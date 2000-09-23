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Восемь идеальных стран для осенних путешествий. Фото
Куда поехать отдохнуть осенью.
Осень в самом разгаре, а потому есть еще время отправиться куда-нибудь отдохнуть. На самом деле выбор возможных мест отдыха невероятно широк, все зависит лишь от того, какие ощущения хочет человек получить и какими ресурсами для вливания в свой досуг он располагает. Благо, существует достаточно большое количество вполне бюджетных, доступных почти каждому, направлений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Турция
Турция была и остаётся одним из самых популярных и востребованных туристических направлений. Благоприятные климатические условия. Низкие цены на проживание в отеле. Доступные экскурсии. Огромное количество мест, которые следует посетить в туристических целях. В общем – не пляжем единым!
2. Таиланд
Погодой в этой стране правят муссоны, а потому она может быть весьма непредсказуемой. Прежде чем выбрать тайский курорт, лучше ознакомиться с долгосрочным прогнозом. Благо огромное количество мест отдыха заставит глаза разбегаться от разнообразия. Осенний сезон в Таиланде не является «высоким», а потому цены здесь будут вполне доступными.
3. Испания
Европейская страна, которая, как и Греция, позволит убить двух свиней одним камнем. Во-первых, поездка в Испанию не станет серьезным испытанием для личного капитала. Во-вторых, эта страна способна полностью удовлетворить весь спектр туристических интересов. У Испании богатая история, огромное количество интересных мест и море вокруг.
4. Марокко
Осенью в Марокко невероятно комфортная погода. Летняя жара уходит, однако купаться все еще можно. Чем себя занять найдут не только любители пляжей. Оказавшись в Марокко, следует обязательно съездить в города Фес, Маракеш и Касабланка. Не стоит забывать и о посещении марокканских рынков.
5. Тунис
Что манит туристов на Тунис? Конечно, яркие краски и мягкий климат, особенно осенью каждого года. Солнце позволяет получить красивый загар, а вода в море все еще теплая. И хотя в октябре температура продолжает падать, в Тунисе она все еще на достаточном уровне для пляжного отдыха и разнообразных оздоровительных процедур.
6. Кипр
Летом на Кипре (как правило) настоящая засуха. Другое дело осень. Именно в этот период года остров буквально расцветает и становится едва ли не идеальным местом для отдыха. Помимо наиболее очевидных развлечений, следует упомянуть, что именно в осенний период здесь начинается красивейшее цветение цикламен, гиацинтов, земляничных деревьев.
7. Чехия
Если не хочется ехать на море, можно выбрать для посещения страну грустной осенней романтики, а заодно посмотреть, как там живут братья-славяне. Чехия была и остается одной из самых интересных, а вместе с тем и доступных для посещения стран Европы. Осенью здесь не так жарко, как летом, да сильных дождей нет. Атмосфера, местный колорит, исторические места и, конечно, знаменитое чешское пиво!
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И еще: Греция
Еще одно отличное направление для бюджетного отдыха на Средиземноморье, которое будет одинаково интересно как любителям пляжей, так и тем, кого привлекает в первую очередь культурная составляющая отдыха. Если школьная программа по истории еще не забылась, то в Греции определенно найдется, что посмотреть для каждого.
Осень в самом разгаре, а потому есть еще время отправиться куда-нибудь отдохнуть. На самом деле выбор возможных мест отдыха невероятно широк, все зависит лишь от того, какие ощущения хочет человек получить и какими ресурсами для вливания в свой досуг он располагает. Благо, существует достаточно большое количество вполне бюджетных, доступных почти каждому, направлений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Турция
Турция была и остаётся одним из самых популярных и востребованных туристических направлений. Благоприятные климатические условия. Низкие цены на проживание в отеле. Доступные экскурсии. Огромное количество мест, которые следует посетить в туристических целях. В общем – не пляжем единым!
2. Таиланд
Погодой в этой стране правят муссоны, а потому она может быть весьма непредсказуемой. Прежде чем выбрать тайский курорт, лучше ознакомиться с долгосрочным прогнозом. Благо огромное количество мест отдыха заставит глаза разбегаться от разнообразия. Осенний сезон в Таиланде не является «высоким», а потому цены здесь будут вполне доступными.
3. Испания
Европейская страна, которая, как и Греция, позволит убить двух свиней одним камнем. Во-первых, поездка в Испанию не станет серьезным испытанием для личного капитала. Во-вторых, эта страна способна полностью удовлетворить весь спектр туристических интересов. У Испании богатая история, огромное количество интересных мест и море вокруг.
4. Марокко
Осенью в Марокко невероятно комфортная погода. Летняя жара уходит, однако купаться все еще можно. Чем себя занять найдут не только любители пляжей. Оказавшись в Марокко, следует обязательно съездить в города Фес, Маракеш и Касабланка. Не стоит забывать и о посещении марокканских рынков.
5. Тунис
Что манит туристов на Тунис? Конечно, яркие краски и мягкий климат, особенно осенью каждого года. Солнце позволяет получить красивый загар, а вода в море все еще теплая. И хотя в октябре температура продолжает падать, в Тунисе она все еще на достаточном уровне для пляжного отдыха и разнообразных оздоровительных процедур.
6. Кипр
Летом на Кипре (как правило) настоящая засуха. Другое дело осень. Именно в этот период года остров буквально расцветает и становится едва ли не идеальным местом для отдыха. Помимо наиболее очевидных развлечений, следует упомянуть, что именно в осенний период здесь начинается красивейшее цветение цикламен, гиацинтов, земляничных деревьев.
7. Чехия
Если не хочется ехать на море, можно выбрать для посещения страну грустной осенней романтики, а заодно посмотреть, как там живут братья-славяне. Чехия была и остается одной из самых интересных, а вместе с тем и доступных для посещения стран Европы. Осенью здесь не так жарко, как летом, да сильных дождей нет. Атмосфера, местный колорит, исторические места и, конечно, знаменитое чешское пиво!
Читайте также: Работы этого юного художника легко спутать с фотографиями. Фото
И еще: Греция
Еще одно отличное направление для бюджетного отдыха на Средиземноморье, которое будет одинаково интересно как любителям пляжей, так и тем, кого привлекает в первую очередь культурная составляющая отдыха. Если школьная программа по истории еще не забылась, то в Греции определенно найдется, что посмотреть для каждого.
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