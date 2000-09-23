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Украинская биатлонистка сделала невероятную татуировку на всю спину. Фото
Ольга Абрамова показала свое тату.
Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова в интервью журналистам рассказала о том, как решилась сделать себе татуировку на всю спину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Решение о татуировке было принято спонтанно или нет?
- Тату я хотела давно себе. Но в разных местах, и до конца сама не понимала, что именно хотелось бы набить. Первым на это решился Тимоха (Тимофей Лапшин). Через него, собственно, я и познакомилась с этим мастером. Тимоха ж не такой как я, он очень щепетильно к этому готовился. Долго выбирал мастера, долго искал рисунок, чтобы он нес в себе какую-то философскую мысль. Он где-то дня три только разные рисунки рассматривал. В итоге, набил себе карпа, который, по японской легенде, плыл против течения и превратился в дракона. Я пару раз ездила с Тимофеем на эти сеансы и там вот как-то сразу подружились с этим мастером. Мне вообще иногда так везет, что когда только знакомлюсь с человеком, понимаю, что вот это - мое. И такое чувство возникает, будто мы лет 10 друг друга знаем. И вот с этими ж девчонками, с которыми на фотосессии работала, было то же самое. И у меня даже как-то была мысль, что, вот дисквалификацию снимут, и я поеду сделаю какое-то тату себе в честь этого (смеется). Наступает день, когда я приезжаю к мастеру, и говорю, что хотела бы набить себе небольшого феникса. Ну, тут, знаешь, тоже есть своя философия. У меня совсем не было желания просто пойти и набить какую-то хрень. Начали перебирать рисунки, а мне все что-то в них не нравилось. Когда мастер спросил, что я хотела бы еще, то тут же вспомнила о драконе. Я родилась в год дракона, да и вообще какое-то обозначение его такое мифическое и мощное. Но, признаться честно, хотела на пол спины. Он, как художник, сказал, что чисто визуально это будет смотреться как что-то недоработанное и нужно закрывать рисунком всю спину. Я, недолго думая, согласилась. Тимоха тогда со мной приехал, даже пытался отговаривать меня, но я уже на тот момент приняла решение для себя. Тогда же сказала об этом маме, правда ранее я говорила, что хочу небольшую татуировку, и показанный эскиз ее удивил, она тоже пыталась меня отговорить. Но потом, когда уже, так сказать, процесс пошел, родители просили скидывать фотографии, что там и как делается. Но, честно тебе скажу, сейчас смотрю на себя и думаю: «А как я вообще раньше без этого ходила?».
У людей, которые делают первое тату, зачастую появляется желания набить себе еще что-то, а затем еще и еще.
- Да-да-да, это точно. Я когда только эту татуху набивала, уже думала: «Вот хочу еще это здесь, и это». Такие мысли реально есть. Хотя, конечно, процесс не самый приятный. Есть такие места на теле, что во время работы мастера было очень больно, я думала что съем тот стол. Заживает это все две недели, после которых тебе вновь хочется ехать и набивать дальше.
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Подожди, а как же ты тренировалась после набивки татуировки?
- Когда первый раз я так объемно забилась и закрасилась у меня начался дикий зуд. Тогда у нас еще сбор был, и я вот закидывала винтовку на спину, тем самым, в итоге, содрав немного краски. Потому, пришлось еще оттянуть доделывание татуировки. Оно на вид вроде смотрится как готовая работа, но там еще много мелочей, который нужно еще шлифовать.Перейти на Главную страницу
Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова в интервью журналистам рассказала о том, как решилась сделать себе татуировку на всю спину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Решение о татуировке было принято спонтанно или нет?
- Тату я хотела давно себе. Но в разных местах, и до конца сама не понимала, что именно хотелось бы набить. Первым на это решился Тимоха (Тимофей Лапшин). Через него, собственно, я и познакомилась с этим мастером. Тимоха ж не такой как я, он очень щепетильно к этому готовился. Долго выбирал мастера, долго искал рисунок, чтобы он нес в себе какую-то философскую мысль. Он где-то дня три только разные рисунки рассматривал. В итоге, набил себе карпа, который, по японской легенде, плыл против течения и превратился в дракона. Я пару раз ездила с Тимофеем на эти сеансы и там вот как-то сразу подружились с этим мастером. Мне вообще иногда так везет, что когда только знакомлюсь с человеком, понимаю, что вот это - мое. И такое чувство возникает, будто мы лет 10 друг друга знаем. И вот с этими ж девчонками, с которыми на фотосессии работала, было то же самое. И у меня даже как-то была мысль, что, вот дисквалификацию снимут, и я поеду сделаю какое-то тату себе в честь этого (смеется). Наступает день, когда я приезжаю к мастеру, и говорю, что хотела бы набить себе небольшого феникса. Ну, тут, знаешь, тоже есть своя философия. У меня совсем не было желания просто пойти и набить какую-то хрень. Начали перебирать рисунки, а мне все что-то в них не нравилось. Когда мастер спросил, что я хотела бы еще, то тут же вспомнила о драконе. Я родилась в год дракона, да и вообще какое-то обозначение его такое мифическое и мощное. Но, признаться честно, хотела на пол спины. Он, как художник, сказал, что чисто визуально это будет смотреться как что-то недоработанное и нужно закрывать рисунком всю спину. Я, недолго думая, согласилась. Тимоха тогда со мной приехал, даже пытался отговаривать меня, но я уже на тот момент приняла решение для себя. Тогда же сказала об этом маме, правда ранее я говорила, что хочу небольшую татуировку, и показанный эскиз ее удивил, она тоже пыталась меня отговорить. Но потом, когда уже, так сказать, процесс пошел, родители просили скидывать фотографии, что там и как делается. Но, честно тебе скажу, сейчас смотрю на себя и думаю: «А как я вообще раньше без этого ходила?».
У людей, которые делают первое тату, зачастую появляется желания набить себе еще что-то, а затем еще и еще.
- Да-да-да, это точно. Я когда только эту татуху набивала, уже думала: «Вот хочу еще это здесь, и это». Такие мысли реально есть. Хотя, конечно, процесс не самый приятный. Есть такие места на теле, что во время работы мастера было очень больно, я думала что съем тот стол. Заживает это все две недели, после которых тебе вновь хочется ехать и набивать дальше.
Читайте также: Будни жителей Индонезии в колоритных снимках. Фото
Подожди, а как же ты тренировалась после набивки татуировки?
- Когда первый раз я так объемно забилась и закрасилась у меня начался дикий зуд. Тогда у нас еще сбор был, и я вот закидывала винтовку на спину, тем самым, в итоге, содрав немного краски. Потому, пришлось еще оттянуть доделывание татуировки. Оно на вид вроде смотрится как готовая работа, но там еще много мелочей, который нужно еще шлифовать.Перейти на Главную страницу
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