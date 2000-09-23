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Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото

Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. ФотоПрирода и путешествия на снимках Тома Калера

Талантливый фотограф и оператор дрона Том Калер (Tom Kahler) в настоящее время проживает в Шеффилде, Великобритания. Том снимает автомобили, природу, путешествия и пейзажи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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На его страницу в Instagram подписаны более 27 300 человек.

Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
Завораживающая природа в снимках талантливого фотографа. Фото
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 Теги: природа, путешествие

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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