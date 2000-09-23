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Раздел: Фоторепортажи  
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Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото

Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. ФотоКак живут дети богатых родителей

Несмотря на то, что лето уже завершилось и на дворе осень, это вовсе не смущает "золотую молодежь", которая продолжает развлекаться и отдыхать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Мы уже неоднократно показывали вам отпрысков богатых родителей и политиков из разных стран и городов, а на этот раз вы увидите обеспеченную молодежь Будапешта.

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Дорогие автомобили, пачки денег и отдых на лучших курортах мира - всё это вы увидите далее.

Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
Как развлекается "золотая" молодежь Венгрии. Фото
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 Теги: Венгрия, золотая молодежь

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Сегодня, 18:20 » Автор: Татьяна Ларина
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