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Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. ФотоКуда поехать отдохнуть осенью.

Осень в самом разгаре, а потому есть еще время отправиться куда-нибудь отдохнуть. На самом деле выбор возможных мест отдыха невероятно широк, все зависит лишь от того, какие ощущения хочет человек получить и какими ресурсами для вливания в свой досуг он располагает. Благо, существует достаточно большое количество вполне бюджетных, доступных почти каждому, направлений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

1. Турция

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото


Турция была и остаётся одним из самых популярных и востребованных туристических направлений. Благоприятные климатические условия. Низкие цены на проживание в отеле. Доступные экскурсии. Огромное количество мест, которые следует посетить в туристических целях. В общем – не пляжем единым!

2. Таиланд

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото


Погодой в этой стране правят муссоны, а потому она может быть весьма непредсказуемой. Прежде чем выбрать тайский курорт, лучше ознакомиться с долгосрочным прогнозом. Благо огромное количество мест отдыха заставит глаза разбегаться от разнообразия. Осенний сезон в Таиланде не является «высоким», а потому цены здесь будут вполне доступными.

3. Испания

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото


Европейская страна, которая, как и Греция, позволит убить двух свиней одним камнем. Во-первых, поездка в Испанию не станет серьезным испытанием для личного капитала. Во-вторых, эта страна способна полностью удовлетворить весь спектр туристических интересов. У Испании богатая история, огромное количество интересных мест и море вокруг.

4. Марокко

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото


Осенью в Марокко невероятно комфортная погода. Летняя жара уходит, однако купаться все еще можно. Чем себя занять найдут не только любители пляжей. Оказавшись в Марокко, следует обязательно съездить в города Фес, Маракеш и Касабланка. Не стоит забывать и о посещении марокканских рынков.

5. Тунис

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото


Что манит туристов на Тунис? Конечно, яркие краски и мягкий климат, особенно осенью каждого года. Солнце позволяет получить красивый загар, а вода в море все еще теплая. И хотя в октябре температура продолжает падать, в Тунисе она все еще на достаточном уровне для пляжного отдыха и разнообразных оздоровительных процедур.

6. Кипр

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото


Летом на Кипре (как правило) настоящая засуха. Другое дело осень. Именно в этот период года остров буквально расцветает и становится едва ли не идеальным местом для отдыха. Помимо наиболее очевидных развлечений, следует упомянуть, что именно в осенний период здесь начинается красивейшее цветение цикламен, гиацинтов, земляничных деревьев.

7. Чехия

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото


Если не хочется ехать на море, можно выбрать для посещения страну грустной осенней романтики, а заодно посмотреть, как там живут братья-славяне. Чехия была и остается одной из самых интересных, а вместе с тем и доступных для посещения стран Европы. Осенью здесь не так жарко, как летом, да сильных дождей нет. Атмосфера, местный колорит, исторические места и, конечно, знаменитое чешское пиво!

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И еще: Греция

Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото


Еще одно отличное направление для бюджетного отдыха на Средиземноморье, которое будет одинаково интересно как любителям пляжей, так и тем, кого привлекает в первую очередь культурная составляющая отдыха. Если школьная программа по истории еще не забылась, то в Греции определенно найдется, что посмотреть для каждого.
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 Теги: туризм, страны

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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