В Сети показали, как выглядит самое дорогое метро в мире. Фото

Суммарная длина всех веток составляет более 100 км.



Это одна из самых красивых станций Стокгольмского метро, которое известно своим необычным дизайном, напоминающим пещеры. А ещё оно единственное в Швеции и самое дорогое в мире, пишет



Сообщается, что за 40 минут нахождения в подземке придется отдать 5 евро. Три станции признаны уникальными и его называют "самой длинной художественной галереей в мире".



Всего три линии и 100 станций: 48 находятся под землей, а остальные 52 – сверху. Метрополитен имеет две пересадочные станции, поезда двигаются по левой стороне.



Систему стокгольмский подземных линий начали строить в начале 40-х годов ХХ столетия. Изначально трассы предполагались для скоростных поездов. Уже осенью 1950 года метро заработало – в это время там функционировала только одна линия. В течение нескольких лет прокладывались новые рельсы и постепенно сформировалась Зеленая линия.



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Через 7 лет открылась Красная линия, 11 лет спустя – Синяя. В настоящее время строится Жёлтая линия, которую должны запустить в 2020 году.

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Это одна из самых красивых станций Стокгольмского метро, которое известно своим необычным дизайном, напоминающим пещеры. А ещё оно единственное в Швеции и самое дорогое в мире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua Сообщается, что за 40 минут нахождения в подземке придется отдать 5 евро. Три станции признаны уникальными и его называют "самой длинной художественной галереей в мире".Всего три линии и 100 станций: 48 находятся под землей, а остальные 52 – сверху. Метрополитен имеет две пересадочные станции, поезда двигаются по левой стороне.Систему стокгольмский подземных линий начали строить в начале 40-х годов ХХ столетия. Изначально трассы предполагались для скоростных поездов. Уже осенью 1950 года метро заработало – в это время там функционировала только одна линия. В течение нескольких лет прокладывались новые рельсы и постепенно сформировалась Зеленая линия.Через 7 лет открылась Красная линия, 11 лет спустя – Синяя. В настоящее время строится Жёлтая линия, которую должны запустить в 2020 году.





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