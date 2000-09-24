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Раздел: Фоторепортажи  
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"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото

"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. ФотоКомичные фотографии о жизни в XXI веке.

Каждая эпоха запоминается чем-то особенным. Это может быть развитие технологий или появление субкультур. А позже потомки оценивают действия предков и при этом крутят у виска, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

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Наверняка это и сделают те, кто в будущем станет рассматривать фотографий, подобные тем, что собраны в нашем сегодняшнем обзоре.

"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
"Жестокие" и странные реалии жизни в XXI веке. Фото
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 Теги: XXI веке, фото

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Сегодня, 11:43 » Автор: Татьяна Ларина
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