Раздел: Фоторепортажи
Вещи в Японии, которые вызывают у туристов восторг и удивление. Фото
Эта страна умеет удивлять.
Япония не перестает удивлять остальной мир своими обычаями и современным укладом. Туристы, посещающие Страну восходящего солнца, с восторгом открывают для себя обыденные для японцев вещи. В этом материале мы собрали странные явления, которые вызывают недоумение и восторг одновременно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Подземная парковка - решение проблем с избытком машин на улицах
Подземная парковка в Японии.
2. В одном японском отеле посетителей встречают динозавры-роботы
Администраторы Юрского периода.
3. Фантастические картины из ростков риса разного вида
Шедевральное рисовое поле.
4. Овощная лавка без продавца. Можно взять что угодно, а деньги положить в ведерко
Торговля, основанная на доверии.
5. Охлажденные огурцы на палочках - альтернатива мороженому
Японское овощное мороженое.
6. Наклейка на поручне в метро, сообщающая, что перила продезинфицированы
Кристально чистые перила в метро.
7. Робот, который усаживает пациента в инвалидное кресло
Роботизированный санитар.
8. Сотрудники аэропорта извиняются за задержку рейса поклонами
Извинения за задержку рейса.
9. Несмотря на то, что все в Японии работает, как слаженный механизм, в лифтах есть туалеты... На всякий случай!
Лифт в туалете.
10. Фонтан, который показывает время
Фонтан с часами.
11. Автомат по продаже зонтов
«Зонт не желаете?»
12. Традиционные японские столы могут регулироваться по высоте
Подвижные столики.
13. Фирменный магазин Kit-Kat с самым полным ассортиментом батончиков
Единственный в мире магазин Kit-Kat.
14. В торговых центрах пакеты продаются в клеенчатой упаковке от дождя
Защита от дождя.
Читайте также: Удачные идеи для маленькой ванной комнаты. Фото
15. Полоса препятствий, которая не даст пешеходу или велосипедисту разогнаться на повороте
Полоса препятствий для пешеходов и велосипедистов.
Япония не перестает удивлять остальной мир своими обычаями и современным укладом. Туристы, посещающие Страну восходящего солнца, с восторгом открывают для себя обыденные для японцев вещи. В этом материале мы собрали странные явления, которые вызывают недоумение и восторг одновременно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Подземная парковка - решение проблем с избытком машин на улицах
Подземная парковка в Японии.
2. В одном японском отеле посетителей встречают динозавры-роботы
Администраторы Юрского периода.
3. Фантастические картины из ростков риса разного вида
Шедевральное рисовое поле.
4. Овощная лавка без продавца. Можно взять что угодно, а деньги положить в ведерко
Торговля, основанная на доверии.
5. Охлажденные огурцы на палочках - альтернатива мороженому
Японское овощное мороженое.
6. Наклейка на поручне в метро, сообщающая, что перила продезинфицированы
Кристально чистые перила в метро.
7. Робот, который усаживает пациента в инвалидное кресло
Роботизированный санитар.
8. Сотрудники аэропорта извиняются за задержку рейса поклонами
Извинения за задержку рейса.
9. Несмотря на то, что все в Японии работает, как слаженный механизм, в лифтах есть туалеты... На всякий случай!
Лифт в туалете.
10. Фонтан, который показывает время
Фонтан с часами.
11. Автомат по продаже зонтов
«Зонт не желаете?»
12. Традиционные японские столы могут регулироваться по высоте
Подвижные столики.
13. Фирменный магазин Kit-Kat с самым полным ассортиментом батончиков
Единственный в мире магазин Kit-Kat.
14. В торговых центрах пакеты продаются в клеенчатой упаковке от дождя
Защита от дождя.
Читайте также: Удачные идеи для маленькой ванной комнаты. Фото
15. Полоса препятствий, которая не даст пешеходу или велосипедисту разогнаться на повороте
Полоса препятствий для пешеходов и велосипедистов.
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