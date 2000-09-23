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Раздел: Фоторепортажи  
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Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото

Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. ФотоСтильно и со вкусом.

Когда в семье два или более ребенка, а комната у них общая, родители задумываются о том, как бы рационально организовать пространство в детской. Как правило, спасением становится приобретение двухъярусной кровати. Современные дизайнеры предлагают всевозможные интерпретации этого предмета интерьера, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Мы же собрали 20 прекрасны вариантов, которые не оставят равнодушным никого.

Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
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 Теги: кровати, роскошь

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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