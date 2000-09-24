Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото

Эта страна умеет удивлять.



Япония не перестает удивлять остальной мир своими обычаями и современным укладом. Туристы, посещающие Страну восходящего солнца, с восторгом открывают для себя обыденные для японцев вещи. В этом материале мы собрали странные явления, которые вызывают недоумение и восторг одновременно, передает



1. Подземная парковка - решение проблем с избытком машин на улицах







Подземная парковка в Японии.



2. В одном японском отеле посетителей встречают динозавры-роботы







Администраторы Юрского периода.



3. Фантастические картины из ростков риса разного вида







Шедевральное рисовое поле.



4. Овощная лавка без продавца. Можно взять что угодно, а деньги положить в ведерко







Торговля, основанная на доверии.



5. Охлажденные огурцы на палочках - альтернатива мороженому







Японское овощное мороженое.



6. Наклейка на поручне в метро, сообщающая, что перила продезинфицированы







Кристально чистые перила в метро.



7. Робот, который усаживает пациента в инвалидное кресло







Роботизированный санитар.



8. Сотрудники аэропорта извиняются за задержку рейса поклонами







Извинения за задержку рейса.



9. Несмотря на то, что все в Японии работает, как слаженный механизм, в лифтах есть туалеты... На всякий случай!







Лифт в туалете.



10. Фонтан, который показывает время







Фонтан с часами.



11. Автомат по продаже зонтов







«Зонт не желаете?»



12. Традиционные японские столы могут регулироваться по высоте







Подвижные столики.



13. Фирменный магазин Kit-Kat с самым полным ассортиментом батончиков







Единственный в мире магазин Kit-Kat.



14. В торговых центрах пакеты продаются в клеенчатой упаковке от дождя







Защита от дождя.



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15. Полоса препятствий, которая не даст пешеходу или велосипедисту разогнаться на повороте







Полоса препятствий для пешеходов и велосипедистов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Япония не перестает удивлять остальной мир своими обычаями и современным укладом. Туристы, посещающие Страну восходящего солнца, с восторгом открывают для себя обыденные для японцев вещи. В этом материале мы собрали странные явления, которые вызывают недоумение и восторг одновременно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate 1. Подземная парковка - решение проблем с избытком машин на улицахПодземная парковка в Японии.2. В одном японском отеле посетителей встречают динозавры-роботыАдминистраторы Юрского периода.3. Фантастические картины из ростков риса разного видаШедевральное рисовое поле.4. Овощная лавка без продавца. Можно взять что угодно, а деньги положить в ведеркоТорговля, основанная на доверии.5. Охлажденные огурцы на палочках - альтернатива мороженомуЯпонское овощное мороженое.6. Наклейка на поручне в метро, сообщающая, что перила продезинфицированыКристально чистые перила в метро.7. Робот, который усаживает пациента в инвалидное креслоРоботизированный санитар.8. Сотрудники аэропорта извиняются за задержку рейса поклонамиИзвинения за задержку рейса.9. Несмотря на то, что все в Японии работает, как слаженный механизм, в лифтах есть туалеты... На всякий случай!Лифт в туалете.10. Фонтан, который показывает времяФонтан с часами.11. Автомат по продаже зонтов«Зонт не желаете?»12. Традиционные японские столы могут регулироваться по высотеПодвижные столики.13. Фирменный магазин Kit-Kat с самым полным ассортиментом батончиковЕдинственный в мире магазин Kit-Kat.14. В торговых центрах пакеты продаются в клеенчатой упаковке от дождяЗащита от дождя.15. Полоса препятствий, которая не даст пешеходу или велосипедисту разогнаться на поворотеПолоса препятствий для пешеходов и велосипедистов.





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