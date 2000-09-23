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Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото

Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. ФотоОктоберфест собирает миллионы людей.

В конце сентября в Мюнхене по традиции начался Октоберфест 2018 - самое большое народное гуляние в мире, его посетят более 6 млн. человек, которые выпьют 7 млн литров пива. При этом цена литровой кружки доходит до 11 евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium

По традиции его открыл мэр Мюнхена: в полдень, после залпа 12 артиллерийских орудий, он стукнул колотушкой по первому бочонку с пивом и выбил из нее затычку с традиционным криком «O`zapft is!» - переводится с баварского диалекта как «Открыто!», но воспринимается всеми как «Наливай!».

1. На открытии 185-го фестиваля обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер при помощи специального молотка со второго удара вбил кран в первую бочку со свежим пивом. Количество ударов, которые требуются, чтобы открыть бочку - тема для обсуждений. Лучший результат принадлежит бывшему главе Мюнхена Кристиану Уде. Он на протяжении нескольких лет открывал бочку также двумя ударами. Хуже всего это получалось у Томаса Виммера, которому в далеком 1950 году потребовалось целых 19 ударов. (Фото Hannes Magerstaedt):

Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото


2. Первый «Октоберфест» состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Слово Wiesen (луга) стало вторым названием «Октоберфеста». (Фото Sean Gallup):

Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото


3. На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан более чем на 11 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 000. (Фото Matthias Schrader):

Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото


4. Всего на «Октоберфесте» в Мюнхене, который продлится до 7 октября, ожидается до шести миллионов посетителей. (Фото Matthias Schrader):

Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото


5. Официантки на Октоберфесте 2017 ухитряются переносить за раз неподъемное, как кажется, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал. (Фото Alexandra Beier):

Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото


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6. Специально для «Октоберфеста» в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3.8 миллиона литровых кружек, в 2017-м - уже 6,6 миллиона! (Фото Sean Gallup):

Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
Колоритные снимки самого большого фестиваля в мире. Фото
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 Теги: фестиваль, Германия

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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