Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как выглядят самые живописные места планеты. Фото
История появления уникального тоннеля очень проста.
Некоторые достопримечательности мира носят природный характер, другие испытали вмешательство человека, но даже в этих случаях результат такого сотрудничества впечатляет. Фотоподборку самых живописных и вдохновляющих уголков Земли представляет Тонето.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Следует отметить, что одно из таких живописных мест находится в Украине. Речь идет о так называемом "Тоннеле любви" на Ровенщине. Сказочное место находится в поселке Клевань, расположенном в 24 километрах от города Ровно.
Это волшебное место представляет собой ботанический феномен - прямо над железнодорожным полотном, которое соединяет поселки Клевань и Оржев, растет зелёный тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой и создали плотный тоннель арочной формы.
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Когда-то в далеком прошлом, железнодорожную колею обсадили деревьями, чтобы защитить соседнюю военную базу от любопытных глаз. Для этого деревья садили очень густо и близко к дорожному полотну, чтобы замаскировать передвижение поезда.
Некоторые достопримечательности мира носят природный характер, другие испытали вмешательство человека, но даже в этих случаях результат такого сотрудничества впечатляет. Фотоподборку самых живописных и вдохновляющих уголков Земли представляет Тонето.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Следует отметить, что одно из таких живописных мест находится в Украине. Речь идет о так называемом "Тоннеле любви" на Ровенщине. Сказочное место находится в поселке Клевань, расположенном в 24 километрах от города Ровно.
Это волшебное место представляет собой ботанический феномен - прямо над железнодорожным полотном, которое соединяет поселки Клевань и Оржев, растет зелёный тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой и создали плотный тоннель арочной формы.
Читайте также: Фотограф показал, как выглядят райские места для отдыха. Фото
Когда-то в далеком прошлом, железнодорожную колею обсадили деревьями, чтобы защитить соседнюю военную базу от любопытных глаз. Для этого деревья садили очень густо и близко к дорожному полотну, чтобы замаскировать передвижение поезда.
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