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Раздел: Фоторепортажи  
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В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото

В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото Легендарный фильм был снят 21 год назад.

19 декабря 1997 года состоялась премьера фильма «Титаник». На съемки потратили 200 миллионов долларов, что было рекордным бюджетом для того времени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Следующий рекорд - фильм стал самым кассовым за всю историю кинематографа, собрав 1,8 миллиарда долларов. Этот рекорд смог побить лишь через 12 лет фильм «Аватар».

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В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
В Сети появились кадры со съемок фильма "Титаник". Фото
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 Теги: Титаник, съемки

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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