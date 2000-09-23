» » Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото

Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. ФотоНе все одеваются со вкусом.

Стилист, имиджемейкер, основатель и главный идеолог VOTUM Image Agency Ульяна Пак назвала пять самых худших и пять стильных образов женщин-депутатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По мнению консультанта по имиджу, большинство представительниц Верховной Рады на работе придерживаются сдержанного и делового стиля в одежде. Однако бывают и исключения.

Самые неудачные образы:

Джинсы в сочетании с трикотажным топом идеальны для прогулок в парке. Но никак не для сессионного зала.

Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото


Татьяна Рычкова

Ярко-розовый цвет с точки зрения имиджа производит тотально инфантильное впечатление. А бантики на рукавах только усиливают этот эффект.

Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото


Оксана Маркарова

Бирюзовый цвет и активный рисунок подходят для дресс-кода «Коктейль».

Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото


Оксана Билозир

А Ирина Суслова предпочитает образ девочки-конфетки.

Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото


Читайте также: Одесситка создает необычные композиции из живых цветов. Фото

Самые стильные образы продемонстрировали: Оксана Сыроед, Ирина Сысоенко, Нина Южанина, Мария Ионова и Виктория Войцицкая.

Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото
Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото
Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото
Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото
Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: стилист, депутаты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:09 » Автор: Анна Мартынова
     411
     0

Похожие новости по теме

Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото

Мода не знает границ.

Икона стиля: потрясающие образы Мелании Трамп. Фото Икона стиля: потрясающие образы Мелании Трамп. Фото

У Дональда Трампа — много противников. Тем не менее — с его женой готов восхищаться снова и снова весь мир!

Первая леди Франции: стильные образы от мадам Макрон. Фото Первая леди Франции: стильные образы от мадам Макрон. Фото

По результатам президентских выборов во Франции победу одержал лидер партии Вперед! Эммануэль Макрон.

Самые стильные женщины украинского парламента. Фото Самые стильные женщины украинского парламента. Фото

Они могут похвастаться отменным чувством стиля.

Самые эпатажные образы обольстительной Оли Поляковой. Фото Самые эпатажные образы обольстительной Оли Поляковой. Фото

Украинская певица Оля Полякова, также известная как Суперблондинка, всегда отличалась яркостью образов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх