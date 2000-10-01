Раздел: Фоторепортажи
Любопытные факты о кошках, которые не могут не удивлять. Фото
Эти животные умеют удивлять.
Все мы обожаем кошек, и неспроста: это удивительные животные. Мы думаем, что знаем уже о них все, однако эти пушистики все еще могут удивить. Например, слух о том, что когда кот ложится вам на больное место, то таким образом лечит вас, - правда, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы узнали много новых интересных фактов про наших любимцев и решили поделиться ими с вами.
1. В среднем кошки тратят две трети своей жизни на сон. Получается, что, например, девятилетний кот бодрствовал лишь три года своей жизни
2. Оказывается, к нашему мозгу биологически ближе мозг кошки, нежели собаки. У нас с кошками за эмоции отвечают те же самые участки мозга
3. Самая крупная в наши дни кошка - это лигр. Он может вырасти до 4 м, а вес может превышать 300 кг. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес весит 450 кг
4. Самая маленькая современная дикая кошка - это черноногий кот. Самки составляют менее 50 см в длину и могут весить всего 1,2 кг
5. Британцы и австралийцы считают встречу с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Северной Америке это, наоборот, считается плохим знаком
6. Самая популярная в мире порода - персидская кошка, потом идут мейн-куны и сиамцы
7. Есть порода кошек, которая обожает воду. Это турецкий ван. Ее представители любят купаться из-за своей водонепроницаемой шерсти
8. В посольстве Голландии в Москве сотрудники заметили, что две сиамские кошки часто приходили к зданию и по непонятной причине начинали царапать стены. Оказалось, что в стенах были скрыты микрофоны русских шпионов
9. Многие кошки способны найти путь домой, невзирая на расстояния. Такая способность называется «пси-путешествия». По мнению экспертов, либо кошки определяют свое местонахождение по углу солнечного света, либо у них есть намагниченные клетки в мозге, которые действуют как компас
10. Самой старой кошкой, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса, была Crème Puff из Остина, штат Техас, которая жила с 1967 по 6 августа 2005 года и умерла через три дня после своего 38-го дня рождения
11. Кошек можно различить, как людей по отпечаткам пальцев, только у кошачьих это отпечаток носа
12. У кошек нет потовых желез по всему телу, как у людей. Они потеют только через лапы
13. Кошки очень чувствительны к вибрации. Они могут почувствовать толчки землетрясения на 10–15 минут раньше людей
14. Кошки обычно правши, а вот коты - левши
15. У владельцев кошек на 30 % снижается вероятность инфаркта или инсульта
16. Считалось, что первые прирученные кошки появились в Египте, но находка 1936 года опровергла этот факт. На Кипре, в 9 500-летней могиле, была найдена мумия котенка: его умертвили, чтобы похоронить вместе с хозяйкой. Это опережает упоминания о кошке в египетском искусстве более чем на 4 000 лет
Читайте также: Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
17. Согласно иудейской легенде, Ной молился Богу, прося защитить пищу на ковчеге от крыс. В ответ на это Бог заставил льва чихнуть, и из него выскочил кот
Все мы обожаем кошек, и неспроста: это удивительные животные. Мы думаем, что знаем уже о них все, однако эти пушистики все еще могут удивить. Например, слух о том, что когда кот ложится вам на больное место, то таким образом лечит вас, - правда, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы узнали много новых интересных фактов про наших любимцев и решили поделиться ими с вами.
1. В среднем кошки тратят две трети своей жизни на сон. Получается, что, например, девятилетний кот бодрствовал лишь три года своей жизни
2. Оказывается, к нашему мозгу биологически ближе мозг кошки, нежели собаки. У нас с кошками за эмоции отвечают те же самые участки мозга
3. Самая крупная в наши дни кошка - это лигр. Он может вырасти до 4 м, а вес может превышать 300 кг. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес весит 450 кг
4. Самая маленькая современная дикая кошка - это черноногий кот. Самки составляют менее 50 см в длину и могут весить всего 1,2 кг
5. Британцы и австралийцы считают встречу с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Северной Америке это, наоборот, считается плохим знаком
6. Самая популярная в мире порода - персидская кошка, потом идут мейн-куны и сиамцы
7. Есть порода кошек, которая обожает воду. Это турецкий ван. Ее представители любят купаться из-за своей водонепроницаемой шерсти
8. В посольстве Голландии в Москве сотрудники заметили, что две сиамские кошки часто приходили к зданию и по непонятной причине начинали царапать стены. Оказалось, что в стенах были скрыты микрофоны русских шпионов
9. Многие кошки способны найти путь домой, невзирая на расстояния. Такая способность называется «пси-путешествия». По мнению экспертов, либо кошки определяют свое местонахождение по углу солнечного света, либо у них есть намагниченные клетки в мозге, которые действуют как компас
10. Самой старой кошкой, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса, была Crème Puff из Остина, штат Техас, которая жила с 1967 по 6 августа 2005 года и умерла через три дня после своего 38-го дня рождения
11. Кошек можно различить, как людей по отпечаткам пальцев, только у кошачьих это отпечаток носа
12. У кошек нет потовых желез по всему телу, как у людей. Они потеют только через лапы
13. Кошки очень чувствительны к вибрации. Они могут почувствовать толчки землетрясения на 10–15 минут раньше людей
14. Кошки обычно правши, а вот коты - левши
15. У владельцев кошек на 30 % снижается вероятность инфаркта или инсульта
16. Считалось, что первые прирученные кошки появились в Египте, но находка 1936 года опровергла этот факт. На Кипре, в 9 500-летней могиле, была найдена мумия котенка: его умертвили, чтобы похоронить вместе с хозяйкой. Это опережает упоминания о кошке в египетском искусстве более чем на 4 000 лет
Читайте также: Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
17. Согласно иудейской легенде, Ной молился Богу, прося защитить пищу на ковчеге от крыс. В ответ на это Бог заставил льва чихнуть, и из него выскочил кот
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