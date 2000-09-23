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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото

Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото Эти парикмахеры выбрали не самые лучшие прически.

У каждого хоть в раз жизни была ужасная прическа. К сожалению для этих людей, их неудачные стрижки и укладки оказались увековечены на фотографиях и попали в интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Перед вами - подборка из тридцати ужасных детских и подростковых причесок, у которых, кажется, только одна функция: усилить подростковые комплексы.

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Несмотря на то что в 80-е и 90-е все это было ужасно модно, мода прошла, и осталось лишь «ужасно».

Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
Так выглядят самые неудачные прически прошлых лет. Фото
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 Теги: прически, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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