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Семь вещей, удивляющих туристов в Японии. Фото
О чем стоит знать туристам.
Если вы мечтаете посетить Японию, то вы наверняка знаете, что в этой стране все совсем не так, как вы привыкли видеть у себя дома. Конечно, подобное можно сказать о любом другом государстве, но все же Страна восходящего солнца - место особенное, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Например, тут вы можете получить широкий спектр услуг в любое время дня и ночи в самом обычном продуктовом магазине, но при этом вас могут не пустить в баню из-за наличия татуировок. В Японии существует масса правил, но главное из них - не причинять неудобства окружающим.
Мы собрали несколько полезных советов, которые наверняка пригодятся каждому, кто планирует отправиться в Японию. А бонус в конце статьи обязательно поднимет вам настроение.
7. Круглосуточные магазины-комбини выручат вас практически в любой ситуации
Комбини - это небольшие круглосуточные магазины в шаговой доступности, в которых представлен широкий ассортимент продуктов, в том числе и готовой еды, других товаров и услуг. Вы легко узнаете эти магазинчики по вывескам: как правило, они принадлежат к сетям 7-Eleven, Family Mart, Ministop и Lawson.
В отличие от большинства привычных нам магазинов подобного типа в комбини можно не только купить себе еду или товар первой необходимости, а еще и сделать фотокопию, отправить или получить посылку, оплатить коммунальные услуги (нужно просто отдать квитанцию продавцу), купить авиабилет на внутренний рейс, билет на концерт или другое мероприятие.
Приятно, что в комбини вам с радостью разогреют купленную вами готовую еду (кстати, она отличного качества) и бесплатно дадут к ней приправы и салфетки. А если вы вдруг шли по улице и внезапно захотели воспользоваться туалетом, то вас снова выручит комбини, в каждом из которых есть чистая и бесплатная туалетная комната.
6. Чтобы не переплачивать за товары первой необходимости, лучше отправиться за ними в 100-иеновый магазин
Еще один очень удобный тип магазинов, где можно найти широчайший ассортимент товаров по цене всего лишь в 100 иен (что вместе с потребительским налогом составляет чуть больше $ 1). Как и в знакомых нам магазинах фиксированных цен, тут можно найти закуски, бытовую химию, косметику, канцтовары, игрушки, посуду, одежду, обувь, сувениры и массу других вещей.
Стоит отметить довольно высокое для такой цены качество изделий. Неудивительно, что 100-иеновые магазины очень популярны среди иностранных студентов и туристов с ограниченным бюджетом, ведь это отличный способ сэкономить на самых необходимых товарах.
5. Совершая покупки, не забывайте о потребительском налоге
И все же, делая покупки в Японии, стоит помнить, что цена может быть указана нетто, то есть без добавления к ней потребительского налога, который на сегодняшний день составляет 8 % (а в 2019 году его поднимут до 10 %). Поэтому будьте внимательны, чтобы избежать недопонимания при оплате товара или счета в ресторане.
Если же вы потратили более 5 000 иен на покупки (без учета самого налога), то потребительский налог можно вернуть. Кроме того, в Японии существуют магазины такс-фри, расположение которых вы можете узнать здесь.
Милая деталь: производители иногда прилагают к своим товарам небольшие сувениры, чтобы убедить покупателей выбрать именно их продукт. Именно такой сувенир вы видите на фото - он прикреплен к бутылке с чаем.
4. Будьте готовы снять обувь перед входом в дом, храм, рекан и прочие места, где это необходимо
Японцы считают все пространство вне дома очень грязным, поэтому обязательно снимайте обувь перед входом в чей-то дом. Это же практикуется и в некоторых других местах: реканах - традиционных японских гостиницах, храмах, общественных центрах, школах и некоторых ресторанах. Если вы впервые посещаете какое-либо место, то внимательно осмотрите вход на предмет того, можно ли войти в уличной обуви или же нужно переобуться в тапочки.
К слову, о тапочках: в Японии существует отдельная обувь для посещения туалета, так как он тоже считается очень грязным в отличие от дома. И еще один нюанс: в храм вас не пустят в уличной обуви, но также могут не пустить и босиком, поэтому захватите с собой носки - на всякий случай.
3. Если вы в Японии надолго, лучше приготовьте «аварийный запас» на случай погодных неприятностей
Если ваше посещение этой страны затянулось на пару месяцев, то стоит подумать о своей готовности к стихийным бедствиям вроде тайфунов или землетрясений. У многих японцев на этот случай собран набор вещей первой необходимости, вроде того, что вы видите на фото.
В набор входят предметы гигиены, еда и прочие нужные вещи, большинство из которых можно найти в уже упомянутых нами 100-иеновых магазинах. Конечно, мы надеемся, что вам ничего из этого не понадобится, но все же кто предупрежден - тот вооружен.
2. В каждом микрорайоне есть круглосуточные полицейские участки - кобаны, где с радостью помогут любому туристу
Более 100 лет назад сначала в Токио, а потом во всей Японии была создана система полицейских постов под названием «кобан». С 1990 годов это слово указывают заглавными буквами на латинице - KOBAN. В обязанности дружелюбных и вежливых сотрудников кобана входит поддержание общественного порядка, но этим дело не ограничивается.
Кроме предотвращения преступлений, полицейские о-мавари-сан (что можно перевести как «постовой» или «патрульный») занимаются еще и помощью тем, кто заблудился или ищет определенный дом, а также развозят пьяных по домам. Еще о-мавари-сан возвращают потерянные вещи и документы, ведь японцы, как правило, не берут себе чужого, а приносят найденное на улице в ближайший кобан.
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1. Главное, о чем следует помнить в Японии, - это принцип «мэйваку какэнай»
Говоря о Японии, мы не можем не упомянуть о таком важном для общества и культуры этой страны понятии, как мэйваку - неудобстве или беспокойстве, которое человек может причинить окружающим. Издревле население Японии проживало на небольшой территории, а сосуществуя с другими людьми локоть к локтю, человек не может думать только лишь о собственном удобстве.
Один из главных принципов общежития в японском обществе звучит как «мэйваку какэнай» (迷惑かけない), то есть «не создавайте мэйваку», иными словами, не причиняйте никому неудобства и беспокойства.
Разумеется, понятие «мэйваку» порождает множество правил поведения. Например, у японцев не принято громко разговаривать по телефону в общественном транспорте и любых других местах, где это может вызвать раздражение окружающих. А в торговых центрах можно увидеть «негостеприимные» таблички, которые призывают посетителей не лежать на диванах в течение долгого времени.
Словом, в Японии заведено думать не только о себе, но и о тех людях, с кем вы незнакомы, но живете бок о бок. Кажется, этот принцип было бы неплохо перенять и другим странам. А как считаете вы?
Если вы мечтаете посетить Японию, то вы наверняка знаете, что в этой стране все совсем не так, как вы привыкли видеть у себя дома. Конечно, подобное можно сказать о любом другом государстве, но все же Страна восходящего солнца - место особенное, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Например, тут вы можете получить широкий спектр услуг в любое время дня и ночи в самом обычном продуктовом магазине, но при этом вас могут не пустить в баню из-за наличия татуировок. В Японии существует масса правил, но главное из них - не причинять неудобства окружающим.
Мы собрали несколько полезных советов, которые наверняка пригодятся каждому, кто планирует отправиться в Японию. А бонус в конце статьи обязательно поднимет вам настроение.
7. Круглосуточные магазины-комбини выручат вас практически в любой ситуации
Комбини - это небольшие круглосуточные магазины в шаговой доступности, в которых представлен широкий ассортимент продуктов, в том числе и готовой еды, других товаров и услуг. Вы легко узнаете эти магазинчики по вывескам: как правило, они принадлежат к сетям 7-Eleven, Family Mart, Ministop и Lawson.
В отличие от большинства привычных нам магазинов подобного типа в комбини можно не только купить себе еду или товар первой необходимости, а еще и сделать фотокопию, отправить или получить посылку, оплатить коммунальные услуги (нужно просто отдать квитанцию продавцу), купить авиабилет на внутренний рейс, билет на концерт или другое мероприятие.
Приятно, что в комбини вам с радостью разогреют купленную вами готовую еду (кстати, она отличного качества) и бесплатно дадут к ней приправы и салфетки. А если вы вдруг шли по улице и внезапно захотели воспользоваться туалетом, то вас снова выручит комбини, в каждом из которых есть чистая и бесплатная туалетная комната.
6. Чтобы не переплачивать за товары первой необходимости, лучше отправиться за ними в 100-иеновый магазин
Еще один очень удобный тип магазинов, где можно найти широчайший ассортимент товаров по цене всего лишь в 100 иен (что вместе с потребительским налогом составляет чуть больше $ 1). Как и в знакомых нам магазинах фиксированных цен, тут можно найти закуски, бытовую химию, косметику, канцтовары, игрушки, посуду, одежду, обувь, сувениры и массу других вещей.
Стоит отметить довольно высокое для такой цены качество изделий. Неудивительно, что 100-иеновые магазины очень популярны среди иностранных студентов и туристов с ограниченным бюджетом, ведь это отличный способ сэкономить на самых необходимых товарах.
5. Совершая покупки, не забывайте о потребительском налоге
И все же, делая покупки в Японии, стоит помнить, что цена может быть указана нетто, то есть без добавления к ней потребительского налога, который на сегодняшний день составляет 8 % (а в 2019 году его поднимут до 10 %). Поэтому будьте внимательны, чтобы избежать недопонимания при оплате товара или счета в ресторане.
Если же вы потратили более 5 000 иен на покупки (без учета самого налога), то потребительский налог можно вернуть. Кроме того, в Японии существуют магазины такс-фри, расположение которых вы можете узнать здесь.
Милая деталь: производители иногда прилагают к своим товарам небольшие сувениры, чтобы убедить покупателей выбрать именно их продукт. Именно такой сувенир вы видите на фото - он прикреплен к бутылке с чаем.
4. Будьте готовы снять обувь перед входом в дом, храм, рекан и прочие места, где это необходимо
Японцы считают все пространство вне дома очень грязным, поэтому обязательно снимайте обувь перед входом в чей-то дом. Это же практикуется и в некоторых других местах: реканах - традиционных японских гостиницах, храмах, общественных центрах, школах и некоторых ресторанах. Если вы впервые посещаете какое-либо место, то внимательно осмотрите вход на предмет того, можно ли войти в уличной обуви или же нужно переобуться в тапочки.
К слову, о тапочках: в Японии существует отдельная обувь для посещения туалета, так как он тоже считается очень грязным в отличие от дома. И еще один нюанс: в храм вас не пустят в уличной обуви, но также могут не пустить и босиком, поэтому захватите с собой носки - на всякий случай.
3. Если вы в Японии надолго, лучше приготовьте «аварийный запас» на случай погодных неприятностей
Если ваше посещение этой страны затянулось на пару месяцев, то стоит подумать о своей готовности к стихийным бедствиям вроде тайфунов или землетрясений. У многих японцев на этот случай собран набор вещей первой необходимости, вроде того, что вы видите на фото.
В набор входят предметы гигиены, еда и прочие нужные вещи, большинство из которых можно найти в уже упомянутых нами 100-иеновых магазинах. Конечно, мы надеемся, что вам ничего из этого не понадобится, но все же кто предупрежден - тот вооружен.
2. В каждом микрорайоне есть круглосуточные полицейские участки - кобаны, где с радостью помогут любому туристу
Более 100 лет назад сначала в Токио, а потом во всей Японии была создана система полицейских постов под названием «кобан». С 1990 годов это слово указывают заглавными буквами на латинице - KOBAN. В обязанности дружелюбных и вежливых сотрудников кобана входит поддержание общественного порядка, но этим дело не ограничивается.
Кроме предотвращения преступлений, полицейские о-мавари-сан (что можно перевести как «постовой» или «патрульный») занимаются еще и помощью тем, кто заблудился или ищет определенный дом, а также развозят пьяных по домам. Еще о-мавари-сан возвращают потерянные вещи и документы, ведь японцы, как правило, не берут себе чужого, а приносят найденное на улице в ближайший кобан.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
1. Главное, о чем следует помнить в Японии, - это принцип «мэйваку какэнай»
Говоря о Японии, мы не можем не упомянуть о таком важном для общества и культуры этой страны понятии, как мэйваку - неудобстве или беспокойстве, которое человек может причинить окружающим. Издревле население Японии проживало на небольшой территории, а сосуществуя с другими людьми локоть к локтю, человек не может думать только лишь о собственном удобстве.
Один из главных принципов общежития в японском обществе звучит как «мэйваку какэнай» (迷惑かけない), то есть «не создавайте мэйваку», иными словами, не причиняйте никому неудобства и беспокойства.
Разумеется, понятие «мэйваку» порождает множество правил поведения. Например, у японцев не принято громко разговаривать по телефону в общественном транспорте и любых других местах, где это может вызвать раздражение окружающих. А в торговых центрах можно увидеть «негостеприимные» таблички, которые призывают посетителей не лежать на диванах в течение долгого времени.
Словом, в Японии заведено думать не только о себе, но и о тех людях, с кем вы незнакомы, но живете бок о бок. Кажется, этот принцип было бы неплохо перенять и другим странам. А как считаете вы?
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