Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото

Эти животные умеют удивлять.



Все мы обожаем кошек, и неспроста: это удивительные животные. Мы думаем, что знаем уже о них все, однако эти пушистики все еще могут удивить. Например, слух о том, что когда кот ложится вам на больное место, то таким образом лечит вас, - правда, передает



Мы узнали много новых интересных фактов про наших любимцев и решили поделиться ими с вами.



1. В сред­нем кош­ки тра­тят две трети своей жизни на сон. Получается, что, например, де­вяти­лет­ний кот бодрствовал лишь три го­да сво­ей жиз­ни







2. Оказывается, к нашему мозгу би­оло­гичес­ки бли­же мозг кошки, нежели со­баки. У нас с кошками за эмо­ции от­ве­ча­ют те же са­мые учас­тки моз­га







3. Самая крупная в наши дни кошка - это лигр. Он может вырасти до 4 м, а вес может превышать 300 кг. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес весит 450 кг







4. Са­мая ма­лень­кая современная ди­кая кош­ка - это чер­но­ногий кот. Сам­ки составляют менее 50 см в дли­ну и мо­гут ве­сить все­го 1,2 кг







5. Британцы и австралийцы считают встречу с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Се­вер­ной Америке это, наоборот, счи­та­ет­ся пло­хим зна­ком







6. Са­мая по­пуляр­ная в ми­ре по­рода - пер­сид­ская кош­ка, потом идут мейн-куны и си­ам­цы







7. Есть порода кошек, которая обожает воду. Это ту­рец­кий ва­н. Ее представители любят купаться из-за своей водонеп­ро­ница­емой шерсти







8. В по­соль­стве Гол­ландии в Мос­кве сот­рудни­ки за­мети­ли, что две си­ам­ские ко­шки часто приходили к зданию и по непонятной причине начинали ца­рапать сте­ны. Оказалось, что в сте­нах были скрыты мик­ро­фоны рус­ских шпи­онов







9. Многие кошки способны найти путь домой, невзирая на расстояния. Такая спо­соб­ность на­зыва­ет­ся «пси-путешествия». По мне­нию эк­спер­тов, ли­бо кош­ки определя­ют свое мес­то­нахож­де­ние по уг­лу сол­нечно­го света, ли­бо у них есть на­маг­ни­чен­ные клет­ки в моз­ге, которые дей­ству­ют как ком­пас







10. Са­мой ста­рой ко­шкой, за­несен­ной в Кни­гу ре­кор­дов Гин­нес­са, была Crème Puff из Ос­ти­на, штат Те­хас, ко­торая жила с 1967 по 6 ав­густа 2005 го­да и умерла че­рез три дня пос­ле сво­его 38-го дня рож­де­ния







11. Кошек можно различить, как людей по отпечаткам пальцев, только у кошачьих это отпечаток носа







12. У ко­шек нет по­товых же­лез по все­му те­лу, как у лю­дей. Они по­те­ют толь­ко че­рез ла­пы







13. Кош­ки очень чувс­тви­тель­ны к виб­ра­ции. Они мо­гут почувс­тво­вать тол­чки зем­летря­сения на 10–15 ми­нут раньше лю­дей







14. Кошки обычно правши, а вот коты - левши







15. У владельцев кошек на 30 % снижается вероятность инфаркта или инсульта







16. Считалось, что первые прирученные кошки появились в Египте, но находка 1936 года опровергла этот факт. На Кипре, в 9 500-летней могиле, была найдена мумия котенка: его умертвили, чтобы похоронить вместе с хозяйкой. Это опе­режа­ет упо­мина­ния о кош­ке в еги­пет­ском ис­кусс­тве бо­лее чем на 4 000 лет







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17. Сог­ласно и­удей­ской ле­ген­де, Ной мо­лил­ся Бо­гу, про­ся за­щитить пи­щу на ков­че­ге от крыс. В от­вет на это Бог заста­вил ль­ва чих­нуть, и из не­го выс­ко­чил кот





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Все мы обожаем кошек, и неспроста: это удивительные животные. Мы думаем, что знаем уже о них все, однако эти пушистики все еще могут удивить. Например, слух о том, что когда кот ложится вам на больное место, то таким образом лечит вас, - правда, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы узнали много новых интересных фактов про наших любимцев и решили поделиться ими с вами.1. В сред­нем кош­ки тра­тят две трети своей жизни на сон. Получается, что, например, де­вяти­лет­ний кот бодрствовал лишь три го­да сво­ей жиз­ни2. Оказывается, к нашему мозгу би­оло­гичес­ки бли­же мозг кошки, нежели со­баки. У нас с кошками за эмо­ции от­ве­ча­ют те же са­мые учас­тки моз­га3. Самая крупная в наши дни кошка - это лигр. Он может вырасти до 4 м, а вес может превышать 300 кг. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес весит 450 кг4. Са­мая ма­лень­кая современная ди­кая кош­ка - это чер­но­ногий кот. Сам­ки составляют менее 50 см в дли­ну и мо­гут ве­сить все­го 1,2 кг5. Британцы и австралийцы считают встречу с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Се­вер­ной Америке это, наоборот, счи­та­ет­ся пло­хим зна­ком6. Са­мая по­пуляр­ная в ми­ре по­рода - пер­сид­ская кош­ка, потом идут мейн-куны и си­ам­цы7. Есть порода кошек, которая обожает воду. Это ту­рец­кий ва­н. Ее представители любят купаться из-за своей водонеп­ро­ница­емой шерсти8. В по­соль­стве Гол­ландии в Мос­кве сот­рудни­ки за­мети­ли, что две си­ам­ские ко­шки часто приходили к зданию и по непонятной причине начинали ца­рапать сте­ны. Оказалось, что в сте­нах были скрыты мик­ро­фоны рус­ских шпи­онов9. Многие кошки способны найти путь домой, невзирая на расстояния. Такая спо­соб­ность на­зыва­ет­ся «пси-путешествия». По мне­нию эк­спер­тов, ли­бо кош­ки определя­ют свое мес­то­нахож­де­ние по уг­лу сол­нечно­го света, ли­бо у них есть на­маг­ни­чен­ные клет­ки в моз­ге, которые дей­ству­ют как ком­пас10. Са­мой ста­рой ко­шкой, за­несен­ной в Кни­гу ре­кор­дов Гин­нес­са, была Crème Puff из Ос­ти­на, штат Те­хас, ко­торая жила с 1967 по 6 ав­густа 2005 го­да и умерла че­рез три дня пос­ле сво­его 38-го дня рож­де­ния11. Кошек можно различить, как людей по отпечаткам пальцев, только у кошачьих это отпечаток носа12. У ко­шек нет по­товых же­лез по все­му те­лу, как у лю­дей. Они по­те­ют толь­ко че­рез ла­пы13. Кош­ки очень чувс­тви­тель­ны к виб­ра­ции. Они мо­гут почувс­тво­вать тол­чки зем­летря­сения на 10–15 ми­нут раньше лю­дей14. Кошки обычно правши, а вот коты - левши15. У владельцев кошек на 30 % снижается вероятность инфаркта или инсульта16. Считалось, что первые прирученные кошки появились в Египте, но находка 1936 года опровергла этот факт. На Кипре, в 9 500-летней могиле, была найдена мумия котенка: его умертвили, чтобы похоронить вместе с хозяйкой. Это опе­режа­ет упо­мина­ния о кош­ке в еги­пет­ском ис­кусс­тве бо­лее чем на 4 000 лет17. Сог­ласно и­удей­ской ле­ген­де, Ной мо­лил­ся Бо­гу, про­ся за­щитить пи­щу на ков­че­ге от крыс. В от­вет на это Бог заста­вил ль­ва чих­нуть, и из не­го выс­ко­чил кот





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