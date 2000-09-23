Раздел: Фоторепортажи
Двухъярусные кровати, которые оценят даже взрослые. Фото
Стильно и со вкусом.
Когда в семье два или более ребенка, а комната у них общая, родители задумываются о том, как бы рационально организовать пространство в детской. Как правило, спасением становится приобретение двухъярусной кровати. Современные дизайнеры предлагают всевозможные интерпретации этого предмета интерьера, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Работы этого юного художника легко спутать с фотографиями. Фото
Мы же собрали 20 прекрасны вариантов, которые не оставят равнодушным никого.
Когда в семье два или более ребенка, а комната у них общая, родители задумываются о том, как бы рационально организовать пространство в детской. Как правило, спасением становится приобретение двухъярусной кровати. Современные дизайнеры предлагают всевозможные интерпретации этого предмета интерьера, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Работы этого юного художника легко спутать с фотографиями. Фото
Мы же собрали 20 прекрасны вариантов, которые не оставят равнодушным никого.
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