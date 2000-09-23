Вне времени: элементы осеннего гардероба, которые всегда в моде. Фото

Пора навести порядок и добавить в гардероб именно те самые вещи.



Несмотря на постоянные изменения моды, есть вещи, которые остаются актуальными даже через 10 лет, пишет



Мы можем от них избавиться, а потом сожалеть об этом, потому что они опять в тренде. Предлагаем список достаточно качественных вариантов для осеннего сезона, которые будут актуальны еще долгое время.



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1. Плащ







Плащ был впервые надет в Первую мировую войну офицерами британской армии. Позже он стал популярен у голливудских мужчин в сороковых и пятидесятых годах, после чего стал обязательным атрибутом как женского, так и мужского гардероба.



Самый простой способ дополнить любой образ - это накинуть сверху лёгкий плащ. Особенно хороши будут традиционные цвета, например коричневый, серый или чёрный. Однако яркие оттенки также смотрятся очень привлекательно, особенно учитывая модные тенденции последнего времени. Современный рынок предлагает массу вариантов, поэтому каждый сможет подобрать для себя выгодное приобретение.



2. Балетки







Бесподобные балетки - это определённо то, что должно быть в гардеробе каждой женщины. Хотя бы одна пара такой универсальной обуви спасёт вас во многих ситуациях. Балетки отличаются удобством, практичностью, могут выдержать дни долгих прогулок.



Если подобрать красивую пару, она будет отлично сочетаться с джинсами, элегантными платьями, короткими юбочками и даже летними сарафанами. Балетки классные, ведь они практичные и женственные. Вне зависимости от возможности вашего кошелька, лучше всего выбрать кожаную пару. Она точно не принесет неудобств и прослужит не один год. Тем более что натуральная кожа всегда выглядит безупречнее и дороже.



3. Качественная сумочка







Вы можете изменить свои вкусы, начать новую жизнь, но не один образ не обойдется без практичной элегантной сумочки. Лучше выбрать аксессуар из натуральной кожи, который вне зависимости от модных трендов будет выглядеть дорого, изящно и женственно. Даже если старая сумка надоела, но еще находится в хорошем состоянии, то ее всегда можно подарить подруге или выгодно продать, а взамен приобрести себе новую. Качественная сумочка - это всегда выгодное вложение.



4. Удобные замшевые туфли







Если у вас есть стильные и красивые замшевые туфли, уверены, что вы с нетерпением ждете новый осенний сезон, когда их можно будет надеть. Особенно это касается тех моделей, которые отличаются хорошим качеством, классическим стилем и не натирают мозоли каждый день. Такие туфли можно отлично сочетать с джинсами, платьями, юбками разных цветов и фасонов. Есть масса вариантов, чтобы проявить свой вкус и индивидуальность.



5. Кашемировый свитер







Никто не удивится, что именно эта вещь входит в список обязательных в каждом шкафу. Каждая уважающая себя женщина должна иметь хотя бы один классический свитер из кашемира в своем гардеробе. Это достаточно универсальная вещь, которая умело дополнит любой классический, повседневный или даже спортивный образ.



Можно сделать привычное сочетание с брюками или джинсами, а можно придумать что-то интересное и креативное. Например, надеть свитер поверх рубашки с пуговицами, с расклешенной юбкой, спрятать под пиджак или джинсовую куртку. Если правильно ухаживать за кашемировым свитером, то он прослужит долгие годы. Для универсального гардероба лучше выбрать черный, серый или бежевый цвет.



6. Джинсовая куртка







Джинсовая куртка - это действительно вещь вне моды и времени. Она сочетается с абсолютно любой одеждой, практичная, хорошо согревает, долговечная, неприхотливая в уходе и красиво дополняет любой образ. Ее любят и красавицы-модницы, и ценители практичных и удобных вещей, а также люди рабочих профессий - в ней можно заниматься тяжелым физическим трудом, долго ездить за рулем, отлично переносить холодную погоду.



Самый универсальный вариант - сочетать джинсовую куртку с кроссовками и футболкой. Если надеть её поверх шелкового платья, вы тоже не прогадаете. Можно добавить в гардероб темно-синюю и светлую модель, тогда при любых обстоятельствах будет возможность дополнить свой внешний облик.



7. Шерстяное пальто







Шерстяное пальто - это всегда очень приятно, тепло и уютно. Такой отличной вещью обязательно нужно пополнить любой гардероб. Качественное шерстяное пальто никогда не выйдет из моды. Главное подобрать удачно фасон, который будет подчеркивать достоинства фигуры, не добавит визуально лишнего веса, будет красиво сочетаться с цветом лица. Покупка качественного шерстяного пальто может ударить по кошельку, но есть много современных смесовых тканей, которые имеют отличное качество при гораздо более низких ценах.



8. Классические черные брюки







Можно было бы здесь указать на джинсы, но в последнее время они слишком часто меняют свои модные тенденции. А вот чёрные брюки всегда можно дополнить стильными предметами гардероба, которые сделают ваш образ эффектнее. Их точно не стоит выбрасывать из своего шкафа. В крайнем случае такой вариант всегда можно надеть на работу.



9. Сумка на цепочке







Аксессуар небольшого размера, который отлично трансформируется в клатч - это именно то, что нужно каждому осеннему гардеробу. Цепочку всегда можно снять и спрятать внутри сумочки. Она гармонично сочетается с любыми стилями одежды. Цвет можно выбрать любой - прошли времена, когда сумочка должна была быть в тон обуви.



10. Маленькое черное платье







Это признанная икона моды, которая никогда не перестанет быть актуальной. Если дополнить классическое черное платье стильной кожаной курткой, то образ станет более оригинальным, а добавив пару ярких туфель, можно отлично вписаться в компанию на любой вечеринки. Аксессуары сделают свое дело. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Несмотря на постоянные изменения моды, есть вещи, которые остаются актуальными даже через 10 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru Мы можем от них избавиться, а потом сожалеть об этом, потому что они опять в тренде. Предлагаем список достаточно качественных вариантов для осеннего сезона, которые будут актуальны еще долгое время.1. ПлащПлащ был впервые надет в Первую мировую войну офицерами британской армии. Позже он стал популярен у голливудских мужчин в сороковых и пятидесятых годах, после чего стал обязательным атрибутом как женского, так и мужского гардероба.Самый простой способ дополнить любой образ - это накинуть сверху лёгкий плащ. Особенно хороши будут традиционные цвета, например коричневый, серый или чёрный. Однако яркие оттенки также смотрятся очень привлекательно, особенно учитывая модные тенденции последнего времени. Современный рынок предлагает массу вариантов, поэтому каждый сможет подобрать для себя выгодное приобретение.2. БалеткиБесподобные балетки - это определённо то, что должно быть в гардеробе каждой женщины. Хотя бы одна пара такой универсальной обуви спасёт вас во многих ситуациях. Балетки отличаются удобством, практичностью, могут выдержать дни долгих прогулок.Если подобрать красивую пару, она будет отлично сочетаться с джинсами, элегантными платьями, короткими юбочками и даже летними сарафанами. Балетки классные, ведь они практичные и женственные. Вне зависимости от возможности вашего кошелька, лучше всего выбрать кожаную пару. Она точно не принесет неудобств и прослужит не один год. Тем более что натуральная кожа всегда выглядит безупречнее и дороже.3. Качественная сумочкаВы можете изменить свои вкусы, начать новую жизнь, но не один образ не обойдется без практичной элегантной сумочки. Лучше выбрать аксессуар из натуральной кожи, который вне зависимости от модных трендов будет выглядеть дорого, изящно и женственно. Даже если старая сумка надоела, но еще находится в хорошем состоянии, то ее всегда можно подарить подруге или выгодно продать, а взамен приобрести себе новую. Качественная сумочка - это всегда выгодное вложение.4. Удобные замшевые туфлиЕсли у вас есть стильные и красивые замшевые туфли, уверены, что вы с нетерпением ждете новый осенний сезон, когда их можно будет надеть. Особенно это касается тех моделей, которые отличаются хорошим качеством, классическим стилем и не натирают мозоли каждый день. Такие туфли можно отлично сочетать с джинсами, платьями, юбками разных цветов и фасонов. Есть масса вариантов, чтобы проявить свой вкус и индивидуальность.5. Кашемировый свитерНикто не удивится, что именно эта вещь входит в список обязательных в каждом шкафу. Каждая уважающая себя женщина должна иметь хотя бы один классический свитер из кашемира в своем гардеробе. Это достаточно универсальная вещь, которая умело дополнит любой классический, повседневный или даже спортивный образ.Можно сделать привычное сочетание с брюками или джинсами, а можно придумать что-то интересное и креативное. Например, надеть свитер поверх рубашки с пуговицами, с расклешенной юбкой, спрятать под пиджак или джинсовую куртку. Если правильно ухаживать за кашемировым свитером, то он прослужит долгие годы. Для универсального гардероба лучше выбрать черный, серый или бежевый цвет.6. Джинсовая курткаДжинсовая куртка - это действительно вещь вне моды и времени. Она сочетается с абсолютно любой одеждой, практичная, хорошо согревает, долговечная, неприхотливая в уходе и красиво дополняет любой образ. Ее любят и красавицы-модницы, и ценители практичных и удобных вещей, а также люди рабочих профессий - в ней можно заниматься тяжелым физическим трудом, долго ездить за рулем, отлично переносить холодную погоду.Самый универсальный вариант - сочетать джинсовую куртку с кроссовками и футболкой. Если надеть её поверх шелкового платья, вы тоже не прогадаете. Можно добавить в гардероб темно-синюю и светлую модель, тогда при любых обстоятельствах будет возможность дополнить свой внешний облик.7. Шерстяное пальтоШерстяное пальто - это всегда очень приятно, тепло и уютно. Такой отличной вещью обязательно нужно пополнить любой гардероб. Качественное шерстяное пальто никогда не выйдет из моды. Главное подобрать удачно фасон, который будет подчеркивать достоинства фигуры, не добавит визуально лишнего веса, будет красиво сочетаться с цветом лица. Покупка качественного шерстяного пальто может ударить по кошельку, но есть много современных смесовых тканей, которые имеют отличное качество при гораздо более низких ценах.8. Классические черные брюкиМожно было бы здесь указать на джинсы, но в последнее время они слишком часто меняют свои модные тенденции. А вот чёрные брюки всегда можно дополнить стильными предметами гардероба, которые сделают ваш образ эффектнее. Их точно не стоит выбрасывать из своего шкафа. В крайнем случае такой вариант всегда можно надеть на работу.9. Сумка на цепочкеАксессуар небольшого размера, который отлично трансформируется в клатч - это именно то, что нужно каждому осеннему гардеробу. Цепочку всегда можно снять и спрятать внутри сумочки. Она гармонично сочетается с любыми стилями одежды. Цвет можно выбрать любой - прошли времена, когда сумочка должна была быть в тон обуви.10. Маленькое черное платьеЭто признанная икона моды, которая никогда не перестанет быть актуальной. Если дополнить классическое черное платье стильной кожаной курткой, то образ станет более оригинальным, а добавив пару ярких туфель, можно отлично вписаться в компанию на любой вечеринки. Аксессуары сделают свое дело.





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