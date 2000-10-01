Популярные некогда профессии, исчезнувшие навсегда. Фото





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Ничто не вечно, в том числе и занятия людей. Ручной труд вытесняется машинами, умственный - компьютерами, а в некоторых профессиях попросту исчезает необходимость. Например, в кинотеатрах давным-давно не нужно играть на пианино, уличные фонари зажигаются сами и больше не приходится, звоня по телефону, просить «барышню» соединить вас с нужным абонентом.Мы заглянули в относительно недавнюю историю и выяснили, что за прошедшие 100 лет мы лишились некоторых весьма популярных ранее профессий.Эта профессия была распространена в Великобритании со времен промышленной революции и, если верить BBC, просуществовала в некоторых районах страны вплоть до 1970 годов. Люди-будильники, как нетрудно догдаться из названия, будили людей на работу, стуча палкой в их окна. У вас, вероятно, возник вопрос: а кто же будил самих «будильников»? Оказывается, никто: эти люди отсыпались днем и бодрствовали по ночам.Профессия тапера была востребована в эпоху немых фильмов, которые требовали музыкального сопровождения. Таперы импровизировали, на ходу выбирая музыкальную тему в соответствии с событиями на экране.Само название профессии происходит от английского tap, что означает «стучать». Таперам и в самом деле приходилось буквально стучать по клавишам, чтобы извлечь звук из дешевых пианино, ведь, как правило, кинотеатры не тратились на качественные музыкальные инструменты.Удивительно, но мы с вами живем роскошнее, чем королевские особы прошлого, и вот одна из причин: централизованная система водоснабжения. До ее появления людям приходилось носить воду самим (или посылать за ней слуг) либо же пользоваться услугами водоносов. Конечно, и в наши существуют сервисы по доставке питьевой воды, но зато для всех прочих нужд у нас есть водопровод.Эта профессия исчезла в 1990-х, когда место печатных машинок заняли компьютеры и принтеры. Но еще 30 лет назад машинистки (как правило, этой работой занимались женщины) были в каждом учреждении. Они перепечатывали десятки листов рукописного текста в день и не имели права на ошибку, иначе им приходилось перепечатывать весь лист заново.Неудивительно, что канцелярский корректор, так называемая «замазка», был изобретен как раз женщиной-машинисткой - Бетт Грэм.Забавный факт: когда в 1417 году на улицах Лондона по распоряжению мэра Генри Бартона появились первые уличные фонари, многие горожане были почему-то против этого нововведения. Тем не менее фонари распространились по всей Европе, и на протяжении нескольких столетий их приходилось зажигать и тушить вручную, заполнять горючей жидкостью и вовремя чистить.Всем этим занимались специальные люди - фонарщики, профессия которых была востребована до середины XIX века, когда на смену масляным фонарям пришли газовые, которые можно было зажигать автоматически.Сегодня роль извозчиков на городских улицах выполняют таксисты на «железных конях» - автомобилях. Впрочем, во многих городах вы по-прежнему можете прокатиться в упряжке, так как поездка на лошадях из жизненной необходимости превратилась в забаву для туристов.До изобретения АТС (автоматической телефонной станции) абонентов соединяли вручную. Занимались этим в основном девушки - «телефонные барышни». И эта профессия считалась престижной: в телефонистки принимали девушек из хороших семей, с приятным голосом, крепким здоровьем, нескандальным характером и достаточно высоких, чтобы дотягиваться до верха коммутатора.Чтобы понять, насколько сложной была эта профессия, взгляните на ручной международный коммутатор: он явно не похож на простое устройство. А на то, чтобы принять вызов и выбрать нужное гнездо для соединения абонентов, у телефонистки было всего 8 секунд.Лекторы (или чтецы) нанимались фабриками за счет средств самих рабочих. Их обязанность состояла в чтении книг или газет, для того чтобы развлекать людей во время монотонного труда.С появлением радио эта профессия ушла в небытие, однако есть на земле место, где она существует до сих пор и считается достижением нематериальной культуры. Речь идет о Кубе, где лекторы на сигарных фабриках - lectores de tabaquería, - как и 150 лет назад, читают работникам вслух, а иногда просто беседуют с ними на разные темы, поддерживают их добрым словом и советом.В XIX–XX вв. в Европе, Российской империи и США существовали скупщики тряпья и хлама, которые служили первичным звеном в системе переработки вторсырья. Тряпичники скупали у населения холщовые и шерстяные тряпки, бумагу, веревки (из них снова делали бумагу или ткани), кости, из которых производили клей и удобрения, а также вымытые бутылки и пробки от них.Профессия процветала: только в одном Париже к 1884 году насчитывалось около 50 тыс. тряпичников. Но по мере развития промышленности и внедрения новых технологий большая часть мусора была заменена другими компонентами (например, удобрение стали получать не из костей, а из фосфатов), производители стали более требовательными к качеству сырья, и необходимость в труде тряпичников постепенно отпала.Практика заготовки и сохранения льда для использования в жаркое время года существовала во многих странах мира, но в XIX веке появилась целая индустрия по продаже льда, выпиленного зимой с поверхности водоемов.На фото выше вы видите девушек, которые во время Первой мировой войны освоили профессию по доставке льда на дом. Судя по тому, как ледяной брусок кладут прямо на дорогу, в начале XX века о гигиене пищевых продуктов особенно не переживали.Пинсеттер, или пинспоттер (от англ. pin - «кегля»), - это человек, который вручную расставлял кегли в боулинге и возвращал шары для игроков на место. Труд был малооплачиваемым и преимущественно вечерним, поэтому им чаще всего занимались подростки - пинбои. Профессия пользовалась спросом до изобретения машины-пинспоттера в 1936 году, после чего необходимость в ручном труде исчезла.Почему-то принято считать, что у женщин по сравнению с мужчинами хуже развиты математические способности. Вот только практика доказывает обратное: до появления мощных компьютеров профессия вычислителя, или человека-компьютера, была почти полностью женской.Команды женщин-вычислителей участвовали в проектировании крупных инженерных сооружений, разработке вооружения во время Второй мировой войны и программировании первых электронных вычислительных устройств.Кстати, именно благодаря команде таких женщин стали возможными космические полеты. Но, к сожалению, об их роли не было широко известно, по крайней мере до выхода в 2016 году биографического фильма «Скрытые фигуры».В отличие от самого́ сказочного персонажа Дуремара, его профессия сборщика пиявок не была вымышленной. Причем ловцы этих малоприятных существ нередко использовали в качестве «наживки» собственные ноги, что не самым лучшим образом сказывалось на их здоровье. К счастью, в наше время медицинских пиявок больше не нужно ловить на болоте: их разводят в специальных инкубаторах.