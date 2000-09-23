Раздел: Фоторепортажи
Названы двадцать пять лучших пляжей в мире. Фото
Идеальные места на планете.
Эксперты по путешествиям говорят, что это лучшие пляжи в мире! И с ними очень сложно не согласиться, ведь каждый из этих пляжей завораживает. К каждому из фото они оставили лаконичные комментарии, которые не могут не радовать, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
25. Seven Mile Beach, Каймановы острова.
Ну, это не только оффшорные банковские счета!
24. Cayo Coco, Куба.
На Кубе может быть мало красивых автомобилей, но здесь наверняка есть прекрасные пляжи.
23. Vaeroy, Норвегия.
Где лед? Как это может выглядеть так красиво?
22. Fulhadhoo Beach, Мальдивы.
Пляж Фулхадху невероятно завораживающий.
21. Île aux Cerfs, Маврикий.
Отправляйтесь на Маврикий, уединяйтесь с природой.
20. Reynisfjara Beach, Исландия.
Теперь мы знаем, что сюда стоит ехать не только ради Северного сияния!
19. Flamenco Beach, Пуэрто-Рико.
Великолепные женщины и великолепные пляжи - беспроигрышная ситуация!
18. Lucky Bay, Западная Австралия.
Хотите потусоваться с этими кенгуру на пляже? Кто знает, вдруг вам действительно повезет.
17. Half Moon Bay, Антигуа.
Исследуйте Half Moon Bay на Западно-Индийском острове!
16. Saltwhistle Bay, Сент-Винсент и Гренадины.
Устройет вечеринку в Saltwhistle Bay.
15. Muro Beach, Острова Кука
Эта тропическая лагуна на островах Кука является идеальным местом для подводного дайвинга, снорклина, глубоководной рыбалки и кайт-серфинга.
14. El Nido, Филиппины
Этот пляж, расположенный в архипелаге и окруженный крутыми карстовыми скалами, известен своими белыми песками и коралловыми рифами.
13. Blue Lagoon, Фиджи
На холмистом вулканическом острове Накула на Фиджи есть пляж, бухты, мангровые болота и кристально чистые лагуны.
12. Pig Beach, Багамы
Вы можете поделиться красотой этого острова на Карибском острове с дружелюбными розово-рыжими тропическими свиньями.
11. Maya Bay, Таиланд
Райская картинка фильма 2000 года «The Beach» оказалась настолько популярной, что в настоящее время она закрыта для туристов до конца сентября, чтобы сохранить свою некогда непорочную красоту.
10. Trunk Bay, Виргинские острова США
Является одним из наиболее сохранившихся пляжей в мире.
9. Hidden Beach, Мексика
Спрятан в пещере с отверстием в крыше.
8. Hyams Beach, Австралия
Пляж попал в книгу рекордов Гиннеса за самый белый песок.
7. Playa Paraiso, Мексика
В этом районе 290 солнечных дней, что делает его идеальным местом для отдыха.
6. Baia Dos Porcos, Бразилия
Этот пляж является домом для культовых скал «Dois Irmaos», что означает «два брата».
5. Navagio Beach, Греция
Кораблекрушенный Freightliner MV Panagiotis, который вымываетcя на этом галечном пляже.
4. Pink Sands Beach, Багамские острова
Красные раковины микроскопических насекомых Фораминифер превратили этот пляжный песок в розовый.
3. Anse Lazio, Сейшельские острова
Можно сказать, что это самый живописный пляж в Индийском океане.
2. Whitehaven Beach, Австралия
Пляж длиной в четыре мили - это рай вокруг побережья Квинсленда.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
1. Grace Bay, Теркс и Кайкос
Находясь на лучшем пляже в мире, кажется, что фантазия стала реальностью.
Куда бы вы отправились в первую очередь?
Эксперты по путешествиям говорят, что это лучшие пляжи в мире! И с ними очень сложно не согласиться, ведь каждый из этих пляжей завораживает. К каждому из фото они оставили лаконичные комментарии, которые не могут не радовать, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
25. Seven Mile Beach, Каймановы острова.
Ну, это не только оффшорные банковские счета!
24. Cayo Coco, Куба.
На Кубе может быть мало красивых автомобилей, но здесь наверняка есть прекрасные пляжи.
23. Vaeroy, Норвегия.
Где лед? Как это может выглядеть так красиво?
22. Fulhadhoo Beach, Мальдивы.
Пляж Фулхадху невероятно завораживающий.
21. Île aux Cerfs, Маврикий.
Отправляйтесь на Маврикий, уединяйтесь с природой.
20. Reynisfjara Beach, Исландия.
Теперь мы знаем, что сюда стоит ехать не только ради Северного сияния!
19. Flamenco Beach, Пуэрто-Рико.
Великолепные женщины и великолепные пляжи - беспроигрышная ситуация!
18. Lucky Bay, Западная Австралия.
Хотите потусоваться с этими кенгуру на пляже? Кто знает, вдруг вам действительно повезет.
17. Half Moon Bay, Антигуа.
Исследуйте Half Moon Bay на Западно-Индийском острове!
16. Saltwhistle Bay, Сент-Винсент и Гренадины.
Устройет вечеринку в Saltwhistle Bay.
15. Muro Beach, Острова Кука
Эта тропическая лагуна на островах Кука является идеальным местом для подводного дайвинга, снорклина, глубоководной рыбалки и кайт-серфинга.
14. El Nido, Филиппины
Этот пляж, расположенный в архипелаге и окруженный крутыми карстовыми скалами, известен своими белыми песками и коралловыми рифами.
13. Blue Lagoon, Фиджи
На холмистом вулканическом острове Накула на Фиджи есть пляж, бухты, мангровые болота и кристально чистые лагуны.
12. Pig Beach, Багамы
Вы можете поделиться красотой этого острова на Карибском острове с дружелюбными розово-рыжими тропическими свиньями.
11. Maya Bay, Таиланд
Райская картинка фильма 2000 года «The Beach» оказалась настолько популярной, что в настоящее время она закрыта для туристов до конца сентября, чтобы сохранить свою некогда непорочную красоту.
10. Trunk Bay, Виргинские острова США
Является одним из наиболее сохранившихся пляжей в мире.
9. Hidden Beach, Мексика
Спрятан в пещере с отверстием в крыше.
8. Hyams Beach, Австралия
Пляж попал в книгу рекордов Гиннеса за самый белый песок.
7. Playa Paraiso, Мексика
В этом районе 290 солнечных дней, что делает его идеальным местом для отдыха.
6. Baia Dos Porcos, Бразилия
Этот пляж является домом для культовых скал «Dois Irmaos», что означает «два брата».
5. Navagio Beach, Греция
Кораблекрушенный Freightliner MV Panagiotis, который вымываетcя на этом галечном пляже.
4. Pink Sands Beach, Багамские острова
Красные раковины микроскопических насекомых Фораминифер превратили этот пляжный песок в розовый.
3. Anse Lazio, Сейшельские острова
Можно сказать, что это самый живописный пляж в Индийском океане.
2. Whitehaven Beach, Австралия
Пляж длиной в четыре мили - это рай вокруг побережья Квинсленда.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
1. Grace Bay, Теркс и Кайкос
Находясь на лучшем пляже в мире, кажется, что фантазия стала реальностью.
Куда бы вы отправились в первую очередь?
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