Эти блюда никогда не станет есть королева Великобритании. Фото

У нее есть свои правила.



Если чай, то без сахара, если клубника – то летом. В своем ежедневном рационе королева Елизавета II придерживается комплекса правил здорового питания, что благотворно влияет на организм и способствует ее прекрасному самочувствию. По словам шеф-повара королевской семьи Даррена Макгрейди, Елизавета избегает девяти продуктов, которые большинство людей в мире употребляют ежедневно, передает



1. Паста







Как бы аппетитно не выглядела тарелка пасты, королева ни за что к ней не притронется. Она старается избегать углеводных продуктов. Вместо макаронных изделий она с удовольствием поужинает большой порцией салата, рыбой или курицей, приготовленной на гриле и сервированной двойной порцией овощей.



2. Картофель







Картофель попал в черный список из-за высокого содержания крахмала. Елизавета старается избегать любых блюд, в состав которых входит этот овощ. Так что на королевском столе не увидишь ни жареной до золотой корочки картошки, ни нежнейшего пюре.



3. Стейк с кровью







Мясо слабой прожарки никогда не приходилось по вкусу королеве. Елизавета любит хорошо прожаренные стейки и уверена, что есть кусок мяса, из которого сочиться кровь, - коронованной особе не к лицу.



4. Белые яйца







Сколько бы споров не велось вокруг вопроса о том, есть ли разница во вкусе яиц с белой и коричневой скорлупой, Елизавета останется непреклонной в своем убеждении: коричневые значительно вкуснее. Именно поэтому на королевской кухне белых яиц просто не бывает. Кстати, любимое блюдо Ее Высочества из яиц – рождественский омлет с лососем и трюфелем.



5. Лук и чеснок







Причина отказа от лука и чеснока – прагматичная. Королеве всегда нужно иметь свежее дыхание, и маскировать неприятный запах – не лучшее решение. Именно поэтому поварам приходится исключать эти ингредиенты из любого рецепта.



6. Хлебная корочка







Хлеб, который подается королеве, должен быть порезан тонкими кусочками, при этом корочку предусмотрительно нужно убрать с тарелки. К чаю Елизавета предпочитает сэндвичи с тунцом, майонезным соусом, украшенные ломтиками огурца и болгарского перца.



7. Сезонные ягоды







«Всему свое время» - это кредо Елизаветы при выборе фруктов и овощей для своего рациона. Она предпочитает употреблять в пищу только то, что выращено в естественных условиях. Шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывает, что Елизавета может каждый день лакомиться клубникой летом, но если увидит эту ягоду на столе в январе, то тут же сделает замечание, подчеркнув, что не намерена питаться генетически модифицированными продуктами.



8. Бананы





Елизавета любит бананы, но при этом никогда не будет есть этот фрукт целиком. Все-таки коронованная особа не может себе позволить выглядеть, словно обезьяна. Банан она «разделывает» при помощи ножа и вилки, аккуратно снимая кожуру. Далее остается только порезать фрукт на дольки и можно наслаждаться!



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9. Чай с сахаром







Как истинная англичанка, королева любит чай. Она предпочитает классический Earl Grey с молоком, но без сахара. Именно такое сочетание наиболее полезно и вкусно, по мнению Елизаветы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Если чай, то без сахара, если клубника – то летом. В своем ежедневном рационе королева Елизавета II придерживается комплекса правил здорового питания, что благотворно влияет на организм и способствует ее прекрасному самочувствию. По словам шеф-повара королевской семьи Даррена Макгрейди, Елизавета избегает девяти продуктов, которые большинство людей в мире употребляют ежедневно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Как бы аппетитно не выглядела тарелка пасты, королева ни за что к ней не притронется. Она старается избегать углеводных продуктов. Вместо макаронных изделий она с удовольствием поужинает большой порцией салата, рыбой или курицей, приготовленной на гриле и сервированной двойной порцией овощей.Картофель попал в черный список из-за высокого содержания крахмала. Елизавета старается избегать любых блюд, в состав которых входит этот овощ. Так что на королевском столе не увидишь ни жареной до золотой корочки картошки, ни нежнейшего пюре.Мясо слабой прожарки никогда не приходилось по вкусу королеве. Елизавета любит хорошо прожаренные стейки и уверена, что есть кусок мяса, из которого сочиться кровь, - коронованной особе не к лицу.Сколько бы споров не велось вокруг вопроса о том, есть ли разница во вкусе яиц с белой и коричневой скорлупой, Елизавета останется непреклонной в своем убеждении: коричневые значительно вкуснее. Именно поэтому на королевской кухне белых яиц просто не бывает. Кстати, любимое блюдо Ее Высочества из яиц – рождественский омлет с лососем и трюфелем.Причина отказа от лука и чеснока – прагматичная. Королеве всегда нужно иметь свежее дыхание, и маскировать неприятный запах – не лучшее решение. Именно поэтому поварам приходится исключать эти ингредиенты из любого рецепта.Хлеб, который подается королеве, должен быть порезан тонкими кусочками, при этом корочку предусмотрительно нужно убрать с тарелки. К чаю Елизавета предпочитает сэндвичи с тунцом, майонезным соусом, украшенные ломтиками огурца и болгарского перца.«Всему свое время» - это кредо Елизаветы при выборе фруктов и овощей для своего рациона. Она предпочитает употреблять в пищу только то, что выращено в естественных условиях. Шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывает, что Елизавета может каждый день лакомиться клубникой летом, но если увидит эту ягоду на столе в январе, то тут же сделает замечание, подчеркнув, что не намерена питаться генетически модифицированными продуктами.Елизавета любит бананы, но при этом никогда не будет есть этот фрукт целиком. Все-таки коронованная особа не может себе позволить выглядеть, словно обезьяна. Банан она «разделывает» при помощи ножа и вилки, аккуратно снимая кожуру. Далее остается только порезать фрукт на дольки и можно наслаждаться!Как истинная англичанка, королева любит чай. Она предпочитает классический Earl Grey с молоком, но без сахара. Именно такое сочетание наиболее полезно и вкусно, по мнению Елизаветы.





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