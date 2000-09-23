Раздел: Фоторепортажи
Стилист показал самые неудачные образы женщин-депутатов. Фото
Не все одеваются со вкусом.
Стилист, имиджемейкер, основатель и главный идеолог VOTUM Image Agency Ульяна Пак назвала пять самых худших и пять стильных образов женщин-депутатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По мнению консультанта по имиджу, большинство представительниц Верховной Рады на работе придерживаются сдержанного и делового стиля в одежде. Однако бывают и исключения.
Самые неудачные образы:
Джинсы в сочетании с трикотажным топом идеальны для прогулок в парке. Но никак не для сессионного зала.
Татьяна Рычкова
Ярко-розовый цвет с точки зрения имиджа производит тотально инфантильное впечатление. А бантики на рукавах только усиливают этот эффект.
Оксана Маркарова
Бирюзовый цвет и активный рисунок подходят для дресс-кода «Коктейль».
Оксана Билозир
А Ирина Суслова предпочитает образ девочки-конфетки.
Читайте также: Одесситка создает необычные композиции из живых цветов. Фото
Самые стильные образы продемонстрировали: Оксана Сыроед, Ирина Сысоенко, Нина Южанина, Мария Ионова и Виктория Войцицкая.
Стилист, имиджемейкер, основатель и главный идеолог VOTUM Image Agency Ульяна Пак назвала пять самых худших и пять стильных образов женщин-депутатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По мнению консультанта по имиджу, большинство представительниц Верховной Рады на работе придерживаются сдержанного и делового стиля в одежде. Однако бывают и исключения.
Самые неудачные образы:
Джинсы в сочетании с трикотажным топом идеальны для прогулок в парке. Но никак не для сессионного зала.
Татьяна Рычкова
Ярко-розовый цвет с точки зрения имиджа производит тотально инфантильное впечатление. А бантики на рукавах только усиливают этот эффект.
Оксана Маркарова
Бирюзовый цвет и активный рисунок подходят для дресс-кода «Коктейль».
Оксана Билозир
А Ирина Суслова предпочитает образ девочки-конфетки.
Читайте также: Одесситка создает необычные композиции из живых цветов. Фото
Самые стильные образы продемонстрировали: Оксана Сыроед, Ирина Сысоенко, Нина Южанина, Мария Ионова и Виктория Войцицкая.
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