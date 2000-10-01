» » Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. ФотоЭти животные умеют удивлять.

Все мы обожаем кошек, и неспроста: это удивительные животные. Мы думаем, что знаем уже о них все, однако эти пушистики все еще могут удивить. Например, слух о том, что когда кот ложится вам на больное место, то таким образом лечит вас, - правда, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы узнали много новых интересных фактов про наших любимцев и решили поделиться ими с вами.

1. В сред­нем кош­ки тра­тят две трети своей жизни на сон. Получается, что, например, де­вяти­лет­ний кот бодрствовал лишь три го­да сво­ей жиз­ни

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


2. Оказывается, к нашему мозгу би­оло­гичес­ки бли­же мозг кошки, нежели со­баки. У нас с кошками за эмо­ции от­ве­ча­ют те же са­мые учас­тки моз­га

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


3. Самая крупная в наши дни кошка - это лигр. Он может вырасти до 4 м, а вес может превышать 300 кг. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес весит 450 кг

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


4. Са­мая ма­лень­кая современная ди­кая кош­ка - это чер­но­ногий кот. Сам­ки составляют менее 50 см в дли­ну и мо­гут ве­сить все­го 1,2 кг

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


5. Британцы и австралийцы считают встречу с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Се­вер­ной Америке это, наоборот, счи­та­ет­ся пло­хим зна­ком

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


6. Са­мая по­пуляр­ная в ми­ре по­рода - пер­сид­ская кош­ка, потом идут мейн-куны и си­ам­цы

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


7. Есть порода кошек, которая обожает воду. Это ту­рец­кий ва­н. Ее представители любят купаться из-за своей водонеп­ро­ница­емой шерсти

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


8. В по­соль­стве Гол­ландии в Мос­кве сот­рудни­ки за­мети­ли, что две си­ам­ские ко­шки часто приходили к зданию и по непонятной причине начинали ца­рапать сте­ны. Оказалось, что в сте­нах были скрыты мик­ро­фоны рус­ских шпи­онов

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


9. Многие кошки способны найти путь домой, невзирая на расстояния. Такая спо­соб­ность на­зыва­ет­ся «пси-путешествия». По мне­нию эк­спер­тов, ли­бо кош­ки определя­ют свое мес­то­нахож­де­ние по уг­лу сол­нечно­го света, ли­бо у них есть на­маг­ни­чен­ные клет­ки в моз­ге, которые дей­ству­ют как ком­пас

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


10. Са­мой ста­рой ко­шкой, за­несен­ной в Кни­гу ре­кор­дов Гин­нес­са, была Crème Puff из Ос­ти­на, штат Те­хас, ко­торая жила с 1967 по 6 ав­густа 2005 го­да и умерла че­рез три дня пос­ле сво­его 38-го дня рож­де­ния

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


11. Кошек можно различить, как людей по отпечаткам пальцев, только у кошачьих это отпечаток носа

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


12. У ко­шек нет по­товых же­лез по все­му те­лу, как у лю­дей. Они по­те­ют толь­ко че­рез ла­пы

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


13. Кош­ки очень чувс­тви­тель­ны к виб­ра­ции. Они мо­гут почувс­тво­вать тол­чки зем­летря­сения на 10–15 ми­нут раньше лю­дей

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


14. Кошки обычно правши, а вот коты - левши

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


15. У владельцев кошек на 30 % снижается вероятность инфаркта или инсульта

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


16. Считалось, что первые прирученные кошки появились в Египте, но находка 1936 года опровергла этот факт. На Кипре, в 9 500-летней могиле, была найдена мумия котенка: его умертвили, чтобы похоронить вместе с хозяйкой. Это опе­режа­ет упо­мина­ния о кош­ке в еги­пет­ском ис­кусс­тве бо­лее чем на 4 000 лет

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото


Читайте также: Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии

17. Сог­ласно и­удей­ской ле­ген­де, Ной мо­лил­ся Бо­гу, про­ся за­щитить пи­щу на ков­че­ге от крыс. В от­вет на это Бог заста­вил ль­ва чих­нуть, и из не­го выс­ко­чил кот

Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кошки, факты

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
     920
     0

Похожие новости по теме

Черноногие кошки: дикие животные, о которых знают немногие. Фото Черноногие кошки: дикие животные, о которых знают немногие. Фото

Одна из самых маленьких кошек в мире.

Эти факты будут интересны настоящим кошатникам. Фото Эти факты будут интересны настоящим кошатникам. Фото

Кошки являются одними из самых популярных и любимых питомцев.

Гигантские кошки, удивляющие своими размерами. Фото Гигантские кошки, удивляющие своими размерами. Фото

Ну очень большие коты.

Самые ласковые породы кошек. Фото Самые ласковые породы кошек. Фото

Эти кошки окружат вас лаской и любовью.

ТОП-5 самых дорогих кошек. Фото ТОП-5 самых дорогих кошек. Фото

Эти кошки стоят целое состояние.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх