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Названы двадцать пять лучших пляжей в мире. Фото

Названы двадцать пять лучших пляжей в мире. Фото

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Уникальное явление: свалка, превратившаяся в стеклянный пляж. Фото Уссурийский залив в годы советской власти превратился, к сожалению, в настоящую свалку для использованных бутылок из-под водки, пива и газировки.