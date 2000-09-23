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Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото

Ностальгия: странные обложки советских пластинок. ФотоУморительные обложки альбомов советских музыкантов

Обложки музыкальных альбомов - специфический жанр изобразительного искусства прошлого века, к тому же сравнительно молодой. Лишь в конце 1970-х дизайн обложек перешел в разряд искусства и последующие десятилетия отстаивал свое право на существование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

Как и в любом начинании, у этого жанра были, есть и, несомненно, будут свои взлеты и падения, а также эпические провалы. Не только у западных или югославских исполнителей прошлого куда-то моментально исчезло чувство прекрасного, когда они выпускали свои музыкальные альбомы и выбирали что-то поистине жуткое на обложку.

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Советские музыканты, любимые миллионами, тоже далеко не ушли.

Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото
Ностальгия: странные обложки советских пластинок. Фото

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 Теги: СССР, альбом

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Сегодня, 13:00 » Автор: Татьяна Ларина
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