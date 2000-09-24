Раздел: Фоторепортажи
Эти блюда никогда не станет есть королева Великобритании. Фото
У нее есть свои правила.
Если чай, то без сахара, если клубника – то летом. В своем ежедневном рационе королева Елизавета II придерживается комплекса правил здорового питания, что благотворно влияет на организм и способствует ее прекрасному самочувствию. По словам шеф-повара королевской семьи Даррена Макгрейди, Елизавета избегает девяти продуктов, которые большинство людей в мире употребляют ежедневно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Паста
Как бы аппетитно не выглядела тарелка пасты, королева ни за что к ней не притронется. Она старается избегать углеводных продуктов. Вместо макаронных изделий она с удовольствием поужинает большой порцией салата, рыбой или курицей, приготовленной на гриле и сервированной двойной порцией овощей.
2. Картофель
Картофель попал в черный список из-за высокого содержания крахмала. Елизавета старается избегать любых блюд, в состав которых входит этот овощ. Так что на королевском столе не увидишь ни жареной до золотой корочки картошки, ни нежнейшего пюре.
3. Стейк с кровью
Мясо слабой прожарки никогда не приходилось по вкусу королеве. Елизавета любит хорошо прожаренные стейки и уверена, что есть кусок мяса, из которого сочиться кровь, - коронованной особе не к лицу.
4. Белые яйца
Сколько бы споров не велось вокруг вопроса о том, есть ли разница во вкусе яиц с белой и коричневой скорлупой, Елизавета останется непреклонной в своем убеждении: коричневые значительно вкуснее. Именно поэтому на королевской кухне белых яиц просто не бывает. Кстати, любимое блюдо Ее Высочества из яиц – рождественский омлет с лососем и трюфелем.
5. Лук и чеснок
Причина отказа от лука и чеснока – прагматичная. Королеве всегда нужно иметь свежее дыхание, и маскировать неприятный запах – не лучшее решение. Именно поэтому поварам приходится исключать эти ингредиенты из любого рецепта.
6. Хлебная корочка
Хлеб, который подается королеве, должен быть порезан тонкими кусочками, при этом корочку предусмотрительно нужно убрать с тарелки. К чаю Елизавета предпочитает сэндвичи с тунцом, майонезным соусом, украшенные ломтиками огурца и болгарского перца.
7. Сезонные ягоды
«Всему свое время» - это кредо Елизаветы при выборе фруктов и овощей для своего рациона. Она предпочитает употреблять в пищу только то, что выращено в естественных условиях. Шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывает, что Елизавета может каждый день лакомиться клубникой летом, но если увидит эту ягоду на столе в январе, то тут же сделает замечание, подчеркнув, что не намерена питаться генетически модифицированными продуктами.
8. Бананы
Елизавета любит бананы, но при этом никогда не будет есть этот фрукт целиком. Все-таки коронованная особа не может себе позволить выглядеть, словно обезьяна. Банан она «разделывает» при помощи ножа и вилки, аккуратно снимая кожуру. Далее остается только порезать фрукт на дольки и можно наслаждаться!
Читайте также: Удачные идеи для маленькой ванной комнаты. Фото
9. Чай с сахаром
Как истинная англичанка, королева любит чай. Она предпочитает классический Earl Grey с молоком, но без сахара. Именно такое сочетание наиболее полезно и вкусно, по мнению Елизаветы.
Если чай, то без сахара, если клубника – то летом. В своем ежедневном рационе королева Елизавета II придерживается комплекса правил здорового питания, что благотворно влияет на организм и способствует ее прекрасному самочувствию. По словам шеф-повара королевской семьи Даррена Макгрейди, Елизавета избегает девяти продуктов, которые большинство людей в мире употребляют ежедневно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Паста
Как бы аппетитно не выглядела тарелка пасты, королева ни за что к ней не притронется. Она старается избегать углеводных продуктов. Вместо макаронных изделий она с удовольствием поужинает большой порцией салата, рыбой или курицей, приготовленной на гриле и сервированной двойной порцией овощей.
2. Картофель
Картофель попал в черный список из-за высокого содержания крахмала. Елизавета старается избегать любых блюд, в состав которых входит этот овощ. Так что на королевском столе не увидишь ни жареной до золотой корочки картошки, ни нежнейшего пюре.
3. Стейк с кровью
Мясо слабой прожарки никогда не приходилось по вкусу королеве. Елизавета любит хорошо прожаренные стейки и уверена, что есть кусок мяса, из которого сочиться кровь, - коронованной особе не к лицу.
4. Белые яйца
Сколько бы споров не велось вокруг вопроса о том, есть ли разница во вкусе яиц с белой и коричневой скорлупой, Елизавета останется непреклонной в своем убеждении: коричневые значительно вкуснее. Именно поэтому на королевской кухне белых яиц просто не бывает. Кстати, любимое блюдо Ее Высочества из яиц – рождественский омлет с лососем и трюфелем.
5. Лук и чеснок
Причина отказа от лука и чеснока – прагматичная. Королеве всегда нужно иметь свежее дыхание, и маскировать неприятный запах – не лучшее решение. Именно поэтому поварам приходится исключать эти ингредиенты из любого рецепта.
6. Хлебная корочка
Хлеб, который подается королеве, должен быть порезан тонкими кусочками, при этом корочку предусмотрительно нужно убрать с тарелки. К чаю Елизавета предпочитает сэндвичи с тунцом, майонезным соусом, украшенные ломтиками огурца и болгарского перца.
7. Сезонные ягоды
«Всему свое время» - это кредо Елизаветы при выборе фруктов и овощей для своего рациона. Она предпочитает употреблять в пищу только то, что выращено в естественных условиях. Шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывает, что Елизавета может каждый день лакомиться клубникой летом, но если увидит эту ягоду на столе в январе, то тут же сделает замечание, подчеркнув, что не намерена питаться генетически модифицированными продуктами.
8. Бананы
Елизавета любит бананы, но при этом никогда не будет есть этот фрукт целиком. Все-таки коронованная особа не может себе позволить выглядеть, словно обезьяна. Банан она «разделывает» при помощи ножа и вилки, аккуратно снимая кожуру. Далее остается только порезать фрукт на дольки и можно наслаждаться!
Читайте также: Удачные идеи для маленькой ванной комнаты. Фото
9. Чай с сахаром
Как истинная англичанка, королева любит чай. Она предпочитает классический Earl Grey с молоком, но без сахара. Именно такое сочетание наиболее полезно и вкусно, по мнению Елизаветы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
294
0
Также советуем посмотреть
- В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
- Реалии современной жизни в подборке смешных фоток
- Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
- Забавные ценники из магазинов, способные вызвать приступ смеха
- Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
- Долой дискриминацию: известный дизайнер выпустил «шпильки» для мужчин
- «Любовь это…»: Совместное фото Трампа и Ким Чен Ына насмешило Сеть
- Всю суть украинской политики показали в одной забавной фотке
- Украинская теннисистка с юмором отреагировала на свои поражения
- Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
- Попугай оригинально «наказал» хозяйку за откровенный танец
- Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья
- Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь
- И смех, и грех: белорус «нырнул» в мусоропровод ради выброшенных ключей
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
Оставьте свой комментарий