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Раздел: Фоторепортажи  
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В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото

В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. ФотоСуммарная длина всех веток составляет более 100 км.

Это одна из самых красивых станций Стокгольмского метро, которое известно своим необычным дизайном, напоминающим пещеры. А ещё оно единственное в Швеции и самое дорогое в мире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Сообщается, что за 40 минут нахождения в подземке придется отдать 5 евро. Три станции признаны уникальными и его называют "самой длинной художественной галереей в мире".

Всего три линии и 100 станций: 48 находятся под землей, а остальные 52 – сверху. Метрополитен имеет две пересадочные станции, поезда двигаются по левой стороне.

Систему стокгольмский подземных линий начали строить в начале 40-х годов ХХ столетия. Изначально трассы предполагались для скоростных поездов. Уже осенью 1950 года метро заработало – в это время там функционировала только одна линия. В течение нескольких лет прокладывались новые рельсы и постепенно сформировалась Зеленая линия.

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Через 7 лет открылась Красная линия, 11 лет спустя – Синяя. В настоящее время строится Жёлтая линия, которую должны запустить в 2020 году.

В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото
В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото
В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото
В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото
В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото
В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото
В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото
В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото
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 Теги: Фото, метро

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Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
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