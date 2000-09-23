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Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото

Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. ФотоИстория появления уникального тоннеля очень проста.

Некоторые достопримечательности мира носят природный характер, другие испытали вмешательство человека, но даже в этих случаях результат такого сотрудничества впечатляет. Фотоподборку самых живописных и вдохновляющих уголков Земли представляет Тонето.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Следует отметить, что одно из таких живописных мест находится в Украине. Речь идет о так называемом "Тоннеле любви" на Ровенщине. Сказочное место находится в поселке Клевань, расположенном в 24 километрах от города Ровно.

Это волшебное место представляет собой ботанический феномен - прямо над железнодорожным полотном, которое соединяет поселки Клевань и Оржев, растет зелёный тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой и создали плотный тоннель арочной формы.

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Когда-то в далеком прошлом, железнодорожную колею обсадили деревьями, чтобы защитить соседнюю военную базу от любопытных глаз. Для этого деревья садили очень густо и близко к дорожному полотну, чтобы замаскировать передвижение поезда.

Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
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 Теги: Фотограф, планета

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Сегодня, 19:44 » Автор: Едгар Букмирза
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