунтов стерлингов. Каждому победителю в десяти категориях отдадут по 500 фунтов.
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Удивительно, но в категории животных среди двух десятков финалистов половина – снимки собак и всего один котик. Предлагаем взглянуть на работы некоторых финалистов, весь шорт-лист можно посмотреть на сайте Photobox Instagram Photography Awards (PIPAs) 2018.
Подвёл итоги первый фотоконкурс Photobox Instagram Photography Awards, нацеленный на выявление «потрясающих фотографий, которые чествуют красоту в повседневной жизни», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Финалистов выбирали из более 180 000 снимков в десяти категориях: «Путешествия», «Семья», «Звери и домашние животные», «Мода», «#Любовь», «Пейзаж», «Фестивали», «#NoFilter», «Искусство/культура и стиль», «Спорт». В следующем месяце судьи объявят, кому достанется звание «Instagram Photograph of the Year» и премия в размере 5000 фунтов стерлингов. Каждому победителю в десяти категориях отдадут по 500 фунтов.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Удивительно, но в категории животных среди двух десятков финалистов половина – снимки собак и всего один котик. Предлагаем взглянуть на работы некоторых финалистов, весь шорт-лист можно посмотреть на сайте Photobox Instagram Photography Awards (PIPAs) 2018.
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