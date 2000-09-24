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Раздел: Фоторепортажи  
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Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. ФотоЭта страна умеет удивлять.

Япония не перестает удивлять остальной мир своими обычаями и современным укладом. Туристы, посещающие Страну восходящего солнца, с восторгом открывают для себя обыденные для японцев вещи. В этом материале мы собрали странные явления, которые вызывают недоумение и восторг одновременно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Подземная парковка - решение проблем с избытком машин на улицах

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Подземная парковка в Японии.

2. В одном японском отеле посетителей встречают динозавры-роботы

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Администраторы Юрского периода.

3. Фантастические картины из ростков риса разного вида

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Шедевральное рисовое поле.

4. Овощная лавка без продавца. Можно взять что угодно, а деньги положить в ведерко

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Торговля, основанная на доверии.

5. Охлажденные огурцы на палочках - альтернатива мороженому

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Японское овощное мороженое.

6. Наклейка на поручне в метро, сообщающая, что перила продезинфицированы

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Кристально чистые перила в метро.

7. Робот, который усаживает пациента в инвалидное кресло

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Роботизированный санитар.

8. Сотрудники аэропорта извиняются за задержку рейса поклонами

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Извинения за задержку рейса.

9. Несмотря на то, что все в Японии работает, как слаженный механизм, в лифтах есть туалеты... На всякий случай!

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Лифт в туалете.

10. Фонтан, который показывает время

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Фонтан с часами.

11. Автомат по продаже зонтов

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


«Зонт не желаете?»

12. Традиционные японские столы могут регулироваться по высоте

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Подвижные столики.

13. Фирменный магазин Kit-Kat с самым полным ассортиментом батончиков

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Единственный в мире магазин Kit-Kat.

14. В торговых центрах пакеты продаются в клеенчатой упаковке от дождя

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Защита от дождя.

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15. Полоса препятствий, которая не даст пешеходу или велосипедисту разогнаться на повороте

Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото


Полоса препятствий для пешеходов и велосипедистов.
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 Теги: Япония, туризм

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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