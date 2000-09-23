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Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото

Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. ФотоИндонезия в объективе талантливых фотографов.

Государство находится в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек (по оценочным данным на июль 2011 года - более 245,6 миллионов человек), территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории. Эти снимки сделаны разными фотографами, большинство - в январе-феврале 2017 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
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 Теги: индонезия, туризм

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Сегодня, 11:53 » Автор: Анна Мартынова
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