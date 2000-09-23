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Как добывают жемчуг во Вьетнаме. Фото
Сложный, но интересный процесс.
Что такое жемчуг и откуда он берется? Это знают все. Также все знают о японских ныряльщиках ама, которые погружаются на достаточно большую глубину, чтобы поднять оттуда моллюсков с вожделенными жемчужинами внутри. И многие считают, что настоящий жемчуг добывается только таким способом, ценой нечеловеческих усилий людей с огромными легкими, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
На самом деле основной объем жемчуга в мире добывается совершенно другим способом. Для этого не нужно нырять на многие десятки метров и поднимать оттуда сотни моллюсков, среди которых, возможно, отыщется пара-тройка раковин с жемчужиной между створками. Во многих странах жемчуг выращивают, словно картошку, на специальных полях…
Фотографии и текст Сергей Анашкевича1. Начну свой рассказ с короткого ликбеза. Итак, жемчуг образуется внутри раковин моллюсков после попадания туда песчинки и последующего постепенного отложения на нее перламутра, в результате чего образуется твердый перламутровый шарик, который ценится как драгоценные камни и используется для производства ювелирных изделий. Почему при попадании песчинки образуется жемчуг? Песчинка внутри моллюска вызывает у последнего постоянное раздражение и заставляя его выделять перламутр, который концентрически обволакивает раздражающий предмет. Чем дольше песчинка находится в теле моллюска, тем большего размера перламутровый шарик будет внутри него.Классическим способом жемчуг добывают с давних времен - ныряльщики с корзинами ныряют на дно каменистых бухт и открытых участком моря и поднимают оттуда сотни моллюсков, которых затем раскрывают в поиске перламутровых шариков. Абсолютно понятно, что жемчуг находят далеко не во всех раковинах и множество моллюсков попросту выбрасывают обратно в море. Поистине, титанические усилия ради каких-то перламутровых шариков.
В 1896 году произошла, без преувеличения, революция на рынке жемчуга, позволившая добывать его в … промышленных масштабах! И вот, с начала XX века в разных странах Юго-Восточной Азии, которые имеют выходы к морю, стали появляться вот такие огромные поля. Здесь производят жемчуг.
2. Это поля, на которых выращивают моллюсков. Теперь ныряльщикам уже не нужно отыскивать новые скопления моллюсков в открытом море, погружать на большую глубину и перелопачивать огромное количество раковин в поисках заветной жемчужины. Сегодня моллюсков выращивают вот на таких грядках, где они живут на специальных сетках, подвешенных на плавучие буйки. Все, что нужно сделать для добычи раковин - подплыть к бую на лодке и вытащить сетку с моллюсками на борт.
3. Моллюсковые поля расположены поблизости или вокруг вот таких плавучих ферм. Именно здесь живет персонал, обслуживающий поля, вскрывающий раковины для изъятия жемчужин и выращивающий молодняк для последующего расселения его на жемчужных «грядках». И еще здесь производится одна операция, без которой все эти поля были бы совершенно бесполезными…
4. Ферма представляет из себя пустые пластиковые емкости, выполняющие роль поплавков, на которых расположены настилы, размещаются служебные помещения и спальные домики
5. Прямо посреди фермы располагается детский сад. Здесь подращивают моллюсков перед тем как их высадить на общем поле. Эдакая жемчужная рассада
6. Корзины с поплавками, в которых подрастает молодь
7. Для выращивания жемчуга используются самые разные виды моллюсков. За один и тот же промежуток времени в одних образуется лишь крошечная горошина жемчужины, в других - огромный крупный перламутровый шарик. Кроме того, в зависимости от вида моллюсков, жемчужины могут быть с разными оттенками - жёлтые, зелёные, чёрные и даже голубые жемчужины. Голубые жемчужины очень редки и имеют очень высокую стоимость.
8. Когда на жемчужных грядках на основном поле подходит время сбора «урожая», рабочие поднимают сетки с раковинами и привозят их для вскрытия на ферму.
9. Здесь рабочие отделяют моллюсков от сетки и очищают от налипшего за многие месяцы дополнительного мусора и обрастаний.
10. Очищенные раковины собирают в корзины, которые позже будут вскрывать под пристальным вниманием охраны и камер наблюдения. Ведь в каждой раковине прячутся десятки и сотни долларов.
11. Но наверняка у вас уже назрел вопрос - почему же в каждой раковине гарантировано есть жемчужина? На самом деле, все вышеописанные процессы - это лишь технические этапы, которые очевидны и ничем не отличаются от этапов, которые выполняют и ныряльщики ама. Главное, что делают на этой ферме - внедряют в гонаду живого моллюска ту самую песчинку! Именно это и было тем самым революционным открытием Кокити Микимото в 1896 году, позволившее культивировать жемчуг в промышленных масштабах.
12. Этот парень на фото по 12 часов в день занимается тем, что аккуратно вскрывает молоднях из детского сада и имплантирует в живого моллюска раздражитель, вокруг которого будет образовываться шарик из перламутра, то есть расти жемчужина.
13. В гонаду внедряют как песчинки по аналогии с естественным природным процессом, так и довольно крупные перламутровые шарики, которые изготавливают тут же из остатков раковин моллюсков.
14. Это поистине ювелирная работа, т.к. моллюск после операции должен остаться живым.
15. Створки аккуратно раздвигаются на специальном стапеле, чтобы не повредить мышцу, сдерживающую створки раковины.
16. Затем при помощи пинцета в гонаду или мантию помещается шарик. После этого раковина поместят внутрь мешков-сеток и отвезут на жемчужное поле.
17. А через несколько месяцев или лет, рабочие достанут моллюсков из моря и в каждом из них найдут вот такую жемчужину…
Этот жемчуг не является искусственным, ведь все процессы в нем происходят точно также, как и при естественном попадании песчинки внутрь моллюска. Конечно же, культивированный жемчуг стоит гораздо дешевле того, что все еще добывают ныряльщики ама. Но даже культивированный жемчуг различается в цене, которая составляет от 300 до 30 000 долларов (за одну нитку) в зависимости от диаметра, качества поверхности и качества подбора цветового оттенка жемчужин в пределах одного ожерелья.
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Кстати, интересно, что жемчуг имеет срок жизни. И он не такой уж и большой - не больше 200 лет (исключение составляют случаи, когда к жемчужине нет доступа воздуха). Наиболее старая жемчужина, чья история может быть прослежена, - «Перегрина», принадлежавшая Элизабет Тейлор.
Что такое жемчуг и откуда он берется? Это знают все. Также все знают о японских ныряльщиках ама, которые погружаются на достаточно большую глубину, чтобы поднять оттуда моллюсков с вожделенными жемчужинами внутри. И многие считают, что настоящий жемчуг добывается только таким способом, ценой нечеловеческих усилий людей с огромными легкими, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
На самом деле основной объем жемчуга в мире добывается совершенно другим способом. Для этого не нужно нырять на многие десятки метров и поднимать оттуда сотни моллюсков, среди которых, возможно, отыщется пара-тройка раковин с жемчужиной между створками. Во многих странах жемчуг выращивают, словно картошку, на специальных полях…
Фотографии и текст Сергей Анашкевича1. Начну свой рассказ с короткого ликбеза. Итак, жемчуг образуется внутри раковин моллюсков после попадания туда песчинки и последующего постепенного отложения на нее перламутра, в результате чего образуется твердый перламутровый шарик, который ценится как драгоценные камни и используется для производства ювелирных изделий. Почему при попадании песчинки образуется жемчуг? Песчинка внутри моллюска вызывает у последнего постоянное раздражение и заставляя его выделять перламутр, который концентрически обволакивает раздражающий предмет. Чем дольше песчинка находится в теле моллюска, тем большего размера перламутровый шарик будет внутри него.Классическим способом жемчуг добывают с давних времен - ныряльщики с корзинами ныряют на дно каменистых бухт и открытых участком моря и поднимают оттуда сотни моллюсков, которых затем раскрывают в поиске перламутровых шариков. Абсолютно понятно, что жемчуг находят далеко не во всех раковинах и множество моллюсков попросту выбрасывают обратно в море. Поистине, титанические усилия ради каких-то перламутровых шариков.
В 1896 году произошла, без преувеличения, революция на рынке жемчуга, позволившая добывать его в … промышленных масштабах! И вот, с начала XX века в разных странах Юго-Восточной Азии, которые имеют выходы к морю, стали появляться вот такие огромные поля. Здесь производят жемчуг.
2. Это поля, на которых выращивают моллюсков. Теперь ныряльщикам уже не нужно отыскивать новые скопления моллюсков в открытом море, погружать на большую глубину и перелопачивать огромное количество раковин в поисках заветной жемчужины. Сегодня моллюсков выращивают вот на таких грядках, где они живут на специальных сетках, подвешенных на плавучие буйки. Все, что нужно сделать для добычи раковин - подплыть к бую на лодке и вытащить сетку с моллюсками на борт.
3. Моллюсковые поля расположены поблизости или вокруг вот таких плавучих ферм. Именно здесь живет персонал, обслуживающий поля, вскрывающий раковины для изъятия жемчужин и выращивающий молодняк для последующего расселения его на жемчужных «грядках». И еще здесь производится одна операция, без которой все эти поля были бы совершенно бесполезными…
4. Ферма представляет из себя пустые пластиковые емкости, выполняющие роль поплавков, на которых расположены настилы, размещаются служебные помещения и спальные домики
5. Прямо посреди фермы располагается детский сад. Здесь подращивают моллюсков перед тем как их высадить на общем поле. Эдакая жемчужная рассада
6. Корзины с поплавками, в которых подрастает молодь
7. Для выращивания жемчуга используются самые разные виды моллюсков. За один и тот же промежуток времени в одних образуется лишь крошечная горошина жемчужины, в других - огромный крупный перламутровый шарик. Кроме того, в зависимости от вида моллюсков, жемчужины могут быть с разными оттенками - жёлтые, зелёные, чёрные и даже голубые жемчужины. Голубые жемчужины очень редки и имеют очень высокую стоимость.
8. Когда на жемчужных грядках на основном поле подходит время сбора «урожая», рабочие поднимают сетки с раковинами и привозят их для вскрытия на ферму.
9. Здесь рабочие отделяют моллюсков от сетки и очищают от налипшего за многие месяцы дополнительного мусора и обрастаний.
10. Очищенные раковины собирают в корзины, которые позже будут вскрывать под пристальным вниманием охраны и камер наблюдения. Ведь в каждой раковине прячутся десятки и сотни долларов.
11. Но наверняка у вас уже назрел вопрос - почему же в каждой раковине гарантировано есть жемчужина? На самом деле, все вышеописанные процессы - это лишь технические этапы, которые очевидны и ничем не отличаются от этапов, которые выполняют и ныряльщики ама. Главное, что делают на этой ферме - внедряют в гонаду живого моллюска ту самую песчинку! Именно это и было тем самым революционным открытием Кокити Микимото в 1896 году, позволившее культивировать жемчуг в промышленных масштабах.
12. Этот парень на фото по 12 часов в день занимается тем, что аккуратно вскрывает молоднях из детского сада и имплантирует в живого моллюска раздражитель, вокруг которого будет образовываться шарик из перламутра, то есть расти жемчужина.
13. В гонаду внедряют как песчинки по аналогии с естественным природным процессом, так и довольно крупные перламутровые шарики, которые изготавливают тут же из остатков раковин моллюсков.
14. Это поистине ювелирная работа, т.к. моллюск после операции должен остаться живым.
15. Створки аккуратно раздвигаются на специальном стапеле, чтобы не повредить мышцу, сдерживающую створки раковины.
16. Затем при помощи пинцета в гонаду или мантию помещается шарик. После этого раковина поместят внутрь мешков-сеток и отвезут на жемчужное поле.
17. А через несколько месяцев или лет, рабочие достанут моллюсков из моря и в каждом из них найдут вот такую жемчужину…
Этот жемчуг не является искусственным, ведь все процессы в нем происходят точно также, как и при естественном попадании песчинки внутрь моллюска. Конечно же, культивированный жемчуг стоит гораздо дешевле того, что все еще добывают ныряльщики ама. Но даже культивированный жемчуг различается в цене, которая составляет от 300 до 30 000 долларов (за одну нитку) в зависимости от диаметра, качества поверхности и качества подбора цветового оттенка жемчужин в пределах одного ожерелья.
Читайте также: Снимки юной Мэрилин Монро продадут с аукциона. Фото
Кстати, интересно, что жемчуг имеет срок жизни. И он не такой уж и большой - не больше 200 лет (исключение составляют случаи, когда к жемчужине нет доступа воздуха). Наиболее старая жемчужина, чья история может быть прослежена, - «Перегрина», принадлежавшая Элизабет Тейлор.
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